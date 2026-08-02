حرائق غابات في أكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء آلاف السكان

- اجتاحت حرائق الغابات في ولاية واشنطن أكثر من ربع مليون فدان، مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة وانقطاع التيار الكهربائي عن 60 ألف شخص، بينما أعلن الحاكم حالة الطوارئ. - أُخليت منشآت رئيسية في سبوكان، بما في ذلك محطات معالجة المياه ومستشفى، مع توقعات بزيادة عدد المنازل المُخلاة عن 200 منزل. - ارتفعت مساحة الغابات المحترقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بموجات الحر الشديدة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الغطاء الحرجي.

قال مسؤولون بولاية واشنطن إن حرائق الغابات اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان في الولاية. واندلع الحريق في منطقة غير مأهولة، قبل أن يمتد بسرعة عبر الأشجار والأعشاب على مساحة تقارب 10 كيلومترات مربعة، وواصل انتشاره بفعل الرياح شمالاً وشرقاً باتجاه المناطق السكنية، ما تسبب في عمليات إجلاء واسعة النطاق شملت آلاف السكان وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان، فيما اكتظت الطرق بالمركبات، وغطى الدخان الكثيف المنطقة. وأعلن الحاكم بوب فيرغسون حالة الطوارئ على مستوى الولاية وحظر إشعال النيران أمس السبت. وقال المسؤولون إنه لم يُبلَّغ عن أي إصابات أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن.

وقالت رئيسة البلدية ليزا براون إنه أُخليَت بعض المنشآت الرئيسية في سبوكان، بما في ذلك محطات معالجة المياه ومحطة لتوليد الطاقة من النفايات ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى. وحتى الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش، أُخليَ حوالى 200 منزل في سبوكان، لكن المسؤولين توقعوا أن يتغير هذا الرقم. وقالت براون: "هذه مناطق واسعة من المدينة، لذا أفترض أن العدد سيكون أكبر من ذلك".

وقالت شركة المرافق العامة التي تخدم شرقي الولاية إن 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. وشكلت حرائق الغابات هذا الصيف مشكلة في أجزاء أخرى من منطقة شمال غرب المحيط الهادي. وأدت ما يقرب من 34 ألف صاعقة برق الشهر الماضي إلى سلسلة من الحرائق وأوامر إخلاء في الجزء الجنوبي من مقاطعة كولومبيا البريطانية.

من جهة أخرى، رصدت بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات ارتفاع مساحة الغابات التي التهمتها الحرائق في دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 434 ألفًا و976 هكتارًا، في ظل موجات الحر الشديدة المرتبطة بالتغير المناخي. وبحسب بيانات شهر يوليو/ تموز المنصرم، تشهد الحرائق تصاعدًا ملحوظًا، ما أدى إلى خسائر واسعة في الغطاء الحرجي. وتعادل المساحة المحترقة نحو 4350 كيلومترًا مربعًا، أي ما يقارب 1.7 مرة مساحة لوكسمبورغ و14 مرة مساحة مالطا. كذلك تجاوزت المساحات المتضررة هذا العام متوسط الفترة الممتدة بين 2006 و2025 بنحو 2.5 مرة، فيما بلغ عدد حرائق الغابات المسجلة حتى 29 يوليو/ تموز 1407 حرائق، أي أكثر من ضعف المعدل طويل الأمد.

(رويترز، قنا)