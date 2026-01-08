حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية

- تشهد ولاية فيكتوريا الأسترالية حرائق غابات خطيرة دفعت السلطات لتحذير السكان من خطر "كارثي" محتمل، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية واشتداد الرياح. - الحريقان الرئيسيان في منطقتي لونجوود ووالوا دمرا منشأتين وأتيا على عشرات الآلاف من الأفدنة، مما أدى إلى تغييرات في الطقس وإخلاء السكان من عشرات البلدات. - تأتي هذه الحرائق وسط موجة حارة مشابهة لصيف 2019 المدمر، الذي شهد مقتل 33 شخصًا وتدمير مساحات شاسعة من جنوب شرق أستراليا.

اضطر سكان في ولاية فيكتوريا الأسترالية لإخلائها، اليوم الخميس، بسبب حرائق خارجة عن السيطرة في غابات وأحراش بالمنطقة دفعت السلطات إلى التحذير من أن الوضع قد يتفاقم بما يصل إلى حد تصنيف خطر الحرائق عند درجة "كارثية" بحلول يوم غد الجمعة.

ويستعر حريقان كبيران في منطقة غابات قرب بلدتي لونجوود ووالوا، في ظل تجاوز الحرارة مستوى 40 درجة مئوية في بعض مناطق الولاية. وقالت السلطات إن الحرائق تسببت في تدمير منشأتين على الأقل، ومن المتوقع أن تستمر في الانتشار غدا الجمعة مع ارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح.

وأتى الحريقان على عشرات الآلاف من الأفدنة وتسببا في تغيرات في الطقس. وأخطرت السلطات السكان في عشرات البلدات في محيط المنطقة بأن عليهم الإخلاء. وبحسب السلطات، فإن تصنيف خطر الحرائق قد يصل غدا إلى "كارثي" وهو أعلى مستوى، وأضافت أن الحريقين يشكلان خطرا حقيقيا على الأرواح والممتلكات.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أتت حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية على آلاف الأفدنة من الأحراش، مما دفع السلطات للحث على الإخلاء مُصدرة تحذيراً عند أعلى درجات الخطر للآلاف في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

وتأتي حرائق الغابات وسط موجة حارة لافحة في جنوب أستراليا. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن ظروف الطقس الراهنة تضاهي ما شهدته المنطقة في 2019، عندما دمرت حرائق الغابات مساحات شاسعة من جنوب شرق أستراليا وأدت إلى مقتل 33 شخصا، ما أصبح يُعرف باسم الصيف الأسود.

(رويترز)