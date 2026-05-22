حرائق المزارع والغابات ظاهرة سنوية في ليبيا

تتكرر حرائق المزارع والغابات في ليبيا سنوياً مع ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح الجافة خلال فصل الصيف، ويشكو المتضررون من تجاهل السلطات شكاواهم.

عادت ظاهرة الحرائق الموسمية لتهديد الغابات والمزارع في ليبيا، في مشهد يتكرر سنوياً مع ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح الجافة في فصل الصيف. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من موجة حرارة شديدة قد تزيد من احتمالات اندلاع حرائق في المناطق الزراعية والغابية. وبدأت الحرائق هذا العام مبكراً قبل الدخول الفعلي للموسم الصيفي، إذ شهدت منطقة تامزاوة في وادي الشاطئ (جنوب)، منتصف الأسبوع الماضي، اندلاع عدة حرائق طاولت عدداً من المزارع، وتمكن الأهالي بمساعدة فرق الإطفاء من منع انتشارها إلى مزارع مجاورة، بينما لم تُعلن حتى الآن حصيلة الخسائر.

نقص في المعدات

وفي بداية الأسبوع نفسه، اندلعت حرائق متعددة في مزارع مشروع زراعي بمدينة غات (جنوب غرب)، والتهمت النيران مساحات من النخيل والمحاصيل الزراعية بفعل شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة. وذكرت هيئة السلامة الوطنية أن فرق الإطفاء واجهت صعوبات كبيرة في التعامل مع الحرائق بسبب نقص المعدات وتعطل سيارات الإطفاء، ما دفع الأهالي ومتطوعين إلى المشاركة في عمليات الإطفاء باستخدام خزانات المياه وسياراتهم الخاصة. كذلك شهدت منطقة المرج (شرق)، حرائق طاولت مزارع وأطرافاً من الغابات، بالتزامن مع موجة حر ورياح جافة ساعدت على اتساع رقعة النيران. وفي 26 إبريل/ نيسان الماضي، اندلع حريق في غابة النقازة بمدينة الخمس غرب طرابلس، متسبباً في احتراق مساحات من الأشجار والأعشاب.

وتمكنت فرق هيئة السلامة في 23 إبريل الماضي من إخماد حريق اندلع داخل غابة نخيل بمنطقة شكشوك، من دون تسجيل خسائر كبيرة، بعد تدخل سريع حال دون امتداد النيران إلى مزارع مجاورة. وفي 12 إبريل، تمكن فرع جهاز الشرطة الزراعية في مرزق (جنوب)، من السيطرة على حريق اندلع في عدد من أشجار النخيل المثمرة. وفي 31 مارس الماضي، تمكنت فرق الطوارئ، بالتنسيق مع هيئة السلامة، من السيطرة على حريقين متزامنين في مزارع نخيل بمنطقة إجخرة جنوب شرقي البلاد.

الصورة سيارات الإطفاء قليلة في أنحاء ليبيا، يونيو 2014 (محمد الشيخ/ الأناضول)

وفي جميع هذه الوقائع لم تُعلن السلطات حجم الخسائر الناجمة عن الحرائق، ولم تكشف عن أية خطط مبكرة لمواجهة تكرار هذه الظاهرة الموسمية، بينما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من احتمال اندلاع حرائق نتيجة تأثير المنخفض الجوي، متوقعاً ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى أكثر من 47 درجة مئوية في بعض المناطق، وأن تكون مصحوبة برياح قوية تساعد على انتشار النيران بسرعة. ودعا الجهات الزراعية والبلديات والأجهزة المختصة إلى رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الحرائق.

وتشير إحصاءات متداولة إلى أن حرائق العامين الماضيين تسببت في خسائر بيئية وزراعية كبيرة، إذ أتت النيران على نحو 250 هكتاراً من الغابات والأراضي الزراعية، إضافة إلى احتراق أكثر من 250 ألف شجرة في مناطق متفرقة.

يقول طاهر القزون، وهو صاحب مزرعة في منطقة الواحات، إن "الحرائق باتت هاجساً يتكرر في كل موسم صيفي، في ظل غياب أي استجابة فعلية من الجهات المسؤولة رغم تكرار الحوادث عاماً بعد آخر". ويوضح لـ"العربي الجديد"، أن "الأهالي يواجهون النيران بإمكانات بسيطة وجهود فردية، مثل توفير المياه عبر سيارات النقل، بينما لا تزال المنطقة تفتقر إلى وجود سيارات إطفاء قادرة على التدخل السريع عند اندلاع حرائق كبيرة. تكررت شكاوى المزارعين من فقدان مساحات واسعة من أشجار النخيل التي تشتهر بها منطقة الواحات، والأضرار التي لحقت بمصادر رزقهم من جراء الحرائق، لكن لا أحد يستجيب".

عوامل مناخية وبشرية

من جانبه، يرى أستاذ الدراسات المناخية، سليمان الزحاف، أن "تكرار حرائق الغابات والمزارع يرتبط بتداخل عوامل مناخية وبشرية، في مقدمتها التغير المناخي الذي تمر به المنطقة، وما يسببه من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة فوق الغطاء النباتي، ما يجعله أكثر قابلية للاشتعال، خصوصاً مع نشاط الرياح التي تسرع من انتشار النيران داخل المناطق الزراعية والغابية".

ويوضح الزحاف لـ"العربي الجديد"، أن "هناك أسباباً أخرى تتعلق بممارسات بعض المزارعين، مثل حرق المخلفات الزراعية بشكل عشوائي، أو ترك الأعشاب الجافة من دون إزالة، ما يحولها إلى مصدر اشتعال. وهناك أيضاً سلوكيات خطرة يمارسها بعض زوار الغابات والمتنزهين، مثل ترك مواقد النار، أو رمي مواد قابلة للاشتعال، وهي ممارسات باتت معروفة في تفسير بعض من الحرائق السنوية. لكن ينبغي التركيز على ضعف استجابة السلطات، الذي يُعد عاملاً حاسماً في تفاقم الظاهرة، وهناك شكاوى متكررة من البلديات بشأن نقص معدات الإطفاء، ما يمنع عناصرها من التدخل السريع خلال الساعات الأولى من اندلاع الحريق".

ويشير الأكاديمي الليبي إلى ضرورة تبني السلطات خطة وقائية شاملة تشمل إنشاء مصدات حرائق حول الغابات والمزارع، وتفعيل أنظمة إنذار مبكر تعتمد على الرصد المناخي، وينبغي توفير إمكانات الطوارئ، وخصوصاً سيارات وطائرات الإطفاء، ودعم فرق التدخل السريع بالإمكانات اللازمة.