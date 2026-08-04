حرائق الغابات عصية على السيطرة في اليونان وهولندا

- يواصل رجال الإطفاء في اليونان مكافحة حريق كبير شمال غربي أثينا، حيث يستمر منذ خمسة أيام في منطقة جبلية، مع استخدام 30 طائرة لمراقبة البؤر الساخنة. رغم تحسن الطقس، يبقى الوضع حرجًا في ثلاث مناطق رئيسية. - في المناطق المتضررة، تشتعل جذوع الأشجار ببطء، مما يثير مخاوف من حرائق جديدة. تستمر عمليات الإطفاء في الغابات، مع استعداد الشرطة لإجلاء المدنيين عند الضرورة، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة. - في هولندا، لم تتم السيطرة على حريق غابات كبير في محمية طبيعية، حيث انتشر بسرعة بسبب الرياح. تم نشر 250 رجل إطفاء ومروحيات الجيش للسيطرة على الحريق الذي أضرر بنحو 100 هكتار.

واصل عناصر الإطفاء اليونانيون مكافحة الحريق المستعر منذ الجمعة شمال غربي أثينا طوال ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع، وفق ما أعلنه الناطق باسمهم. وقال يانيس أرتوبيوس لقناة "أي آر تي نيوز" صباح الثلاثاء: "نحن على الأرض لليوم الخامس على التوالي لمكافحة هذا الحريق الصعب جدا".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الجوية التي ساهمت في تحسن الوضع في اليونان؟ ما هي الجهود التي تبذلها السلطات الهولندية لمنع امتداد الحريق في المحمية الطبيعية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف: "سيُستعان اليوم بنحو 30 طائرة" لمكافحة النيران في الجبال المطلة على هذا الجزء من خليج كورنث، على بُعد حوالى 50 كيلومترا شمال غربي العاصمة. وقال أرتوبيوس: "إنها منطقة شاسعة، وقد يندلع حريق جديد في أي لحظة. نريد السيطرة على الوضع". وتابع: "لا تزال هناك بؤر ساخنة في مناطق واسعة متأثرة بالحريق، مما يستدعي مراقبة مستمرة، إذ قد تكفي هبة رياح قوية لإشعال حرائق جديدة". وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع.

Φωτιά στη Δυτική Αττική - Αντιδήμαρχος Μεγαρέων στο @ertnews_radio: Η καταστροφή είναι ολική, κάηκε το 90% του Όρους Πατέρα https://t.co/wviHGjTjx5 — ERTNEWS (@ertnewsofficial) August 4, 2026

ورغم التحسن الطفيف صباح الاثنين، أُبلغ عن عدة بؤر مشتعلة خلال اليوم، وصدر أمر بإخلاء ثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا. وبحسب "إي آر تي نيوز"، شهد الوضع تحسّنا في الساعات الأخيرة، و"مع بزوغ الفجر، استؤنفت عمليات الإخماد الجوي مستفيدة من تحسن الأحوال الجوية".

وضع صعب في ثلاث مناطق

وقالت "إي آر تي نيوز" إن "تركيز العمليات ينصب على ثلاث مناطق وضعها صعب: في الجزء الجنوبي باتجاه لوبا، وفي الجنوب الشرقي باتجاه دير باناخرانتو، وفي الشمال الشرقي باتجاه آيا باراسكيفي وآيوس نكتاريوس، حيث عملت القوات البرية بلا كلل طوال الليل لاحتواء الحرائق ومنع اشتعالها مجددا".

اقتصاد دولي فاتورة الحرائق تتضخم... خسائر أوروبا وأميركا تقترب من 15 مليار دولار

وأضافت القناة أن "انعدام الرياح، وارتفاع نسبة الرطوبة من البحر، وانخفاض درجات الحرارة ليلا، كان لها دور حاسم في تحسن الوضع". هذه الظروف حدّت من انتشار الحريق، ومكّنت القوات البرية من السيطرة على عدد كبير من الحرائق المتفرقة قبل بدء العمليات الجوية صباح الثلاثاء، وبينها حريق اندلع قرابة الساعة الثالثة فجرا وكاد يتمدد إلى منطقة مأهولة.

وفي مناطق حرجية متضررة من الحريق، لا تزال جذوع الأشجار تشتعل ببطء، مما يثير المخاوف. ويواصل عناصر الإطفاء عملياتهم في عمق هذه الغابات، لإخماد الحرائق الصغيرة.

فيما لا تزال قوات الشرطة منتشرة في مختلف أنحاء الجزء الغربي من منطقة أتيكا لتنظيم الحركة فيها، تقف حافلات فرق الإطفاء والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد لإجلاء المدنيين عند الضرورة. وحذر جهاز الحماية المدنية من أن خطر اندلاع الحرائق لا يزال "مرتفعا جدا" الثلاثاء، إذ صُنّف في المستوى الرابع على سلّم من خمس درجات، في وقت يُتوقع أن تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية بحلول الأربعاء، وهي أعلى بقليل من المعدلات المعتادة.

بيئة حرائق الغابات تواصل الاشتعال لليوم الرابع في اليونان

استمرار حريق غابات كبير شرق هولندا

من جهة ثانية، لم تتم بعد السيطرة على حريق غابات كبير في محمية طبيعية شرق هولندا، على الرغم من أن السلطات قالت إن الوضع استقر عقب أن انتشر الحريق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وقالت سلطات السلامة إنه تم نشر نحو 250 من رجال الإطفال ومروحيات الجيش لإخماد الحرائق في موقع الحريق. وقد تضرر نحو 100 هيكتار. وقال متحدث باسم السلطات إن الجهود تركز على منع امتداد الحريق. وأضاف: "تراجعت حدة الرياح قليلا، مما يعد أمرا جيدا".

🇳🇱🚨 A rare and fast-moving wildfire has triggered emergency evacuations in the Netherlands.



On August 3, 2026, a major blaze erupted in the Rosmolen nature reserve in Limburg province. Fueled by dense pine forests and dry conditions, the fire quickly developed into a dangerous… pic.twitter.com/MGjotxeBhV — SG News (@SGNews123) August 4, 2026

وكان الحريق قد اندلع أمس الاثنين في محمية روسمولين الطبيعية بالقرب من الحدود الألمانية لأسباب لم يتم بعد تحديدها. وأدت الرياح وارتفاع درجات الحرارة لامتداد ألسنة اللهب سريعا بين الأشجار.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)