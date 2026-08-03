حرائق الغابات تواصل الاشتعال لليوم الرابع في اليونان

- يواصل مئات من رجال الإطفاء مكافحة حريق غابات شمال غربي أثينا، حيث دمرت النيران منازل وأراضي زراعية وغابات صنوبر، وأجبرت السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة. - لقي شخصان حتفهما في حادث تحطم مروحية أثناء مكافحة الحرائق، بينما نجا طاقم مروحية أخرى. تم نشر قوات كبيرة مدعومة بطائرات وصهاريج مياه لمكافحة النيران. - تشير التحقيقات إلى أن الحريق نجم عن شرارات من اهتزازات أسلاك كهرباء، وتم القبض على مواطنين يواجهان تهماً جنائية بالتسبب في الحريق.

يواصل مئات من عناصر الإطفاء جهودهم لاحتواء حريق غابات شمال غربي أثينا لليوم الرابع على التوالي، اليوم الاثنين، بعدما دمرت النيران التي أججتها رياح عاتية منازل وآلاف الفدادين من الأراضي الزراعية وغابات الصنوبر، وأجبرت السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة براً وبحراً. ورغم أن الرياح العاتية بدأت تهدأ مما يثير الآمال في أنه يمكن لنحو 500 إطفائي يكافحون الحريق إيقاف تقدمه. ولكن السلطات حذرت من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة ما زالت معرضة بشدة لحرائق الغابات بسبب زيادة متوقعة في درجات الحرارة.

ولقي شخصان كانا على متن طائرة هليكوبتر لإخماد الحرائق، أحدهما يوناني والآخر دنمركي، حتفهما أمس الأحد بعد تحطم مروحيتهما إثر اصطدامها بمروحية أخرى. ونجا طاقم طائرة الهليكوبتر الثانية، المكون من يوناني وبريطاني، من الحادث الذي وقع قرب بلدة بساثا الساحلية، على بعد حوالى 65 كيلومتراً من أثينا. وجرى نشر قوات كبيرة لمكافحة الحرائق، مدعومة بصهاريج مياه و21 طائرة، قرب بلدتَي كانديلي وأجيا سكيبي في وقت مبكر من اليوم الاثنين. وأظهرت صور رويترز أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب حمراء تلتهم غابات الصنوبر الكثيفة. وقال مسؤول في جهاز الإطفاء اليوناني لـ"رويترز" إن السلطات المحلية استخدمت معدات ثقيلة لإنشاء حواجز لمنع وصول الحرائق إلى المنازل.

ويأتي حادث تحطم طائرتي الهليكوبتر، أمس الأحد، بعد أسبوع مأساوي لفرق الطوارئ في اليونان. ففي 29 يوليو/ تموز، لقي ثلاثة من عناصر الإطفاء حتفهم في حادثَين منفصلَين في جزيرة كريت وشبه جزيرة بيلوبونيس، في بداية صادمة لموسم حرائق كان معتدلاً نسبياً وفق المعايير المحلية. وتسعى السلطات اليونانية إلى تحديد أسباب اصطدام الطائرتَين في الجو أثناء تحليقهما على ارتفاع منخفض، إذ أظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن شفرات مروحة إحداهما اصطدمت بالجزء السفلي من الأخرى.

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وقالت هيئة الإطفاء اليونانية إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي في منطقة بيوتيا شمال غربي أثينا، وامتد إلى غابة صنوبر كثيفة قرب العاصمة، نجم عن شرارات سببتها اهتزازات أسلاك كهرباء لنقل الطاقة من توربينات الرياح، وألقت السلطات القبض على مواطنَين يونانيَّين، أحدهما مهندس كهربائي والآخر مقاول، ويواجهان تهماً جنائية بالتسبب عمداً في اندلاع الحريق.

(رويترز، أسوشييتد برس)