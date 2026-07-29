حرائق الغابات تجبر السلطات على الإخلاء الاحترازي في اليونان

- يكافح رجال الإطفاء في جزيرة باروس باليونان لإخماد حريق هائل خرج عن السيطرة، مما أدى إلى عمليات إجلاء احترازية، حيث تعيق الرياح القوية جهودهم. - اندلع الحريق بالقرب من مقلب نفايات وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية والطقس الحار والجاف، مع عدم ورود أنباء عن امتداده لمناطق سكنية. - عززت اليونان مواردها لمكافحة الحرائق، حيث تمتلك الآن 85 طائرة إطفاء و18 ألف موظف، وتستخدم الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية لمراقبة المناطق الجافة.

يكافح رجال الإطفاء في اليونان لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجه، اليوم الأربعاء، بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية، وهددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق. مما دفع الجهات المعنية لطلب تعزيزات من الجزيرتين القريبتين ناكسوس وسيروس، وكذلك من البر الرئيسي. وتردد أن قرية أجكيريا هي الأكثر عرضة للخطر، بحسب صحيفتي بروتو ثيما وكاثيميريني.

وانتشر الحريق، الذي اندلع، أمس الثلاثاء، بالقرب من مقلب للنفايات في المنطقة الوسطى من قرية كامبي بالجزيرة ، بسرعة عبر الغطاء النباتي وأججته رياح قوية وظروف طقس حارة وجافة، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم الأربعاء. ولم ترد أنباء فورية بأن الحريق امتد إلى مناطق سكنية. ومع بزوغ فجر اليوم، تم استئناف عمليات مكافحة الحرائق جواً باستخدام طائرتين لإسقاط المياه وخمس مروحيات، إحداها تنسق العمليات. وكانت طائرات إضافية على أهبة الاستعداد في وقت الحاجة.

ووسعت البلاد مواردها لإخماد الحرائق في أعقاب الحرائق المدمرة في السنوات السابقة. وتضم خدمة الإطفاء الآن 85 طائرة إطفاء تابعة للدولة و18 ألف موظف دائم وموسمي. ويتم استخدام أكثر من 100 قاعدة للطائرات بدون طيار في المناطق عالية الخطورة، للكشف عن الحرائق في أسرع وقت ممكن، بينما تم إطلاق أربعة أقمار اصطناعية مصممة بشكل خاص لمكافحة الحرائق لمراقبة المناطق الجافة بشكل خاص. وقالت صحيفة كاثيميريني إن من المتوقع حالياً ارتفاع خطر نشوب حريق غابات في العديد من المناطق بالبلاد. وتم نشر فرق رجال إطفاء لإخماد الحرائق في منطقة إيفروس شمال شرق البلاد أمس الثلاثاء.

ولم تشهد اليونان بشكل كبير موجات حارة حتى الآن هذا العام. ولكن في السنوات الأخيرة، خلقت الفترات الطويلة من الحر الشديد والجفاف والرياح العاتية الظروف المثالية لحرائق الغابات.

(أسوشييتد برس)