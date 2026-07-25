حرائق إسبانيا... عشرات آلاف المتضررين وطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي

- أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة بسبب الحرائق الواسعة، واستجابت المفوضية الأوروبية بإرسال طائرات إطفاء من اليونان وإيطاليا للمساعدة في مكافحة الحرائق التي تهدد مناطق سكنية كبيرة. - تسببت الحرائق في إخلاء منشأة الاتصالات الفضائية التابعة لوكالة ناسا في مدريد وإجلاء آلاف السكان، مما أدى إلى تدمير المنازل والمؤسسات واحتراق 15 ألف هكتار من الأراضي الطبيعية. - تعمل وحدات الطوارئ العسكرية والإطفاء على مدار الساعة لمكافحة الحرائق، وتواجه تحديات مناخية مثل الرياح الشديدة وموجات الحر، مع أمل في السيطرة على الحرائق مع تحسن الأحوال الجوية.

لم تستطع الحكومة الإسبانية التعامل مع الحرائق المندلعة الممتدة على مساحات واسعة إلا عبر إعلان حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة. واستدعى خروج هذه الحرائق عن السيطرة مطالبة مدريد المفوضية الأوروبية بتفعيل آلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد التي ستتدخل عبر إرسال طائرات إطفاء وتوفير مساعدات أخرى.

توزّعت الحرائق الكبيرة التي اندلعت في إسبانيا بدءاً من الخميس الماضي على العاصمة مدريد ومحافظة آفيلا ومنطقتي قشتالة وليون وامتدت إلى حدود أقاليم أخرى، وهددت مباشرة مراكز سكنية كبيرة وواسعة، ما استوجب تدخل الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة وفق قانون الحماية الوطنية، وذلك للمرة الثانية منذ إبريل/ نيسان 2025 بعد انقطاع التيار الكهربائي الواسع الذي شمل كل البلاد، وذلك بطلب من كل الأقاليم المستقلة.

وبحسب نظام المعلومات الأوروبي الخاص بحرائق الغابات (إيفيس) الذي يوفّر معلومات عبر بيانات وتقارير آنية وتاريخية عن حرائق الغابات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أتت الحرائق على نحو 125 ألف هكتار في إسبانيا هذا العام مقارنة بنحو 393 ألف هكتار العام الماضي. ويأتي ذلك وسط موجة حرّ جديدة تضرب إسبانيا وبلداناً أخرى في أوروبا تشهد احتراراً مضاعفاً مقارنةً بالقارات الأخرى، ما يؤرّق السلطات والسكان. ويوم الخميس الماضي طالبت رئيسة حكومة إقليم مدريد المستقلة، إيزابيل دياز أيوسو، الحكومة بالتدخل لمواجهة النيران التي اشتعلت جنوب غربي إقليم مدريد وخرجت عن السيطرة، واتجهت لتلتقي مع بؤر نيران أخرى في منطقتي قشتالة وليون، ثم اندمجت مع بؤرة أخرى في محافظة آفيلا، فأعلنت الحكومة حالة الطوارئ من المستوى الثالث. وهذه المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تعلن فيها هذه الحالة بسبب اندلاع حريق، علماً أنّ تفعيل المستوى الثالث من الطوارئ من الإجراءات النادرة التي تلجأ إليها إسبانيا فلا تُستخدَم إلا في حالات استثنائية. ويمنح هذا المستوى الحكومة المركزية صلاحية إدارة الأزمة بطريقة مباشرة حين تتجاوز آثارها قدرات السلطات الإقليمية.

مروحية تكافح الحرائق في أفيلا، 23 يوليو 2026 (سيزار مانسو/ فرانس برس)

في غضون ذلك أجبرت حرائق الغابات الهائلة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على إخلاء إحدى منشآتها الثلاث العالمية للاتصالات في الفضاء السحيق والموجودة في إسبانيا، ما أثّر في قدرة الوكالة الأميركية على التواصل مع المسابير الفضائية. ويقع مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة في روبليدو التي تبعد نحو 65 كيلومتراً غرب وسط مدريد.

وذكرت "ناسا" أن "الحريق مرّ عبر مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة، وسيجرى تقييم أي أضرار محتملة عندما يصبح الوضع آمناً. وقد أُجلي جميع الموظفين الذين نعتبر سلامة طواقمنا ورفاههم من أولوياتنا، وقلوبنا مع العائلات والجيران الذين يعانون أيضاً من تبعات حرائق الغابات في المجتمعات المجاورة".

ويعتبر مجمع مدريد جزءاً من شبكة الفضاء العميق، وهو واحد من ثلاثة مواقع تتيح لـ"ناسا" التواصل مع مركباتها الفضائية التي تستكشف أرجاء نائية من المجرة. أما الموقعان الآخران فيقعان في مدينة كانبيرا الأسترالية ومدينة غولدستون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، واللتين نقلت الوكالة دعم عمليات المهمات الفضائية إليهما.

وفيما أدت الظروف المناخية الصعبة والرياح الشديدة إلى خروج الحرائق عن السيطرة وتمددها إلى بؤر عدة، طلبت الحكومة الإسبانية مساعدة الاتحاد الأوروبي عبر تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترسل أربع طائرات إطفاء من طراز "كانادير"، يفترض أن تصل طائرتان منها من اليونان، وأخريان من إيطاليا، للمشاركة في عمليات مكافحة الحرائق، ما يعكس حجم الكارثة التي يواجهها رجال الإطفاء الإسبان إضافة إلى وحدات الطوارئ العسكرية التي تشرف على قيادة العمليات وتنسّق جميع الموارد المدنية والعسكرية من أجل إخماد الحريق.

يقول فرانسيسكو مارتين، وهو مندوب حكومة مدريد المستقلة، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع المعقد الذي واجهه رجال الإطفاء بسبب الظروف المناخية المعاكسة، إضافة إلى الرياح التي كانت تهب باتجاه النيران ساهما في امتداد الحريق وتوسعه بشكل سريع جداً". ويتابع: "أرسلت تعزيزات من الأندلس إلى مدريد وتوجّهت وحدات رجال إطفاء من إكستريمادورا إلى قشتالة وليون للمشاركة في إخماد الحريق". أما عن الأضرار التي خلّفها الحريق فتحدث مارتين عن أن "عدد المتضررين من الحرائق تجاوز 80 ألفاً. وشملت عمليات الإخلاء التي بدأت الخميس الماضي بلدات فييا ديل برادو، وسان مارتين، ونافاس ديل ري، وكولمينار ديل ريو، وصولاً إلى إل إسكوريال بعد اقتراب ألسنة اللهب".

يتابع مارتين أنه "حتى الآن أتت الحرائق على نحو 15 ألف هكتار من الأراضي الطبيعية والغابات، وامتدت آثارها إلى المؤسسات الاجتماعية والتعليمية، حيث نقلت وحدات الطوارئ العسكرية ثماني من نزلاء دور لرعاية المسنين وأشخاص ذوي إعاقة، كما أُجلي 150 طفلاً كانوا يشاركون في مخيم صيفي". ويختم مارتين مشيداً بجهود كل من يشارك في إخماد الحريق، ويؤكد أن السلطات لا تزال تتابع الأوضاع لحظة بلحظة.

جهود مدنية في غابة، 25 يوليو 2026 (سيزار مانسو/ فرانس برس)

وكانت رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو وصفت الحريق بأنه "الأسوأ في تاريخ الإقليم والخسائر لا تقاس بحجم المساحات المحترقة، بل بالكثافة السكانية المهددة. وقد تعاملت خدمات الطوارئ مع مئات من حالات الاختناق، في حين دُمّر 43 منزلاً بالكامل في بلدة فييا ديل برادو، وتضرر 300 منزل بدرجات متفاوتة في وضع وصفته بأنه غير مسبوق.

وتراهن السلطات المعنية على التحسّن النسبي في الأحوال الجوية، حيث يُفترض أن تهبط درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكن مع ذلك لا تزال الحرائق خارج السيطرة، ولم يستطع رجال الإطفاء والوحدات العسكرية المشاركة حتى الآن تطويق أي من بؤر الحريقين الرئيسيين، سواء في مدريد أو في محافظة آفيلا حيث لا تزال تمتد تسعة حرائق نشطة أخطرها في بورغوهوندو الذي يثير قلقاً كبيراً بسبب إمكانية اقترابه من حدود إقليم مدريد من الجهة الجنوبية الشرقية.

وكانت وحدات رجال الإطفاء عملت طوال ليل الجمعة - السبت، ويفترض أن تلتحق بها وحدات جديدة لاستغلال عامل الطقس، ما يعني أن عمليات إخماد الحرائق الحالية تشهد تعبئة غير مسبوقة بعد نُشر أكثر من 1100 عنصر من وحدات الطوارئ العسكرية، وأكثر من 250 آلية برية بين مدريد وآفيلا، إلى جانب أكثر من ألف عنصر من الحرس المدني، وألف عنصر من الوقاية البيئية، وأجهزة طبية و17 سيارة إسعاف ووحدات عناية متنقلة تضم فرق الدعم النفسي لمساندة السكان الذين أُجبروا على الخروج من بيوتهم. وانضمت الفرق الأوروبية إلى جهود إطفاء الحريق في الساعات الأخيرة، وتحذر السلطات من أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لمنع اندماج النيران المفتوحة على أكثر من جبهة.

وفي محافظة آفيلا لا تزال الأوضاع خارج السيطرة أيضاً، إذ التهمت الحرائق نحو تسعة آلاف هكتار، وبلغ عدد المتضررين نحو 10 آلاف شخص، في حين يخضع نحو 8 آلاف للحجر الاحترازي بسبب أعمدة الدخان. وكانت وزارة الداخلية أشارت إلى أن الأولوية الأهم لوحدات الإطفاء هي منع اندماج حريق آفيلا مع حريق مدريد. وفي آخر التطورات حول أسباب الحريق في آفيلا أعلنت الشرطة المدنية توقيف شخص والتحقيق مع آخر للاشتباه بهما في التسبب بالحريق. وتشير التحقيقات الأولى إلى أنه تم بوساطة استخدام معدات ثقيلة في منطقة يُحظر فيها تشغيل هذا النوع من الآليات، ما تسبب في الشرارة التي أشعلت النيران.

وحتى الآن أدت الحرائق النشطة في مختلف الأماكن إلى إغلاق نحو 40 طريقاً، 8 من بينها في مدريد، و9 في آفيلا، إضافة إلى طرق أخرى. وتحذر السلطات من أن الساعات المقبلة حاسمة لتحديد إمكانية السيطرة على الحريق، لا سيما في ظل ظروف مناخية تتحسّن تدريجياً.

بيئة إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات في مدريد

وتشير البيانات الحكومية الإسبانية إلى أن هذا العام هو الأسوأ على صعيد نشاط الحرائق، إذ التهمت النيران منذ بداية العام الحالي نحو 114.796 هكتاراً في إسبانيا، لا سيما في ظل موجات الحر والرياح الشديدة وموجات الجفاف الأخيرة التي شهدتها البلاد وأوروبا عموماً. ولا تعد حرائق مدريد وآفيلا معزولة إذ شهدت البلاد في الأشهر الأخيرة سلسلة حرائق أبرزها في لوس غاياردوس بمحافظة ألميريا تسبّب في وفاة 13 شخصاً، وكان أحد أكثر الحرائق تسبباً بأضرار. أيضاً نشبت حرائق في غوادلاخارا أتت على 32 ألف هكتار، وتستمر أخرى في نقاط عدة من البلاد، خصوصاً في ليون وقرطبة وهويلبا، ما يشير إلى تصاعد وتيرة حرائق الغابات واتساع نطاقها مقارنة مع السنوات الماضية.