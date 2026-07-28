شهدت منطقة فييا ديل برادو في العاصمة الإسبانية مدريد أولى الإشارات، إلى أن النيران المشتعلة تنذر بخطورة القادم. حيث كان سكانها في صدارة الذين تم إجلاؤهم بسبب الأخطار الناجمة عن الحريق والدخان المتصاعد. تقول فيسينتا رودريغز لـ"العربي الجديد" إنها لا تنسى الانطباع الأول "كل شيء كان برتقالياً. لقد كان الدخان غريباً. لونه أسود مائل إلى البرتقالي. فجأة وصلتنا رسالة من الطوارئ تقول بضرورة الخروج من المنزل بأقصى سرعة، كان الحريق يتقدم بسرعة، اتصلت بزوجي الذي كان في العمل وأخبرته. كانت سيارات الإطفاء تتوافد، ولا أستطيع أن أنسى صفيرها. قادتنا قوات الطوارئ والحماية المدينة بهدوء، وأتوا بنا إلى هذا المكان في باصات خضراء. وهناك من استطاع أن يخرج بسيارته. لقد كانت الطرق جميعها مغلقة. لا أعرف كيف وصلت إلى هنا". وتتابع رودريغز التي تبلغ من العمر 46 عاماً، أنها الآن موجودة في مركز خصصته الحكومة لإيواء كل من خرج من منزله. تقول: "وزّعوا لنا الطعام والأدوية والرعاية. وساعدنا الصليب الأحمر، الوضع لا بأس به. لكن الجميع هنا يتوق للعودة إلى منزله ولا نعرف متى سنتمكن من ذلك. قالوا لنا إن المنطقة بخير. لكن الأخبار لا تتوقف. وسمعنا عن احتراق 43 منزلاً في فييا ديل برادو".

الصورة جهود لاحتواء حرائق إسبانيا، مدريد، 28 يوليو 2026 (بابلو بلازكيز دومينغيز/Getty)

لا يختلف وضع فرانسيسكو سانشيز كثيراً عن فيسينتا. وإن اختلفت الأمكنة. حريق آفيلا الذي وصفه وزير الداخلية بأنه الأكبر في إسبانيا، أتى وحده على أكثر من 50 ألف هكتار وأدى إلى إجلاء أو عزل ما يقرب 90 ألف شخص. فرانسيسكو هو واحدٌ من أولئك الذين كانوا في العمل، وتابع مثل بقية الإسبان الأخبار على شاشات التلفاز. لم يتمكن منذ ليلة الخميس من العودة إلى بيته. يقول لـ"العربي الجديد": "كنت في مكتبي. أنا محامٍ. فجأة تصلني رسالة بضرورة الإخلاء. اتصلت بجيراني كي أعرف الأوضاع. قالوا لي إن النيران تقترب من منطقة كالاس دي بورغيو، وهي المجمع السكني الذي أعيش فيه في مقاطعة أفيلا، كان الحريق يفوق كل التصورات. توجهت على الفور إلى المنطقة. لكن قوات الطوارئ والشرطة ورجال الإطفاء لم يسمحوا لنا بالعودة وطلبوا منا التوجه إما إلى بيوت أقاربنا أو إلى مراكز الإيواء أو الصالات الرياضية التي جهزتها وحدات الطوارئ العسكرية. لحسن الحظ ذهبنا إلى بيت أهل زوجتي التي كانت عند أبويها. ونحن الآن ننتظر العودة إلى بيوتنا".

تتعدد المآسي بتعدد القصص. فهناك من فقد منزله وأراضيه، وهناك من خسر كلّ ما يملكه، وهناك من يقول إنه فقد المكان الذي وُلد فيه. والبعض يتأسّف على الغابات، وآخرون يقولون لقد فقدنا شيئاً لا يمكن تعويضه. وهناك من سمحت له السلطات بالعودة إلى منزله بعدما زال الخطر، وآخرون لا يزالون ينتظرون ذلك. وبين هذه القصص والمآسي، يواصل رجال الإطفاء معاركهم لإخماد الحرائق الهائلة التي لا تزال مشتعلة في مدريد وآفيلا وطليطلة وكاستيون، والتي أتت حتى الآن على أكثر من 172 ألف هكتار في عموم إسبانيا، وتأثر فيها أكثر من 170 ألف متضرر. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت مساء أمس الاثنين عن "تطور إيجابي" خلال الساعات الأخيرة، إلا أنها مع ذلك أشارت إلى أن الوضع "لا يزال معقداً"، خصوصاً في ظل استمرار نشاط أكثر من بؤرة في أكثر من جبهة.

زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الاثنين مركز قيادة عمليات الأزمة المتقدم في كاستيون وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في مواجهة الحرائق لا سيما قبل تدهور الظروف الجوية التي ستعيق عمليات رجال الإطفاء، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيعلن، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي المناطق المتضرر بالحرائق بأنها "مناطق منكوبة ومتضررة بشدة من حالة الطوارئ"، الأمر الذي يتيح تعبئة مساعدات وتعويض المتضررين، وتقديم مساعدات استثنائية. وجدد رئيس الحكومة الإسبانية دعوته للأحزاب السياسية إلى التوصل لـ"ميثاق دولة" لمواجهة آثار التغير المناخي، مؤكداً أن الاستثمار في الوقاية سيحد مستقبلاً من آثار كوارث مماثلة.

وفي هذا السياق، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن إسبانيا سوف تدخل اعتباراً من يوم غد الأربعاء في موجة الحر الرابعة، وسط تحذيرات رسمية بارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة واشتداد الرياح، وهو ما سيعقد السيطرة على النيران المشتعلة. وتأتي موجة الحر هذه والتي سوف تمتد لغاية الأحد المقبل، في أسوأ وقت ممكن، لا سيما أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن السيطرة الكاملة على الحرائق، رغم الأجواء الإيجابية المسيطرة على العمليات. واعتبر وزير الداخلية فرناندو مارلاسكا، أن اليوم الثلاثاء، سيكون مفصلياً في مواجهة الكارثة، لا سيما مع التوقعات الجوية السلبية. ولا يزال حريق آفيلا يشكل التهديد الأكبر، إذ تجاوزت مساحة الأراضي المحترقة 50 ألف هكتار، مع محيط يبلغ 160 كيلومتراً. وفي منطقة مدريد، دمرت الحرائق ما لا يقل عن 30 ألف هكتار، مع وجود جبهات رئيسية خارج السيطرة، خصوصاً في سان خوان ولوس بيدروس. أما في كاستيون، شرق البلاد، فلا يزال حريق فاي دي أوشو خارج السيطرة ووصلت المساحة المحترقة هناك إلى 8500 هكتار.