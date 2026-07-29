حرائق إسبانيا: جهود الإطفاء تتقدم وعودة عشرات الآلاف لمنازلهم

- بدأت السلطات الإسبانية إعادة السكان إلى منازلهم بعد تحسن ملحوظ في حرائق الغابات، رغم تحذيرات الحكومة من استمرار الخطر بسبب موجة الحر الرابعة هذا الصيف. - أعلنت الحكومة الإسبانية 211 منطقة منكوبة، مما يتيح صرف مساعدات وإعفاءات ضريبية للمتضررين، حيث التهمت الحرائق 173,651 هكتاراً هذا العام. - لا يزال حريق مدريد خارج السيطرة، لكن الجهود مستمرة للسيطرة عليه، مع تحسن في مناطق كاسيتون وطليطلة، حيث سمح بعودة آلاف السكان إلى منازلهم.

بدأت السلطات الإسبانية إعادة عشرات آلاف السكان إلى منازلهم، بعدما أظهرت حرائق الغابات التي ضربت مناطق عدة في إسبانيا تحسناً ملحوظاً خلال الساعات الماضية. وتأتي خطوة إعادة السكان إلى منازلهم وسط تحذيرات الحكومة من أن الساعات والأيام المقبلة لا تزال "خطرة ومعقدة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة ودخول البلاد في موجة حر رابعة هذا الصيف. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن أمس الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن تحسن "إيجابي"، معتبراً أن رجال الإطفال باتوا "يرون الضوء في آخر النفق"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أخذ الحذر، وأن الظروف الجوية قد تعقد ما تبقى من بؤر مشتعلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمساعدة المتضررين من الحرائق؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه جهود السيطرة على الحرائق المتبقية في إسبانيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت أمس 211 منطقة متضررة من الكوارث "مناطق منكوبة متأثرة بحالة طوارئ الحماية المدنية"، وتتوزع هذه المناطق على 14 إقليماً، ويتيح هذا الإجراء صرف مساعدات للمتضررين من الحرائق التي لا تزال قائمة في كل من مدريد، وآفيلا، وكاستيون وطليطلة، وما يترتب على ذلك من إعفاءات ضريبية ومساعدات وتسهيلات وتمويل وإجراءات استثنائية.

وفي آخر إحصائية نشرتها أمس وزارة التحول البيئية، فقد التهمت الحرائق التي اندلعت هذا العام في إسبانيا حتى الآن 173 ألفاً و651 هكتاراً أي ما يعادل 6 أضعاف المساحة التي احترقت خلال الفترة نفسها من عام 2025، والتي بلغت 29 ألفاً و817 هكتاراً. وسجلت البلاد هذا العام حتى الآن 35 حريقاً. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إنهاء عمليات إجلاء ثماني بلدات في مدريد، وخمس في آفيلا، في حين لا يزال أكثر من 11 ألف شخص خارج منازلهم في مدريد، وستُرفع اليوم الأربعاء القيود عن 44 ألفاً.

بيئة خسائر حرائق تونس تنذر بالأسوأ

ولا يزال حريق مدريد خارج السيطرة، كما صرح فرانسيسكو مارتين، مندوب حكومة مدريد، خصوصاً البؤرة الواقعة شمال سان خوان، إلا أنه أكد أن الأمور تتطور بشكل إيجابي يقرّب رجال الإطفاء من مرحلة تثبيت الحريق والسيطرة عليه. وفي محافظة كاسيتون، تمكن رجال الإطفاء من المحافظة على محيط حريق فال دي أويشو ومنعه من التوسع، وقد أتى حتى الآن على 8500 هكتار. وسمحت الدولة في تلك المنطقة بعودة 3 آلاف شخصاً إلى منازلهم، مع استمرار فرض بعض الإجراءات الاحترازية.

وفي طليطلة، خفضت السلطات مستوى الطوارئ إلى الدرجة الثانية، خصوصاً بعد التحسن الذي أحرزه رجال الإطفاء بمنع التحام جبهات هذا الحريق مع مدريد وآفيلا، وعاد معظم السكان الذين أجلوا من مناطقهم. ورغم هذا التطور، لا تزال الساعات القادمة حاسمة، خصوصاً مع توقعات بأن تشهد الأيام القادمة ظروفاً مناخية أكثر صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح.