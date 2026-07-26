حرائق إسبانيا: أكثر من 100 ألف متضرر والنيران تمتد إلى طليطلة

- تستمر حرائق الغابات في إقليم مدريد وآفيلا لليوم الثالث، حيث التهمت أكثر من 45 ألف هكتار وأجبرت على إجلاء أو عزل أكثر من 100 ألف شخص، مع تمددها إلى محافظة طليطلة. - زار رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مركز القيادة المتقدم للأزمة، مشيراً إلى تعقيد الوضع بسبب الظروف الجوية، لكنه أبدى تفاؤلاً بتحسن الطقس ووصول الدعم الأوروبي. - انضمت البرتغال إلى جهود مكافحة النيران بإرسال طائرات وعناصر، بينما تواصل الفرق منع انتشار النيران رغم تدمير 43 منزلاً وتضرر 300 آخرين.

لا تزال حرائق الغابات المندلعة في إقليم مدريد ومحافظة آفيلا مستمرة لليوم الثالث على التوالي دون إمكانية السيطرة عليها. وقد التهمت النيران أكثر من 45 ألف هكتار وأجبرت على إجلاء أو عزل أكثر من 100 ألف، فيما تواصل تمددها وصولاً إلى محافظة طليطلة، لا سيما بعد اندلاع حريق كبير هناك في منطقة فاي دي أوشو، في مقاطعة كاستيون، بمحيط يبلغ 21 كيلومتراً، ما دفع الحكومة إلى إدماج طليطلة ضمن حالة الطوارئ الوطنية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الظروف الجوية التي تعيق عمليات إخماد النيران؟ ما هي الدول التي قدمت الدعم لإسبانيا في مكافحة الحرائق؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد زار، أمس السبت، مركز القيادة المتقدم للأزمة، وأشار إلى أن الوضع لا يزال "معقداً"، وأن "الظروف الجوية القاسية، لا سيما في مدريد وآفيلا تعقدان من عمليات إخماد النيران"، مع ذلك ترك نافذة أمل مفتوحة مع توقعات تحسن تدريجي في درجات الحرارة ووصول الدعم الأوروبي الذي طلبته الحكومة الإسبانية.

وانضمت البرتغال إلى جهود مكافحة النيران، بعد وصول 4 طائرات من إيطاليا واليونان، إضافة إلى إرسال 176 عنصراً، و41 مركبة. ومن المفترض أن تبدأ الفرق التي أرسلتها البرتغال والتي بلغت 129 عنصراً و41 مركبة اليوم الأحد إبان وصولها إلى بلدة نافالوبنغا في آفيلا. وأكد قائد وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية أن الحرائق لا تزال خارج السيطرة لكن "الوضع العام تحت السيطرة"، فقد نجحت الفرق المشاركة في عمليات الإخماد من منع التهام جبهات النيران المفتوحة وترك مسافة تقدر بـ 15 كيلومتراً بينهما.

وحتى الآن اقتصرت الخسائر على الأمور المادية، حيث دمرت النيران 43 منزلاً، وألحقت أضراراً في ما يقرب من 300 منزل، في حصيلة أولى مرشحة للارتفاع، لا سيما في ظل استمرار عمليات تقييم الأضرار.