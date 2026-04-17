تتولى الشرطة الجنائية في ألمانيا التحقيقات عقب حادث عمل مميت في مصنع للجلود ومدبغة فرو في مدينة رونكل بولاية هيسن. وأفادت رئاسة الشرطة في غرب هيسن ليلة الخميس/الجمعة بأن الهدف الآن هو تحديد سبب وفاة الضحايا، موضحة أن التحقيقات تركز على المواد الكيميائية في حفرة داخل الموقع، والتي يتعين فحصها.

ولقي ثلاثة عمال حتفهم في الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس الخميس في رونكل. كما نُقل رجلان آخران مصابان بجروح خطيرة إلى المستشفى بواسطة مروحية إنقاذ، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المحلية لولاية هيسن. ويواجه المصابان خطر الموت. وشارك نحو 150 فردا من الشرطة وقوات الإطفاء والحماية من الأخطار في عملية الإنقاذ.

وبحسب وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك، تفترض السلطات أن غازات أول أكسيد الكربون تكونت داخل حفرة المدبغة، ما أدى إلى وفاة العمال. وتشير المعطيات الأولية إلى أنهم نزلوا إلى الحفرة الواحد تلو الآخر وتعرضوا للحادث هناك.

وتم انتشال القتلى والمصابين في وقت متأخر من بعد ظهر أمس من حوض تجميع وتنقية تابع للمدبغة. وكان أحد موظفي الشركة قد عثر عليهم. ولم يتضح بعد نوع المواد الكيميائية التي تعرضوا لها على وجه الدقة، حسبما أفاد قائد قوات الإطفاء، رينيه شولتايس. وذكرت الشرطة أنه ستتم الاستعانة الآن بمتخصصين لهذا الغرض.

ونظرا لاستخدام مواد كيميائية مختلفة في المنشأة المعنية، تم في المساء إزالة التلوث عن عناصر الإنقاذ الذين كانوا على اتصال مباشر بالمصابين، كما خضعوا للفحص الطبي احترازيا. وشمل ذلك ما بين 45 و50 فردا من أفراد الطوارئ.

