"جيل زد": حملة تنظيف شوارع المغرب تؤكد رقيّنا وسلمية تحركاتنا

- أطلق شباب حركة "جيل زد" في المغرب حملة لتنظيف الشوارع، تعبيراً عن سلمية احتجاجاتهم المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، واعتذاراً لرجال النظافة عن آثار التخريب المصاحبة لبعض الاحتجاجات. - تهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم المواطنة الفعلية، حيث يسعى الشباب إلى المزاوجة بين المطالبة بالحقوق والانخراط في إصلاح ما أفسده الآخرون، مما يعكس وعيهم العميق بالمسؤولية المجتمعية. - لقيت الحملة تأييداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتُبرت رسالة حضارية تُظهر الوجه الإيجابي للشباب المغربي، وتؤكد قدرتهم على التغيير السلمي البنّاء.

بعد أن دخلت الاحتجاجات المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد في المغرب أسبوعها الثاني، يُطلق شباب حركة "جيل زد"، مساء اليوم السبت، حملة واسعة لتنظيف الشوارع في عددٍ من مدن المملكة المغربية، تعبيراً عن "حسن النيّة وسلميّة تحركاتهم"، بحسب قولهم، مؤكدين أنها "رسالة اعتذار صريحة لرجال النظافة الذين اضطرّوا خلال الأيام الماضية إلى لملمة وتنظيف آثار أعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات".

وتهدف مبادرة تنظيف الشوارع التي وصفها شباب "جيل زد" بـ"المواطنة الفعلية"، إلى إعادة الاعتبار لفضاءات عمومية تضرّرت، والتأكيد أن الشباب المغربي قادرٌ على المزاوجة بين المطالبة بحقوقه المشروعة وبين الانخراط في إصلاح ما أفسده "المخرّبون".

وكانت حركة "جيل زد" قد أطلقت دعوات للتظاهر يومَي 27 و28 سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل تحقيق مطالب اجتماعية تتعلّق بتحسين خدمات الصحة والتعليم العمومي، ومحاربة الفساد، ومواجهة بطالة الشباب.

واعتبرت الحركة في بيانها، أنّ حملة التنظيف هي شكل من أشكال المسؤولية المشتركة تجاه المدينة والمجتمع، مؤكدةً أنّ "تنظيف الشوارع لا يقلّ شأناً عن الوقفات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها الساحات في الأيام الأخيرة". ودعت المهتمين إلى المشاركة في هذه المبادرة، معتبرةً أن "الانخراط فيها يتجاوز كونه مجرد عمل رمزي، ليصبح رسالة قوية عن رقيّ الفكر وعمق المسؤولية، وتجسيداً فعليّاً لمفهوم المواطنة النشطة التي تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات".

وفيما تُثار أكثر من عملية استفهام حول مآل الاحتجاجات المطلبية بعد أسبوعٍ من اندلاعها، لقيت المبادرة تأييداً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، باعتبارها تعكس الوجه الحضاري للشباب المغربي، الذي لا يقتصر على الاحتجاج ورفع الشعارات؛ بل يحرص أيضاً على المساهمة في الإصلاح وترميم ما أفسده الآخرون.

واعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية)، إدريس السدراوي، أنّ مبادرة الحركة إلى تنظيف الشوارع هي "رسالة سلميّة وحضارية بامتياز"، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أنّها لا تُعبّر فقط عن احتجاج شبابي مشروع، إنّما تُرسل كذلك إشارات إيجابية للمجتمع والدولة بأنّ هذه الحركة تَعي تماماً ضرورة الجمع بين المطالبة بالحقوق والممارسة المواطنية الميدانية.

وأكد الناشط الحقوقي أنّ القيام بعمل تطوّعي بيئي، يعكس وعي المنظمين وإدراكهم لضرورة ترجمة الأهداف برسائل عملية على أرض الواقع، ويؤكد أنّ الشباب المحتجّين ليسوا في مواجهة مع المجتمع أو الوطن، بل على العكس يريدون إبراز قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة، ويطمحون إلى التغيير السلمي البنّاء.

ورأى السدراوي أنّ "هذه المبادرة نموذجٌ يجب تثمينه، لأنّها تكسر الصورة النمطية التي قد يحاول البعض إلصاقها بالاحتجاجات الشبابية، باعتبارها فقط حالة غضبٍ أو رفض، بينما تحمل في الحقيقة رؤية إصلاحية، سلميّة، ومتحضّرة، قادرة على المزاوجة بين الفعل الحقوقي والرسائل المجتمعية الراقية".