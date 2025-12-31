جهود لمواجهة تحديات إدماج الأطفال الصم والبكم في الجزائر

تقدر الجمعيات المهتمة بملف الأطفال ذوي الإعاقة في الجزائر أن عدد الصم والبكم يتجاوز 300 ألف شخص، من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم، ما يتطلب مراكز وأقساماً خاصة للتكفل بهم، مع تأطير بيداغوجي خاص يخضع له الأساتذة للتعامل مع هذا النوع من الإعاقة.

ولا يزال هذا النوع من التعليم يواجه صعوبات ومعوقات تتمثل في عدم اعتماد رسمي للغة الإشارة لغةً تعليميةً، ما يخلق فجوة تواصل بين المعلم والتلميذ، إضافة إلى وجود مناهج غير مكيفة، لتُدرَّس في كثير من الأحيان مناهج التعليم العام لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى نقص المواد البصرية، والاعتماد على المواد النصية بدلاً من الوسائل التفاعلية المناسبة.

تضم مدينة حجوط بمحافظة تيبازة (غرب) مركزاً لتعليم الأطفال المعاقين سمعياً، وهو المركز الوحيد بالمنطقة، ويتكفل بـ64 تلميذاً، من بينهم 58 يستفيدون من النظام الداخلي، كما يضم المركز تسعة أساتذة متخصصين، وخمسة معلمين آخرين متخصصين في مجالات مرتبطة بالنطق.

وتؤكد مديرة المركز سيدة مخلوف، لـ"العربي الجديد"، أن وصول التلاميذ إلى المركز يبدأ من خلال حملات التوعية التي تقوم بها خلايا مديرية النشاط الاجتماعي المنتشرة عبر المحافظة بالتنسيق مع المركز، وبالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، ليقوم الأولياء بتسجيل أبنائهم بعد إخضاعهم لجلسات نفسية لتشخيص الحالة، واستيفاء الشروط اللازمة لعملية الإدماج بموافقة المجلس النفسي البيداغوجي، وهو المخول بالقبول.

وتضيف مخلوف: "تتكفل الدولة بالنقل والمبيت والطعام داخل المركز، وبالمحفظة المدرسية واللوازم والكتب، ولدينا برنامج تعليمي مصدق عليه من وزارة التربية الوطنية، والتعليم يكون بوسائل خاصة في حالة وجود حالات زرع قوقعة للأذن، ولدينا برنامج تعليمي خاص بالنطق، وبعض التلاميذ الذين تتحسن أوضاعهم يُدمجون في الأقسام الدراسية العادية، كما يُقيَّم التلاميذ كغيرهم في المدارس العادية، ويُنتقل من الطور الابتدائي إلى المتوسط، وفي حالة انتقالهم إلى الطور الثانوي‘ يتمجرى نقلهم إلى المركز الوحيد الموجود في العاصمة الجزائر".

ونظراً إلى صعوبة العمل مع هذه الفئة من الأطفال، يبقى نقص الاختصاصيين والأساتذة من بين أكبر الصعوبات التي تواجه الوزارة في التكفل الجيد بهم، ويبرز نقص المترجمين المؤهلين، الذين لا يتجاوز عدد المعتمدين منهم بضع عشرات على المستوى الوطني، إضافة إلى قلة تكوين المعلمين، نتيجة أن برامج التكوين في التربية الخاصة محدودة، ولا تلبي الاحتياجات الفعلية، وغياب الاختصاصيين النفسيين في معظم المؤسسات.



وينتقد كثيرون أن المدارس الخاصة بالصم معزولة، ما يؤدي إلى عزلهم عن بقية المجتمع المدرسي، وضعف برامج الدمج المدرسي، إذ تفتقر محاولات الدمج في المدارس إلى الدعم اللازم، خصوصاً إلى تكييف المناهج، ناهيك عن صعوبات الانتقال إلى التعليم العالي، فنسبة ضئيلة من الصم يصلون إلى الجامعات بسبب العقبات اللغوية والتربوية.

وبادرت الحكومة إلى خطة لتعزيز إدماج هؤلاء في سوق العمل عبر قطاع التكوين والتعليم المهني، تتيح لهؤلاء تعلم حرف ومهن وتحقيق الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية، حيث جرى توفير تكوينات مهنية خاصة تتناسب مع طبيعة إعاقتهم، إضافة إلى منح رخصة تخفيض المستوى الدراسي بسنة واحدة للالتحاق ببعض التخصصات، كما مُنِحت الأولوية لهم في الاستفادة من الإيواء.

وفتحت الحكومة خمسة مراكز تكوين خاصة بالصم والبكم موزعة على عدد من المناطق بشكل متوازن، ووُضع في هذا السياق برنامج تأهيل خاص لأساتذة التكوين والتعليم المهنيين متعلق بكيفيات وطرق التعامل مع هذه الفئات الخاصة، لا سيما مع فئة الصّم و البكم ، باستعمال لغة الإشارة.

وتؤكد المكلفة بالإعلام في مديرية النشاط الاجتماعي بولاية تيبازة نسيمة موايسي، لـ"العربي الجديد"، أن "وزارة التضامن تعمل على تدارك النقائص الموجودة عبر تحسين تمويل بعض المراكز المتخصصة، وتوفير منح دراسية، وفتح أقسام خاصة في بعض المؤسسات التعليمية العادية بالتنسيق مع وزارة التربية، وتخصيص برامج تلفزيونية ناطقة بلغة الإشارة على القنوات العمومية، وفتح مناصب لتوظيف نفسانيين واختصاصيين في النطق ولغة الاشارة لضمان التكفل الأمثل بالتلاميذ، ويضاف إلى هذا الجهد الحكومي جهد أهلي يقوم به العديد من منظمات المجتمع المدني، التي تحاول دعم خطط التكفل بهذه الفئة، وتقديم مقترحات عملية للإدماج، وتنظم دورات في لغة الإشارة، مع إنشاء نوادٍ ومراكز لتقديم دروس تدعيم متخصصة".

وتضيف موايسي: "ساهم العديد من المتخصصين في مجال التكنولوجيا بتطبيقات تعلم لغة الإشارة، وطُوّرت تطبيقات جزائرية موجهة للأطفال والعائلة، وأنشئت منصات تعليمية بصرية تعتمد على الفيديو والرسوم المتحركة، إضافة إلى استخدام معينات سمعية رقمية متطورة تتعرف على الإشارة عبر الذكاء الاصطناعي".