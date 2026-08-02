جهود لإخماد حرائق الغابات في اليونان... تدمير 12 ألف هكتار خلال أسبوع

تواجه اليونان، اليوم الأحد، جبهات متعدّدة وتزايداً في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع حرائق الغابات التي دمّرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. ويواصل رجال الإطفاء جهود مكافحة حريق غابات واسع النطاق في جبال كيثايرون غرب أثينا، اليوم الأحد. حيث حضر المئات من فرق التعامل مع الطوارئ في موقع الحريق طوال الليل، مدعومين بمركبات عسكرية ومتطوعين ومعدات ثقيلة. ومع طلوع النهار، استأنفت مروحيات وطائرات إخماد الحرائق العمليات، حسب ما ذكرت شبكة إي ار تي، ويشار إلى أن الحرائق تنتشر سريعاً في بعض الأوقات بسبب الرياح القوية. وأفاد جهاز الإطفاء أن مروحيتان اصطدما أثناء مشاركتهما في إخماد الحريق. وأعلن الجهاز أنه "يتم تنفيذ عملية إنقاذ" للعثور على طاقمي المروحيتين.

وقالت فرق مواجهة الطوارئ إن الحريق يستمر في التوجه نحو الشرق ويبتعد الآن بضعة كيلومترات عن مدينة ميجارا، على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة اليونانية. ووفقاً لتقارير رسمية، ما زال يكافح الحرائق ما لا يقل عن 500 من رجال الإطفاء، بما في ذلك أفراد من رومانيا وفرنسا. وقال متحدث باسم إدارة الحرائق إنه جرى إلقاء القبض على 13 شخصاً في أنحاء البلاد حتى الآن على خلفية تهم إضرام النيران بسبب الإهمال.

وتعهد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، بتقديم دعم حكومي للأشخاص، الذين دمرت منازلهم أو تضرّرت بسبب حرائق الغابات الصيفيّة المدمرة، والتي تجتاح معظم مناطق البلاد. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ميتسوتاكيس إنّ البلاد تواجه "أياماً صعبة بشكل كبير"، بظروف طقس قاسية ورياح قوية، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، مضيفاً "يتعيّن أن نكون صادقين مع بعضنا البعض. في السنوات الأخيرة، استثمرنا أكثر من أي وقت مضى في تعزيز الحماية المدنية. لكن هناك أوقاتاً، تتجاوز فيها الطبيعة وقوة الظروف الجوية أي تخطيط بشري وقدرة عملياتية". وتابع أنه في الكثير من الحالات، في الأيام الأخيرة، لم يتمكن أسطول البلاد من طائرات ضخ المياه من الوصول إلى الحرائق بسبب الرياح القوية أو حتى الهبوط على البحار الهائجة وحمل المياه لإسقاطها على ألسنة اللهب.

وقال الجهاز في بيان "يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ" للعثور على طاقمي المروحيتين، في وقت تواجه البلاد منذ أسبوع حرائق أتت على أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

حرائق الغابات تدمّر عشرات المنازل في اليونان

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه جرى إخماد حرائق الغابات في كريت بصورة كبيرة. وقد صدرت أوامر بإخلاء بلدات عدّة، وقد تدمر ما يصل إلى 200 منزل، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية، على الرغم من أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن العدد. وأفاد موقع المرصد الوطني للمناخ بأنّ أكثر من 6500 هكتار دُمّرت في حرائق منفصلة في خليج كورينث، إذ اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار الموقع إلى أنّه جرى إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أنّ عشرات المنازل تضررت أو دُمرت.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أتت الحرائق التي اندلعت في جزيرتَي كريت وباروس على 6 آلاف هكتار، وفق مرصد المناخ اليوناني. لكن خبير الأرصاد الجوية المتخصص في حرائق الغابات وكبير الباحثين في المرصد الوطني، ثيودور جياناروس، رجّح أن الحرائق التي اندلعت حول بورتو جيرمينو أتت على مساحة تزيد عن 10 آلاف هكتار، أي حوالى ضعف التقدير الأصلي. وكتب في منشور على فيسبوك "لسوء الحظ، من المرجح جداً (إن لم يكن شبه مؤكد) أن يجري تصنيف هذا الحريق تحديداً على أنه حريق هائل".

في الأثناء، يتعامل عناصر الإطفاء مع عشرات الحرائق يومياً، وقال وزير الحماية المدنية اليوناني إيفانجيلوس تورناس، السبت، إنّ إدارة الإطفاء "وصلت إلى حدودها القصوى". ولقي ثلاثة عناصر إطفاء حتفهم هذا الأسبوع أثناء تأدية واجبهم، اثنان منهم في جزيرة كريت وواحد في شبه جزيرة بيلوبونيز. مضيفاً إنّ الرياح العاتية خلّفت "ظروفاً صعبة للغاية، ما أدى في الكثير من الحالات إلى عدم تمكّن الطائرات من سحب المياه أو من تنفيذ عمليات ضخ المياه بسبب الاضطرابات الشديدة".

بيئة استمرار حرائق الغابات في اليونان وجهود لاحتوائها في فرنسا وإسبانيا

ورغم أنّ الرياح هدأت في وقت متأخر، السبت، إلّا أن منطقة أثينا الكبرى وجزيرة فويوتيا المجاورة وجزيرة إيفيا، لا تزال تشهد خطر اندلاع حرائق الأحد، بحسب ما أفادت وزارة الحماية المدنية. وقال جهاز الإطفاء إنّ حوالى 500 من عناصره يكافحون الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو التي تبعد حوالى 70 كيلومتراً شمال غرب أثينا. وكان حوالى 100 من عناصر الإطفاء يكافحون حريقاً في إيغاليا في شمال بيلوبونيز، واندلع حريق جديد في وقت متأخر من مساء السبت في جزيرة كيفالونيا في البحر الأيوني.

وتعاني اليونان، مثل بقية منطقة البحر الأبيض المتوسط، من حرائق الغابات كل صيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر المتكرّرة والجفاف، وهي من أكثر الدول تضرراً من أزمة المناخ.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)