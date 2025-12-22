جهود سورية لاستعادة الغابات المحروقة وتعويض الخسائر

- أصبحت إعادة التحريج في سوريا أولوية لمواجهة آثار تغيّر المناخ، حيث تضررت الغابات بشدة، مع خسائر تجاوزت 15 ألف هكتار في ريف اللاذقية، مما أثر على البيئة وسبل عيش الأسر. - تعتمد خطط التحريج على شراكة بين الجهات الرسمية والأهلية، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، مع التركيز على زراعة أصناف مثل الصنوبر الحلبي والكازورينا للتكيف مع الظروف المناخية. - تواجه الجهود تحديات مثل نقص المعدات وآثار تغيّر المناخ، لكن حملات التحريج تمثل خطوة أساسية لاستعادة الغابات، بشرط استمرار الدعم الرسمي والوعي المجتمعي.

بعد سنوات من الحرائق المتكررة التي التهمت مساحات واسعة من الغابات السورية، لم تعد إعادة التحريج مجرّد نشاط موسمي أو مبادرة رمزية، بل تحوّلت إلى أولوية بيئية ووطنية في ظل تصاعد آثار تغيّر المناخ، وتراجع الغطاء النباتي، وتزايد مخاطر التصحر.

وبينما لا تزال آثار الحرب والحرائق والجفاف ماثلة في المشهد الطبيعي، تتقدّم جهود حكومية وأهلية لإعادة الحياة إلى الغابات المحروقة، في محاولة لاستعادة الرئة الخضراء لسورية. وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية موجات حرائق هائلة، ولا سيّما في مناطق الساحل وشمال غربي البلاد. وبحسب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، بلغت خسائر حرائق الغابات هذا العام أكثر من 15 ألف هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية في ريف اللاذقية وحده، ما يمثل نحو 4% من إجمالي الغطاء الحراجي في البلاد.

تركت هذه الخسائر آثاراً مباشرة على البيئة المحلية، وجودة الهواء، والموارد المائية، بالإضافة إلى تضرر سبل عيش آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة. وفي مواجهة هذا الواقع، بدأت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتنفيذ خطط لإعادة تحريج المناطق المتضررة. ويؤكد مدير دائرة الإعلام في الوزارة، دياب أبو طلال، أن الوزارة أطلقت حملات تحريج في عدد من المحافظات، شملت محافظة حماة، على أن تتواصل خلال الفترة المقبلة في ريف دمشق واللاذقية وحلب. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن برامج إعادة التشجير انطلقت مع بداية فصل الشتاء، باعتباره التوقيت الأنسب لزراعة الغراس الحراجية وضمان استقرارها ونموها.

وتعتمد خطط التحريج على شراكة بين جهات رسمية وأهلية عدة، تشمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والمحافظات، واتحاد الفلاحين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد). ويهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق العمل وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حماية الغابات المزروعة حديثاً، بحسب أبو طلال.

خسائر جسيمة بالثروة الحرجية، اللاذقية (العربي الجديد)

ويضيف: "تمتلك الغابات قدرة طبيعية على التجدد خلال نحو عامين بعد الحرائق، وفي حال عدم تحقق ذلك، يجري التدخل بزراعة أصناف ملائمة ومقاومة، بما يضمن استعادة التوازن البيئي تدريجياً". ويشير إلى أن حملات التشجير تركز حالياً على زراعة أصناف حراجية مدروسة، قادرة على التكيّف مع الظروف المناخية القاسية، أبرزها الصنوبر الحلبي، الكازورينا، الطرفاء، الأكاسيا سيانوفيلا، العفص، النخيل المروحي. ويعود اختيار هذه الأنواع إلى قدرتها على مقاومة الجفاف والحرائق، وسرعة نموّها، ودورها في تثبيت التربة والحد من الانجراف".

وفي هذا الإطار، أطلقت محافظة ريف دمشق قبل أيام حملة "ريفنا أخضر"، بالتعاون مع وزارتَي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة، بهدف زراعة 500 ألف غرسة حرجية ومثمرة في مختلف مناطق الريف.

ويكشف وزير الزراعة أمجد بدر لـ"العربي الجديد" أنّ تراجع الغطاء النباتي في سورية يجعل توسيع المساحات الخضراء ضرورة بيئية ملحّة، مؤكداً أن حملات التشجير جزء من استراتيجية وطنية طويلة الأمد لمعالجة الأراضي المتضررة وترسيخ ثقافة حماية البيئة.

بدوره، يؤكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لـ"العربي الجديد" أن "حلم زرع مليون شجرة بدأ يتحقق"، في ظل ما تعانيه البلاد من تصحر وجفاف يؤثران على مختلف القطاعات، وليس الزراعة فقط

من آثار الحرائق في اللاذقية (العربي الجديد)

وإلى جانب الجهود الرسمية، برزت حملات تطوعية أطلقها ناشطون وشباب، تستهدف المناطق المتضررة في اللاذقية، وطرطوس، وجبلة، وريف حمص، وحماة، ومناطق أخرى. وتسعى هذه المبادرات إلى ترميم النُّظم البيئية المتضررة، وتعزيز الوعي البيئي، وجمع التمويل لدعم عمليات التشجير.

كما أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع محافظة إدلب الشهر الفائت حملة "معاً لنعيد إدلب خضراء"، التي نجحت في تشجير عدد من المناطق وتوزيع نحو 200 ألف غرسة زيتون، دعماً للغطاء النباتي وإعادة التوازن البيئي.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تواجه عملية إعادة الحياة للغابات تحديات كبيرة، أبرزها نقص المعدات والآليات الثقيلة، واشتداد آثار تغيّر المناخ، والحاجة إلى الريّ في بعض المناطق من دون توفر بنى تحتية كافية، إلى جانب التعديات على الغراس الحديثة عبر القطع أو الرعي الجائر، بحسب ما يوضح المهندس الزراعي محمد حديد لـ"العربي الجديد".

ويؤكد حديد ضرورة معالجة أسباب الحرائق وفتح طرقات جبلية في الغابات، لمنع تكرار الكوارث، ومنع إشعال النيران، والتشدد في قوانين حماية الغابات، فضلاً عن التخلص من مخلفات الحرب والألغام، التي كان لها دور كبير في الحرائق الأخيرة.

ويعاني آلاف المزارعين في سورية إحدى أقسى موجات الجفاف التي تشهدها البلاد لأول مرة منذ أربعة عقود تقريباً، متأثرة بتراجع حاد في معدلات الأمطار، وانخفاض معدلات المياه الجوفية في معظم المحافظات، بالإضافة إلى جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت بمنزلة شريان حياة لملايين السكان.

وتشير بيانات الجمعية السورية للإغاثة والتنمية (سارد) إلى أن سورية خسرت منذ العام 2011 وحتى منتصف العام 2024 ما بين 90 إلى 120 ألف هكتار من الغابات الطبيعية، وتركّزت الخسائر الكبرى في المحافظات الساحلية مثل اللاذقية، إدلب، حماة، حمص.

وبين حجم الخسائر البيئية وضيق الإمكانات، تمثل حملات التحريج خطوة أساسية نحو استعادة الغابات السورية، غير أن نجاحها، في رأي البعض، يبقى مرهوناً باستمرار الدعم الرسمي، وتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية الغراس المزروعة حديثاً، لضمان تحوّل هذه المبادرات من حملات موسمية إلى مسار مستدام يُعيد للغابات دورها الحيوي.