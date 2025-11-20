جهود إزالة المخلفات الحربية في ليبيا غير كافية

- تواصل السلطات الليبية جهودها لإزالة مخلفات الحرب من المناطق السكنية والزراعية، حيث تتعامل فرق التفتيش بحذر مع القنابل والقذائف غير المنفجرة، مما يبرز التهديد المستمر لحياة المدنيين. - تشير التقارير الأممية إلى تلوث واسع بمخلفات الحرب في ليبيا، مع تقدير المساحات الملوثة بأكثر من 444 مليون متر مربع، وتتطلب إزالتها ما لا يقل عن خمسة عشر عاماً، مع تسجيل وفيات نتيجة انفجارات المخلفات. - يواجه العاملون تحديات لوجستية كبيرة، منها نقص المعدات ومحدودية التدريب، ويشدد الخبراء على ضرورة وجود بيئة سياسية مستقرة لتوفير الدعم اللازم.

تواصل السلطات الليبية جهودها في انتشال وإزالة مخلفات الحرب من المزارع والأحياء السكنية، في حين تبقى المخاطر التي تكتنف بقاء هذه المخلفات العسكرية كبيرة، إذ تهدد حياة المدنيين وممتلكاتهم.

تكرّرت خلال الأسابيع الأخيرة البلاغات حول الأجسام المشبوهة ومخلفات الحرب في عدد من المدن الليبية، لتستدعي فرق التفتيش والتفكيك إلى مواقع متفرقة من العاصمة طرابلس، والزاوية، ومصراتة، وتاجوراء، والعجيلات وغيرها.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، تدخل فريق المباحث الجنائية في العاصمة لانتشال قنبلة يدوية وجدت ملقاة على الطريق العام، قبل أن يتعامل معها وفق إجراءات السلامة المتبعة، وقبل ذلك بيوم واحد، تمكّن فرع الجهاز بالمنطقة الغربية من انتشال قذيفة "هاوزر" غير منفجرة، عُثر عليها داخل أرض زراعية خاصة في مدينة الزاوية، ونقلها إلى التخزين الآمن.

وفي 8 نوفمبر، تحرك فريق مختص إلى تاجوراء لانتشال قذيفة "آر بي جي" كانت منغرسة في إحدى الأشجار قرب الطريق العام، وجرى التعامل معها بحذر قبل نقلها، وفي 4 نوفمبر، باشر فريق آخر في مدينة مصراتة، عملية مسح داخل مزرعة خاصة، انتهت بالعثور على قذيفة وصاروخ "C5" غير منفجرين، لينقلا بدورهما إلى وحدات التخزين المخصصة.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعاملت فرق التفتيش في طرابلس مع قذيفة هاون غير آمنة للنقل، وجرى إبطال مفعولها ميدانياً، كما انتشلت الفرق صاروخين من مخلفات الحرب كانا داخل موقع عسكري سابق، وتحرك فريق آخر إلى إحدى مزارع مدينة الزاوية لإزالة قذيفة غير منفجرة عُثر عليها بالصدفة.

ولا يختلف المشهد كثيراً في محيط العاصمة، إذ شهد يوم 19 أكتوبر الماضي انتشال قنبلتين يدويتين من داخل مزرعة في وادي الربيع، وسبق ذلك العثور على قذيفة في منطقة ريفية بمدينة الزهراء، بينما شهدت مدينة العجيلات في 15 أكتوبر، إزالة أربعة صواريخ من نوع "C5" وقذيفة مدفعية، بعد بلاغ تلقته إدارة المفرقعات، وفي 4 أكتوبر، تدخل فريق تفكيك المتفجرات في مدينة الزاوية لرفع قنبلة يدوية كانت داخل موقف سيارات بأحد المستشفيات، قبل نقلها إلى وحدات التخزين المخصصة.

وتؤكد البيانات الأممية حجم التلوث الواسع بمخلفات الحرب في ليبيا، إذ أكدت تقارير الأعمال المتعلقة بالألغام أن أكثر من 444 مليون متر مربع من الأراضي لا تزال ملوثة بالمخلفات الحربية، محذرة من أن إزالة المخلفات من هذه المساحات قد تتطلب ما لا يقل عن خمسة عشر عاماً في أفضل السيناريوهات، كما كشفت عن تسجيل 16 وفاة خلال عام 2024 الماضي، نتيجة انفجار مخلفات حربية، من بينهم أطفال، ما يعكس ارتفاع مستوى الخطر.

وفي موازاة ذلك، تقول الأجهزة الأمنية الليبية إنها أتلفت خلال السنوات الماضية عشرات الأطنان من الذخائر والمفخخات، كان أحدثها التخلص من طنّين من المخلفات التي جمعت من طرابلس وضواحيها في فبراير/شباط الماضي، غير أن هذه الجهود لا تزال أقل كثيراً من حجم التلوث القائم.

ويوضح الضابط في إدارة الهندسة العسكرية، عبد العاطي الجطلاوي، لـ"العربي الجديد"، أن "المشكلة لم تعد مقتصرة على مخلفات الحروب الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، بل تتجدد باستمرار بفعل الاشتباكات المتقطعة بين المجموعات المسلحة، والتي تخلف وراءها مقذوفات وذخائر غير منفجرة في مناطق لم تكن تصنف سابقاً بؤراً للنزاع".

ويشير الجطلاوي إلى أن "الفرق المتخصصة تجد نفسها نتيجة الاشتباكات التي تطرأ من فترة إلى أخرى، مضطرة إلى العمل في دوائر تتوسع بدلاً من أن تضيق، الأمر الذي يستنزف قدراتها البشرية والفنية، في ظل ضعف التجهيزات المتاحة. وتعمل الفرق أحياناً في بيئات شديدة التعقيد، ولا تتوفر لديها خرائط دقيقة، ولا بيانات محدثة، ما يضاعف مخاطر التعامل مع أجسام مجهولة النوع أو الحالة، كما أن بعض مناطق العمليات تكون قريبة من التجمعات السكنية، ما يجبر الفريق على العمل تحت ضغط الوقت خشية وقوع حوادث جديدة".

ويشرح الضابط الليبي أن "التحديات اللوجستية لا تتوقف عند نقص المعدات المتطورة للكشف والمعالجة، بل تمتد إلى محدودية مراكز التدريب المتخصصة القادرة على تأهيل عناصر جديدة، في ظل ارتفاع الطلب على فرق التفكيك، كما أن بعض المعدات المستخدمة في الميدان مضت عليها سنوات طويلة من دون تحديث أو صيانة، ما يجعلها عرضة للأعطال المتكررة أثناء القيام بالمهام".

ويشدد الجطلاوي على أن "استمرار الانقسام السياسي في البلاد يعوق تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية، ويوسّع الهوة بين الاحتياج والقدرات، بينما بناء نهج فعال ومستدام لتطهير المخلفات الحربية لا يمكن أن يتحقق من دون بيئة سياسية مستقرة، وإدارة موحدة قادرة على توفير الموارد والغطاء التنظيمي للعمل الميداني، بما في ذلك توفير الدعم النفسي للعاملين الذين يواجهون مخاطر يومية، ويعملون في ظل ضغوط كبيرة".