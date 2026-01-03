جنوب السودان ممر لسودانيين هاربين من القتال والجوع

- نزح أكثر من 50 ألف سوداني من جنوب كردفان بسبب هجمات قوات الدعم السريع، حيث لجأ بعضهم إلى جنوب السودان بحثاً عن الأمان، مثل ضوه حامد التي هربت مع زوجها بملابسهم فقط. - واجه النازحون تحديات كبيرة، مثل هيام الحاج التي قطعت 30 كيلومتراً مع أطفالها العشرة، وتعرضوا لمطاردة حتى الحدود، حيث رفض جيش جنوب السودان تسليمهم. - يعاني مخيم أبو النجا من نقص في المواد الغذائية والمساحة، حيث يضم أكثر من 240 عائلة، ويواجه السكان صعوبات في الحصول على الماء والغذاء والرعاية الصحية.

بعدما أُجبر أكثر من 50 ألف سوداني على النزوح من منطقة جنوب كردفان التي هاجمتها قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة، هرب بعضهم إلى جنوب السودان بحثاً عن شيء من الأمان. قالت ضوه حامد التي تعاني من شلل سفلي وهربت مع زوجها من مدينة هجليج السودانية الغنيّة بالنفط المحاذية للحدود مع جنوب السودان: "لم نأخذ معنا أي شيء. هربنا بملابسنا فقط إلى جنوب السودان. كانت الرحلة طويلة، وعبرنا الحدود مرتين وانتقلنا مع مئات العائلات من مجموعة مسلحة إلى أخرى".

ليل 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبلّغ سكان هجليج ومعظمهم عائلات لمهندسين وفنّيين وجنود يعملون في الحقل النفطي للمدينة، أن قوات الدعم السريع ستشن هجوماً في الفجر. وروت هيام الحاج، وهي أم قطعت مع أطفالها العشرة نحو 30 كيلومتراً للوصول إلى الحدود مع جنوب السودان: "تركت ورائي أمّي وإخوتي الستّة الذين لا أعرف شيئاً عنهم لأن شبكة الاتصالات عندهم مقطوعة". تتابع: "طاردتنا قوات الدعم السريع حتى الحدود مع جنوب السودان، ثم أبلغنا جيش جنوب السودان أنه لن يسلّمنا باعتبارنا أشخاصاً دخلنا بلداً آخر". وتخبر أيضاً أن "العائلات تنقلت نحو أربعة أسابيع بين أماكن عدة وعبرت مسافات طويلة ونامت أحياناً على الأرض. كنّا جائعين لكننا لم نشعر بذلك لأن سلامتنا كانت الأهم".

وأعادت سلطات جنوب السودان أخيراً عائلات على متن شاحنات لنقل مواد بناء إلى مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني، وأحدها في ولاية القضارف حيث يتواجد مخيم أبو النمجيا، ما سمح لأسر بالابتعاد عن خطوط القتال إلى الشرق، لكن كثيرين لم يفعلوا ذلك. وقالت سارة (14 عاماً) التي ترعى شقيقها الصغير بمفردها في مخيّم أبو النجا لأن أهلها لم يستطيعوا اللحاق بهما: "قالوا لنا إن الشاحنة امتلأت وإن أهلنا سيركبون الشاحنة التالية، لكننا لم نتلقَ أي أنباء عن عائلتنا حتى الآن".

ويستقبل مخيّم أبو النجا أكثر من 240 عائلة تضم نحو 1200 شخص، بحسب المدير علي يحيى أحمد الذي قال: "مساحة المخيّم صغيرة جداً، ويوجد نقص في المواد الغذائية". وداخل الخيام، ينام الأطفال وأمّهاتهم على الأرض، ملتصقين ببعضهم لاتّقاء البرد، وحولهم ملابس وفراش متناثرة وسط فوضى، أما خارجها، فيركض أطفال حفاة وعلى أقدامهم غباراً ملتصقاً من الأرض الطينية المتشققة.

وتوزّع الحصص الغذائية في نقطة تجمّع واحدة في المخيّم، ما يجبر العائلات على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على حصص قليلة. وتسحب النساء المياه من بئر واحد وتعبّئها في دلاء بلاستيكية لاستخدامها في الغسل والطهي والتنظيف، فيما ينتظر آخرون دورهم أمام مستوصف مؤقت هو عبارة عن خيمة قماشية كبيرة بالكاد تكفي.

