جنائز الحيوانات الأليفة... خدمات إلكترونية وتذكارات مكلفة في الصين

- أصبحت خدمات جنائز الحيوانات الأليفة الإلكترونية في الصين ظاهرة اقتصادية متنامية، حيث تقدم الدعم العاطفي لمالكي الحيوانات الأليفة من خلال تخليد ذكراها بطرق مبتكرة مثل صناديق الهولوغرام والقرابين الورقية، مما يعكس تغير النظرة المجتمعية تجاه الحيوانات الأليفة كجزء من العائلة. - شهدت منصات التجارة الإلكترونية مثل "تاوباو" ارتفاعاً في معاملات منتجات تخليد ذكرى الحيوانات الأليفة، مما أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين التعبير العاطفي المشروع والاستغلال التجاري للحزن. - تعكس الظاهرة تحولاً في كيفية تعامل المجتمع مع المشاعر والذكريات، حيث أصبحت قابلة للنسخ والبيع رقمياً، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التوجه على فهمنا للحياة والمشاعر الحقيقية.

بات موت الحيوانات الأليفة في الصين سلعة اقتصادية مربحة، سواء من خلال الجنائز الإلكترونية أو تحويل ذكرى الحيوانات إلى مادة رقمية، فيما يتساءل آخرون عن جدوى كسب الأرباح من الحزن والوقوع في فخّ استهلاكي.

تؤدّي خدمات جنائز الحيوانات الأليفة الإلكترونية في الصين دوراً مهماً في مساعدة مالكي الحيوانات على تجاوز صعوبة وداع حيواناتهم ومواساتهم في أحزانهم. تُقدّم هذه الخدمات الدعم والراحة لمالكي الحيوانات الأليفة خلال هذه الأوقات الصعبة، من خلال توفير مجموعة من الخيارات لتخليد ذكرى تلك الحيوانات. ويشهد سوق خدمات الجنائز الإلكترونية نموّاً مدفوعاً بالترابط العاطفي الوثيق بين الحيوانات الأليفة ومالكيها، فضلاً عن تغيّر النظرة المجتمعية تجاه فقدان الحيوانات والحزن عليها.

ومع استمرار ارتفاع معدلات اقتناء الحيوانات الأليفة في الصين وتطوّر النظرة المجتمعية تجاهها، من المتوقع أن يزداد الطلب على خدمات الجنائز الإلكترونية، ما يُحفّز مزيداً من التوسع والابتكار في السوق. وتشمل خدمات الجنائز الإلكترونية توفير صناديق الهولوغرام (أنظمة عرض تفاعلية مبتكرة تُسقط صوراً أو مجسمات رقمية ثلاثية الأبعاد) المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقرابين ورقية، وتكتسب منتجات تخليد ذكرى الحيوانات الأليفة شعبية متزايدة في الصين خلال مهرجان تشينغ مينغ، وهو مهرجان كنس المقابر السنوي أو ما يُعرف بـ"عيد الأموات". وقد جرت العادة أن تحتفل العائلات بهذا العيد بزيارة قبور الأسلاف لتنظيف شواهد القبور وتقديم القرابين للموتى.

بالنسبة لبعض مالكي الحيوانات الأليفة، امتدّت هذه الطقوس التذكارية لتشمل القطط والكلاب التي كانوا يعتبرونها جزءاً من العائلة. وبحسب تقديرات محلية، ارتفعت معاملات منتجات تذكارات الحيوانات الأليفة على منصّة التجارة الإلكترونية "تاوباو" بنسبة 160% مقارنةً بالعام السابق، إذ كانت التذكارات المخصّصة والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بين أسرع العروض نموّاً.

الصورة صارت المشاعر والذكريات سلعاً قابلة للبيع والشراء، نانينغ، 9 أغسطس 2025 (بنغ هوان/Getty)

إلى جانب التذكارات المصمّمة حسب الطلب، يُقدّم البائعون عبر شبكات الإنترنت أيضاً سلعاً تذكارية ورقية للحيوانات الأليفة، بما في ذلك الطعام الورقي والملابس التي يُقصد حرقها باعتباره نوعاً من التكريم وفق الثقافة الصينية. وتبيع بعض المتاجر باقات جنازة فخمة للكلاب أو القطط، بسعر يصل إلى 250 يوان (نحو 37 دولاراً أميركياً)، وتتضمن بنوداً مثل النقود الورقية، والشامبو، والغسالات، ومكيفات الهواء، وسبائك الذهب والفضة، وحتى تماثيل للخدم والرفقاء. بينما تقدم متاجر أخرى خدمات حرق الأوراق النقدية بأسعار تتراوح بين 20 و30 يوان (أقلّ من خمسة دولارات).

وقد لاقت هذه الظاهرة رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث حصدت ملايين المشاهدات وردات فعل متباينة. فقد أعرب بعض المستخدمين عن تعاطفهم مع أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يُحيون ذكرى حيواناتهم، بينما تساءل آخرون عن جدوى الإنفاق الباهظ على القرابين الورقية التي اعتبروها وسيلة أخرى لكسب الأرباح من الحزن. وقال أحد المعلّقين إنّ "حرق النقود الورقية من أجل الحيوانات الأليفة لا ينبغي اعتباره عادةً شعبية جديدة، بل هو بالأحرى نتاج للتعبير العاطفي المعاصر والضجة التجارية"، في حين كتب آخر أنّ "هذه الممارسة تعكس الدور العاطفي الذي تلعبه الحيوانات الأليفة الآن بالنسبة لبعض المالكين، ويمكن اعتبارها خياراً شخصياً، طالما أنها قانونية ولا تنتهك الأخلاق العامة".

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ويأتي هذا التوجه في ظل نموّ أوسع نطاقاً في سوق الحيوانات الأليفة في الصين. ووفقاً للكتاب الأبيض لصناعة الحيوانات الأليفة في الصين لعام 2026، بلغ حجم سوق المستهلكين للكلاب والقطط في المدن الصينية 312 مليار يوان (نحو 46 مليار دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز 400 مليار يوان (نحو 59 مليار دولار) بحلول عام 2028.

في تعليقها على هذه الظاهرة، تقول الباحثة الاجتماعية فانغ شيه، في حديث لـ"العربي الجديد": "كانت الحيوانات الأليفة تُعتبر في السابق مجرد رفقاء في المنزل، ولكن باتت تُعامل اليوم بنحو متزايد على أنها أفراد من العائلة. عند مداخل دور جنازات الحيوانات الأليفة، باتت شواهد القبور المزوّدة برمز الاستجابة السريعة (QR Code) رائجة. عند مسح الرمز، تُسمع أصوات مواء ونباح، وكأنّها تُعيد الحيوانات الأليفة الراحلة إلى حياة الناس بشكل حيوي ومؤثر. وخلال العامين الماضيين ارتفع عدد مالكي الحيوانات الأليفة الذين يختارون تحويل رماد حيواناتهم إلى ألماس، أو حتى اللجوء إلى الواقع الافتراضي (VR) لإعادة تمثيل مشاهد تفاعل الحيوانات الأليفة. هذا الاقتصاد العاطفي يُثير مشاعر الدفء والحيرة في آنٍ واحد".

الصورة دار جنازات للحيوانات الأليفة في تشانغشا، 5 إبريل 2022 (يانغ هوافنغ/Getty)

وتضيف: "نعيش في مجتمع استهلاكي، حتى إنّ موت الحيوانات الأليفة بات سلعة تُباع وتُشترى. وراء هذا الخلود الرقمي تكمن عملية نقل المشاعر وإعادة خلقها، فالحيوانات الأليفة لم تعد مجرد كائنات حيّة، بل صارت سلعاً تُستهلك وتُشترى. لم يعد موت الحيوان الأليف مجرّد انقطاع للروابط العاطفية، بل بات ظاهرة اقتصادية جديدة في السوق، سواء من خلال اللجوء إلى الجنائز الإلكترونية أو تحويل ذكرى الحيوانات إلى مادة رقمية، وهي خطوة تجعلنا نعتقد أننا نستطيع التحكم في استمرار علاقتنا العاطفية مع حيواناتنا الأليفة، ولكن وراء ذلك يكمن خوفنا من فكرة الموت، لأن ذلك يتحدّى نظرتنا التقليدية للموت، ويجعلنا نتساءل إن كانت منتجات الخلود الرقمي والجنائز الإلكترونية مجرد فخّ استهلاكي".

وتتابع فانغ: "خلف ظاهرة الخلود الرقمي للحيوانات الأليفة، نرى أنّ المشاعر والذكريات باتت سلعاً قابلة للنسخ والبيع والشراء. ولا يقتصر هذا على الحيوانات الأليفة فحسب، بل يزداد أيضاً عدد الأشخاص الذين يحفظون مشاعرهم مع أحبّائهم عبر الوسائل الرقمية، إذ يمكن تحميل المشاعر ومشاركتها وحفظها احتياطياً في أيّ وقت على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستطيع الأجهزة الذكية حفظ مدى اعتمادنا العاطفي على أشياء معينة وتحليله وحتى استنتاجه". وتختم الباحثة الاجتماعية بالقول: "هذا العالم العاطفي القائم على البيانات يُفقدنا تدريجيّاً أبسط أشكال التعبير العاطفي. نحن بحاجةٍ ماسّة إلى إعادة النظر في علاقتنا بالحياة والمشاعر من خلال تقدير كلّ لحظة نقضيها مع الآخرين، هكذا نستطيع أن نفهم حقيقة الحياة وزوالها".