جمعية تونسية: 116 انتهاكاً لحقوق محتجين سلميين

- تعرض 116 تونسياً لانتهاكات خلال تجمعات سلمية بين مارس وديسمبر، مع تصاعد مقلق في انتهاك حق التجمع السلمي وتضييق على الفضاء المدني. - التقرير وثق أنماطاً متكررة في التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات، مثل توقيف مشجعي "الألتراس" واستخدام مفرط للغاز المسيل للدموع، مما يُظهر سياسة ممنهجة لتقييد حرية التعبير الجماعي. - أوصى التقرير بوقف الانتهاكات وضمان الحق في التجمع السلمي، ومراجعة الإطار القانوني، وإسقاط الملاحقات القضائية، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.

أعلنت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" في تونس، اليوم الأربعاء، أن 116 تونسياً على الأقل تعرضوا لانتهاكات خلال مشاركتهم في تجمعات سلمية واحتجاجات مدنية خلال الفترة بين مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول الماضيين. وتحدث ممثلوها في مؤتمر صحافي عقدته في تونس العاصمة لتقديم تقرير "بين الحرية والقمع: التجمع السلمي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان" عن "تصاعد مقلق في انتهاك حق التجمع السلمي في تونس، في سياق يتّسم بتضييق متواصل على الفضاء المدني، وتراجع خطير في منسوب الحريات العامة".

وأورد التقرير أن "التضييقات والانتهاكات التي تعرض لها المحتجون طاولت ألتراس الجمعيات الرياضية، ومحتجين طالبوا بالحصول على عمل وتحسين ظروف عيشهم، وأيضاً مشاركين في احتجاجات بيئية بمحافظة قابس (جنوب شرق)". وعرض التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع ضحايا ومعطيات ميدانية، لانتهاكات شملت الاستعمال المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع، واعتقال محتجّين ومحتجّات، وتنفيذ ملاحقات قضائية وأحكام بالسجن على خلفية المشاركة في تحركات سلمية.

ووثق التقرير أنماطاً متكررة في التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاج، من بينها توقيف نحو 30 من مشجعي "الألتراس" في تونس العاصمة، وتوجيه تهم خطيرة إليهم في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، "ما أظهر أن ممارسة الحق في التجمع السلمي لم تعد مضمونة، بل أصبحت تخضع لمنطق انتقائي يميّز بين التحركات المساندة للسلطة وتلك التي تنتقدها". كما وثق لتفريق احتجاجات عبر الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع وتنفيذ توقيفات عشوائية طاولت أكثر من 20 شخصاً في محافظة القيروان (وسط غرب)، و54 في تجمعات ذات طابع بيئي في محافظة قابس.

واعتبر التقرير أن "هذه الوقائع لا تمثل حالات معزولة، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتقييد حرية التعبير الجماعي والتضييق على الحق في التجمع السلمي، وتُظهر أن المقاربة السائدة تتعامل مع التحركات الاجتماعية والمهنية والطلابية والبيئية باعتبارها تهديداً أمنياً، بدلاً من اعتبارها جزءاً من ممارسة حق مشروع في الاحتجاج السلمي". وأوضح أن "سياسة التضييق تستند إلى توظيف قوانين قديمة ومراسيم حديثة، مثل قانون 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والتجمهر، إلى جانب التمديد المستمر في حالة الطوارئ، بما يسمح بالالتفاف على أحكام الدستور والتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع مبادئ الضرورة والتناسب المقررة في القانون الدولي، والتي ينص عليها الدستور التونسي".

وأوصى التقرير بوقف الانتهاكات وضمان الحق في التجمع السلمي من دون تمييز، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للتجمعات بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما دعا السلطة القضائية إلى إسقاط الملاحقات التي يتعرض لها المشاركون والمشاركات في تجمعات سلمية، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام دورها في حماية الحقوق والحريات، وأيضاً إلى اهتمام المجتمع المدني بتعزيز العمل لتوثيق انتهاكات الحق في التجمّع السلمي بالتوازي مع توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

وقالت عضو الجمعية مي العبيدي لـ"العربي الجديد" إن "المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات وملاحقات القضائية شاركوا في تحركات سلمية طالبت بحقوق أساسية يكفلها دستور البلاد وقوانينها، والحالات التي جرى توثيقها أثبتت تعرض مشاركين في الاحتجاجات لاعتقالات عشوائية واعتداءات عنيفة في مراكز التوقيف وصلت إلى حدّ التعذيب". تابعت: "الطريق التي فتحت بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 للمطالبة بالحقوق والاحتجاج باتت اليوم مسدودة، ونؤكد تسجيل تراجع في مكاسب وحقوق مواطنية أساسية، أبرزها الدفاع عن ظروف عيش جيدة". واعتبرت أن "الحالات التي رصدتها الجمعية لا توثّق إلا جزءاً صغيراً من انتهاكات لم يصل صداها إلى المجتمع المدني أو وسائل الإعلام".