جمعية الصحة العالمية تختتم أعمالها: لمواجهات التحديات معاً

بعد ستة أيام من المناقشات والاجتماعات المتواصلة التي عقدتها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية، اختتمت جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعون أعمالها، أمس السبت. وفي تدوينة نشرها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، صباح اليوم الأحد، أفاد بأنّ مندوبي الدول الأعضاء في الجمعية التقوا في هذا الأسبوع "في ظلّ تفشّي أكثر من عدوى (ولا سيّما إيبولا وهانتا)، ونزاعات، وانقسامات، وعدم يقين، ومحدودية موارد".

وإذ شدّد غيبريسوس على أنّ "هذا هو جوهر التعددية: عدم التظاهر بأنّ صعوبات عالمنا غير قائمة، بل مواجهتها معاً"، رأى أنّ "هذا ليس أمراً مفروغاً منه، بل خيار". وشرح أنّه "خيار منح الأولوية للشأن الصحي"، و"خيار الاعتراف بعدم إمكانية مواجهة أيّ دولة بمفردها التحديات الصحية الراهنة"، و"خيار العمل من خلال منظمة الصحة العالمية، ليس فقط لكونها مؤسّسة، بل بوصفها منصّة مشتركة للعمل المشترك".

#WHA79 delegates met this week against a backdrop of outbreaks, conflict, division, uncertainty and constrained resources.



That is exactly the point of multilateralism: not to pretend the difficulties of our world are not there, but to address them together.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان ختامي أصدرته مساء أمس السبت، اعتماد الدورة التاسعة والسبعين من جمعية الصحة العامة أكثر من 20 مقرّراً و13 قراراً، في خطوة ترسم ملامح الأجندة الصحية العالمية للمرحلة المقبلة. يُذكر أنّ الأجندة الصحية العالمية للمرحلة المقبلة تشمل قضايا عديدة، من بينها السكتة الدماغية، والسلّ، ومقاومة مضادات الميكروبات، وأمراض الكبد، والطبّ الدقيق، والتصوير التشخيصي، والرعاية الطارئة، والهيموفيليا، والإشعاع، وغيرها.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ جمعيتها تناولت كذلك مجموعة من القضايا السياسية والإدارية، بما في ذلك الاتفاق على إصلاح هيكل الحوكمة الصحية العالمية من خلال عملية مشتركة تقودها دولها الأعضاء وتستضيفها هي. وشدّدت على أنّ جمعية الصحة العالمية بيّنت من خلال كلّ ذلك كيف "يكون العمل الصحي متعدّد الأطراف"، مع العلم أنّها عُقدت برئاسة وزير صحة جمهورية الدومينيكان فيكتور إلياس عطا الله لاجام.

20+ decisions.

13 resolutions.



The 79th World Health Assembly (#WHA79) just set the global health agenda tackling stroke, TB, antimicrobial resistance, liver disease, precision medicine, diagnostic imaging, emergency care, haemophilia, radiation and more.



وفي كلمته الختامية، توجّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى المشاركين في أعمال الجمعية الأخيرة، أمس السبت، قائلاً إنّ "كلّ قرار تعتمدونه، وكلّ اتفاق تتوصّلون إليه، لا يكتسبان قيمتَيهما إلا عندما يغيّران ما يحدث في عيادة، أو في مجتمع محلي، أو في داخل أسرة".

وأوضح غيبريسوس أنّ "مهمّتنا" الآن تقضي بأن يتوفّر لعامل صحي ما يحتاج إليه من أجل إنجاز عمله، وأن يتلقّى طفل لقاحاته اللازمة، وأن تنجو أمّ بعد وضعها مولودها الجديد، وأن يُحتوى تفشّي عدوى ما قبل تمدّده. وشدّد على أنّ هذه المهمّة "تتطلّب التزاماً سياسياً، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً متواصلاً بين الدول الأعضاء والشركاء والمجتمعات".

وفي بيان منظمة الصحة العالمية الختامي، أُلقي الضوء على إنجاز أربع نقاط أساسية في إطار جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين؛ أولاها موافقة الدول الأعضاء على تعديلات جوهرية لمدوّنة المنظمة بشأن التوظيف الدولي الأخلاقي للعاملين في المجال الصحي، فيما الثانية تتعلّق بتبنّي الدول الأعضاء استراتيجية تاريخية تضع الصحة في قلب السياسة الاقتصادية. وأوضحت في النقطة الثالثة أنّ جمعية الصحة العالمية أقرّت أوّل قرار بشأن الإشعاع والصحة، مضيفةً في الرابعة أنّ الدول الأعضاء توافقت على خطة عمل محدّثة للحدّ من الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات.

في هذا الإطار، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته التي ألقاها في ختام أعمال الجمعية التاسعة والسبعين: "وقت التغيير قد حان". وشرح غيبريسوس، في منشور على موقع إكس، أنّ "هذه هي فرصة سلوك الطريق المؤدّي إلى السيادة؛ الطريق المؤدّي إلى التضامن، الطريق المؤدّي إلى العدالة"، مؤكداً أنّ "هذا هو الطريق الذي تسلكه دول عديدة الآن، وهو الطريق الذي ترافقكم فيه منظمة الصحة العالمية في كلّ خطوة". وإذ أعاد التشديد على أنّ "معاً نعمل من أجل الصحة"، دعا إلى "دعم العلم".