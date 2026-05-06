جزر الكناري تستقبل سفينة سياحية تفشى بها فيروس "هانتا"

- سمحت إسبانيا لسفينة "إم في هونديوس" بالرسو في جزر الكناري بعد تفشي فيروس "هانتا" الذي أدى إلى ثلاث وفيات، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، لضمان الرعاية الطبية اللازمة للركاب والطاقم البالغ عددهم 150 شخصًا. - بدأت منظمة الصحة العالمية إجلاء المصابين، حيث يُشتبه في إصابة سبعة أشخاص بالفيروس، وتوفي ثلاثة ركاب، بينهم زوجان هولنديان ومواطن ألماني، بينما تواصل السلطات الصحية التحقيق في انتقال العدوى بين البشر. - رصدت جنوب أفريقيا حالتين مصابتين بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، التي تنتقل بين البشر، بعد نزولهما من السفينة، مؤكدة أن انتقال العدوى نادر ويحدث بسبب اتصال وثيق.

سمحت إسبانيا لسفينة سياحية شهدت تفشياً لفيروس "هانتا" ما أسفر عن ثلاث وفيات، بأن ترسو في جزر الكناري، بينما تحقق السلطات الصحية في احتمال انتقال العدوى بين البشر على متن السفينة. وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن قرار السماح برسو السفينة "إم في هونديوس" اتُّخذ بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، وبعد أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الرأس الأخضر لم تكن قادرة على تنفيذ هذه العملية، وأن جزر الكناري كانت أقرب مكان يملك القدرات اللازمة للتعامل مع الأمر.

وذكر البيان الإسباني أن "الطاقم والركاب سيخضعون لفحوص طبية فور وصولهم، وستوفَّر لهم الرعاية اللازمة قبل نقلهم إلى بلدانهم، وسيتم ذلك في أماكن خاصة تم تجهيزها لهذا الغرض، مع تجنب أي اتصال مع السكان المحليين". وأوضح أن السفينة على متنها نحو 150 راكباً إضافة إلى أفراد الطاقم، وانطلقت من جنوب الأرجنتين، ويقيم المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الوضع على متنها لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجلاء عاجل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، بدء إجلاء أشخاص من السفينة، وهم ثلاثة من أفراد الطاقم يُعتقد أنهم مصابون بالفيروس. وتوفي ثلاثة من ركاب السفينة السياحية جراء تفش يشتبه بارتباطه بالفيروس. والضحايا هم زوجان هولنديان مسنان ومواطن ألماني. وتشتبه منظمة الصحة العالمية حالياً بوجود سبع إصابات بالفيروس على متن السفينة، ولا تزال الاختبارات المعملية جارية.

وأظهر عرض قدمه وزير الصحة في جنوب أفريقيا، أمام البرلمان، أمس الأربعاء، أن بلاده رصدت شخصين مصابين بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، والذي ينتقل بين البشر، بعد نزولهما من السفينة السياحية "هونديوس". وجاء في العرض أن الاختبارات التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، كشفت أن سلالة الأنديز هي سبب إصابة امرأة هولندية توفيت في جوهانسبرغ، ورجل بريطاني لا يزال في المستشفى، مشيراً إلى أن "هذه هي السلالة الوحيدة المعروف أنها تسبب انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لكن هذا الانتقال نادر جداً، ولا يحدث إلا بسبب اتصال وثيق".

صحة تايوان تسجل أول حالة وفاة بفيروس هانتا

وتنتقل سلالات أخرى من فيروس هانتا إلى البشر بشكل أكثر شيوعاً عن طريق ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو برازها أو لعابها. وتعتقد المنظمة الأممية أن "سلسلة العدوى بدأت بزوجين هولنديين يحتمل أنهما أصيبا بالعدوى قبل صعودهما على متن السفينة".

من جانبها، أكدت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية المشغلة للسفينة عدم وجود فئران على متنها، مشيرة إلى أن الرحلة كانت متجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر عندما بدأت حالات المرض بالظهور.

(أسوشييتد برس، رويترز)