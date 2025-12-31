جريمة قتل عشوائية تهز السويد وتثير مخاوف الأمان

- اختفت شابة سويدية في استوكهولم خلال عيد الميلاد، وعُثر على متعلقاتها قرب محطة القطار، مما أدى إلى توقيف فيلما أندرسون كمشتبه بها في منطقة حرجية، ولا تزال تفاصيل الجريمة قيد التحقيق. - وُجهت لفيلما أندرسون تهم القتل والإخلال بالنظام العام، مع اعترافها بالتعامل غير اللائق مع الجثة ونفيها للقتل، وقررت المحكمة إخضاعها لفحص نفسي نظراً لماضيها الجنائي. - الجريمة أثارت القلق في السويد وزادت من النقاشات حول السياسات الأمنية، مما أثر سلباً على المهاجرين وزاد من خطابات الكراهية والاستقطاب.

شهدت السويد خلال عطلة عيد الميلاد جريمة قتل مروّعة أثارت صدمة واسعة في الرأي العام، ولا سيما أنها ارتُكبت على يد شابة بحق شابة أخرى من دون وجود دوافع شخصية معروفة. فقد اختفت شابة سويدية تبلغ من العمر 25 عاماً في أثناء عودتها إلى منزلها بعد قضاء وقت مع أصدقائها في استوكهولم، حيث شوهدت للمرة الأخيرة فجر السادس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الحالي في محطة رونينغه، قبل أن ينقطع الاتصال بهاتفها في ساعات الصباح الأولى. وفي اليوم التالي أبلغت عائلتها عن اختفائها، لتبدأ عمليات بحث واسعة شارك فيها الأقارب والشرطة.

وأدت التحقيقات الأولية إلى العثور على متعلقات تعود للضحية قرب محطة القطار، ما أتاح للشرطة إجراء تحاليل للحمض النووي قادتها إلى تحديد هوية المشتبه فيها. وبعد عملية بحث مكثفة استمرت ساعات، شملت استخدام كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة ومروحية، أوقِفت امرأة شابة في منطقة حرجية قريبة من موقع الجريمة، حيث يُعتقد أنها كانت تحاول التخلص من آثارها.

وأفادت النيابة العامة السويدية بأن الجريمة يُرجَّح أنها وقعت في السادس والعشرين أو السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، في منطقة رونينغه أو إحدى ضواحي مقاطعة استوكهولم، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة المتعلقة بملابسات الجريمة وأسباب الوفاة قيد التحقيق.

ووفقاً لما نشرته الصحافة السويدية، وُضعت المشتبه فيها، فيلما أندرسون (26 عاماً)، رهن الحبس الاحتياطي، ووجِّهت إليها تهم القتل والإخلال الجسيم بالنظام العام. وهي تعترف بالتعامل غير اللائق مع الجثة، لكنها تنفي ارتكاب جريمة القتل. وقد قررت المحكمة إخضاعها لفحص نفسي شرعي، في ظل معطيات تشير إلى ماضٍ جنائي مقلق، إذ سبق إدانتها عام 2019 بمحاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، وحُكم عليها حينها بالسجن لأكثر من عامين، مع تأكيد الجهات القضائية وجود خطر تكرار السلوك الإجرامي بعد الإفراج عنها.

وأكد المدعي العام أن الجريمة تبدو عشوائية تماماً، إذ لا توجد أي علاقة أو معرفة سابقة بين الجانية والضحية، وهو ما فاقم مشاعر القلق وانعدام الأمان لدى السكان. وقد عبّر مواطنون عن حزنهم بوضع الزهور في موقع الحادث، فيما دان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الجريمة التي وقعت خلال فترة عيد الميلاد، مؤكداً خطورتها على الأمن العام وضرورة التعامل معها بحزم.

وتأتي هذه الجريمة في سياق أوسع يتمثل بتصاعد مظاهر العنف في السويد خلال السنوات الأخيرة، في تطور لافت داخل مجتمع عُرف تاريخياً بالهدوء والاستقرار وارتفاع مستوى الأمان. وقد أثّر هذا التغيّر في صورة البلاد خارجياً، وأثار نقاشات داخلية حادة حول فاعلية السياسات الأمنية والاجتماعية، إضافة إلى قضايا الاندماج والهجرة، ولا سيما في ظل موجات عنف ترتبط بعصابات إجرامية تستخدم التفجيرات وإطلاق النار، وينخرط فيها أفراد من أصول غير سويدية.

وفي المقابل، انعكس هذا الواقع سلباً على المهاجرين عموماً، إذ باتوا في كثير من الأحيان عرضة للتعميم والربط غير العادل بين العنف والانتماء الأجنبي، رغم أن الجرائم تطاول فئات متعددة من المجتمع. وأسهم ذلك في تنامي الاستقطاب وخطابات الكراهية، ما يشكّل تحدياً حقيقياً أمام الحفاظ على قيم التعايش والثقة التي ميّزت المجتمع السويدي لعقود.