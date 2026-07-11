جريمة تهز داريا: مقتل شقيقتين وطفلة واعتقال 3 مشتبه بهم

- أوقفت أجهزة الأمن السورية ثلاثة مشتبه بهم في جريمة قتل شقيقتين وطفلة في داريا، وتستكمل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها. - الجريمة وقعت في منزل الضحايا بعد سماع الجيران صراخاً، وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود خلاف عائلي، والمشتبه بهم من أقارب الضحايا. - وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط 268 مدنياً في الربع الأول من العام، وتحتل سوريا المركز الثامن عالمياً في معدلات الجريمة المرتفعة.

أوقفت أجهزة الأمن في سورية ثلاثة مشتبه بارتكابهم جريمة قتل شقيقتين وطفلة في مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق، ونقلت قناة "الاخبارية السورية" عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة تستكمل التحقيقات وتحليل الأدلة الفنية والميدانية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها، وستعلن النتائج فور اكتمال الأدلة تمهيداَ لإحالة المتورطين إلى القضاء.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدوافع المحتملة للجريمة حسب التحقيقات الأولية؟ ما هي العوامل الاجتماعية والمعيشية والنفسية التي أدت إلى انتشار ثقافة القتل في المجتمع السوري؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتحدث ياسر عمار من سكان مدينة داريا، لـ"العربي الجديد"، عن أن الجريمة حصلت في البيت الذي تقيم فيه شقيقتان وطفلة، هي ابنة إحداهما، ليل الخميس - الجمعة. وباشرت أجهزة الأمن التحقيقات بعد فرض طوق أمني على المكان. وشُيّعت جثامين الضحايا أمس الجمعة إلى مقبرة شمال المدينة، ودوافع الجريمة غير معروفة حتى الآن، ويترقب الأهالي كشف الفاعل الذي يُشاع أنه شخص واحد".

وأوضح حسام مكية، مدير المكتب الصحافي في مدينة داريا التابع لوزارة الاعلام، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الجريمة كُشفت بعد سماع الجيران الصراخ وطلب النجدة والإنقاذ من المنزل الذي تقيم فيه الضحايا. وتوجه بعض الجيران إلى المنزل ووجدوا جثث الضحايا وسارعوا إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية. وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود خلاف عائلي، والمشبوهون المعتقلون من أقارب الضحايا".

الجريمة والعقاب سورية: تهم السحر والشعوذة تتحول إلى ذريعة لجرائم القتل خارج القانون

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الخاص بضحايا القتل خلال الربع الأول من العام الحالي، سقوط 268 مدنياً من بينهم 43 طفلاً و27 امراة. وأفادت بأن 126 منهم قضوا برصاص لم يحدد مصدره، والباقون على أيدي عناصر مسلحين من بينها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال الباحث في علم الاجتماع طلال المصطفى لـ"العربي الجديد" إن "ثقافة القتل لم تكن منتشرة في المجتمع السوري، ونجمت عن عوامل اجتماعية ومعيشية ونفسية حادة، وبرزت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خطرة بالتأكيد".

بدوره، ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال يوليو/ تموز الجاري ارتكاب 17 جريمة جنائية في عدد من المحافظات السورية أسفرت عن 19 قتيلاً، هم 4 سيدات و3 أطفال و12 رجلاً. وتصنّف منصة "نمبيو" (قاعدة بيانات عالمية عن معدلات الجريمة) سورية في المركز الثامن في قائمة الدول ذات معدلات الجريمة المرتفعة بنسبة 68.09%.