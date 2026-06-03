- هزّت جريمة قتل الجالية اليمنية في بوفالو، نيويورك، حيث قتل (ص.م) أربعة أشخاص من أصول يمنية، بينهم زوجته وطفليه، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة. - وُجّهت للمتهم تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى و3 تهم بالقتل من الدرجة الثانية، بعد إطلاقه النار على موظف في متجر وزوجته وأطفاله. - لم تُكشف دوافع المتهم بعد، بينما يُعتقد أن حادث المتجر كان محاولة سرقة، وأمر القاضي باحتجازه دون كفالة.

هزّت جريمة قتل أوساط الجالية اليمنية في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأميركية، بعدما قتل (ص.م) يمني الجنسية، أربعة أشخاص من أصول يمنية في حادثتين منفصلتين هذا الأسبوع، من بينهم رجل أطلق عليه النار في متجر صغير، إضافة إلى اتهامه بقتل زوجته وطفليه. وقال مكتب المدعي العام في بيان إن المتهم (29 عاماً) يواجه عقوبة السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، مع إمكانية توجيه تهم إضافية.

ومثل المتهم، بحسب ما كشفت إذاعة دبليو بي آي إن، أمام محكمتين منفصلتين أمس وأول أمس، ووُجّهت إليه تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى إلى جانب 3 تهم بالقتل من الدرجة الثانية، حيث تكشف وثائق المحكمة أنه أطلق النار في الساعة 2:30 من ظهر الاثنين على موظف في متجر، ثم أطلق النار بعدها بنحو ساعة على زوجته البالغة من العمر 26 عاماً وابنه (4 سنوات) وابنه الآخر (3 سنوات).

وطبقاً لصحيفة بافالو نيوز، قال جاستن إتش كالدويل، مساعد المدعي العام لمقاطعة إيري، خلال جلسة المحاكمة إن الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادثة القتل بمدينة تشيكتواغا هم زوجته، عائشة عبد الله، وطفلاهما الذين لم يتم الكشف عن اسمهيما رسمياً، كما ذكر مكتب المدعي العام في بيان صحافي أن الطفلين هما ولدان يبلغان من العمر 4 و3 سنوات، بينما تشير وثائق محكمة مدينة بافالو إلى أن الشخص الآخر الذي قتل يدعى شكري ويبلغ من العمر 43 عاماً.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين مثل المتهم أمام محكمة مدنية في محكمة مدينة تشيكتواغا، ووجهت إليه تهمة بالقتل من الدرجة الأولى و3 تهم بالقتل من الدرجة الثانية، لاتهامات بقتل زوجته وأطفاله، بينما مثل ظهر يوم الثلاثاء، الذي وافق يوم عيد ميلاده، أمام محكمة مدينة بافالو ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى في حادث إطلاق النار على موظف في متجر.

ولم تكشف التحقيقات حتى هذه اللحظة دوافع المتهم إلى قتل أفراد أسرته، ولم تعلن الشرطة والمدعي العام الأسباب الواضحة، بينما نقل موقع WGRZ عن أحد جيرانه أنها سمعت جدالاً، ثم ما يشبه 6 أو 7 طلقات، ثم الصراخ، وذكرت المرأة التي طلبت عدم ذكر اسمها أن الشرطة ألقت القبض على المتهم في موقع الحادث، مضيفة أن العائلة انتقلت إلى المنطقة منذ نحو عامين. أما حادث المتجر فيعتقد أنها محاولة سرقة كما ذكر موقع أوديسي المحلي. وأمر قاضي تشيكتواغا، جون وانات، باحتجاز المتهم من دون كفالة.

وتوجه في ولاية نيويورك تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى عندما يتم اتهام شخص بقتل أكثر من شخص واحد خلال واقعة الجريمة. ومن المقرر أن تعقد أول جلسات الاستماع الجمعة المقبل، ولم تذكر الصحف المحلية أن المتهم من أصل يمني غير أن صفحات الجالية اليمنية على صفحات التواصل الاجتماعي قالت إنه يمني الأصل.