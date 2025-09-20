جراحات نوعية للأطفال بالتعاون مع "أطباء حول العالم" في حلب

- أطلق مستشفى الأطفال في حلب بالتعاون مع منظمة "أطباء حول العالم" برنامجاً جراحياً لمدة سبعة أيام يهدف إلى إجراء عمليات جراحية نوعية للأطفال باستخدام تقنية تنظير البطن، مما يخفف الأعباء المالية عن الأهالي. - يساهم البرنامج في تخفيف الضغوط على القطاع الصحي في حلب، ويتيح تبادل الخبرات بين الأطباء السوريين والأتراك، مما يعزز قدرات الكوادر المحلية في الجراحة التخصصية. - تعمل منظمة "أطباء حول العالم" على تقديم الرعاية الطبية للفئات المتضررة، ويعزز فرعها التركي التعاون لتحسين الواقع الطبي في حلب.

أطلق مستشفى الأطفال في مدينة حلب شمالي سورية بالتعاون مع منظمة "أطباء حول العالم"، برنامجاً جراحياً يمتد على مدار سبعة أيام بدءاً من اليوم السبت 20 سبتمبر/ أيلول الحالي ولغاية الـ27 من الشهر ذاته، ويهدف البرنامج إلى إجراء عمليات نوعية خاصة بجراحة الأطفال باستخدام تقنية تنظير البطن.

وأعلن مشفى الأطفال في حلب أن الدعم المخصص للبرنامج يغطي جميع المستهلكات الطبية والأدوية بشكل كامل، بما يضمن توفير الخدمات العلاجية دون تحميل الأهالي أي أعباء إضافية، ويشمل البرنامج مجموعة واسعة من العمليات، منها استئصال الكلية والقولون، ومعالجة تضيق الوصل الحويضي الحالبي، واستئصال الطحال، والخصية الهاجرة، إضافة إلى حالات عدم انثقاب الشرج.

وقال مدير صحة حلب، الدكتور وجيه جمعة لـ"العربي الجديد"، إن هذا التعاون بين مستشفى الأطفال في حلب ومنظمة أطباء حول العالم التركية هو ثمرة جهود مشتركة وتواصل مستمر، ويتماشى مع أهداف وزارة الصحة ومديرية الصحة في حلب لتحسين الواقع الطبي والتعليم الطبي المستمر وتأهيل الكوادر الطبية على كافة المستويات، من أطباء وتمريض. مضيفا: "هذه المشاركة لمجموعة من الأطباء المتخصصين في الجراحة التنظيرية القادمين من الجمهورية التركية ستسهم في إجراء عمليات نوعية. الجميع يعلم أن الجراحة التنظيرية باتت تشكل مساحة واسعة في الممارسات الجراحية الحديثة، فهي تعتمد على تقنيات دقيقة ومتقدمة، ومن الضروري أن يستكمل أطباؤنا تدريبهم عليها لضمان تقديم أفضل خدمة لأطفالنا". موضحا إن "هذه الزيارة ستتيح لنا تبادل الخبرات مع زملاء من دول أخرى، وهي ليست الوحيدة إنما سبقها مبادرات لأطباء سوريين من ألمانيا وأميركا ودول أوروبية وخليجية، حيث سبق أن استقبلنا أطباء متطوعين ضمن برامج مماثلة. لنصل إلى هدفنا الأساسي في تحسين الواقع الطبي وتقديم أفضل خدمة ممكنة لأهلنا".

يعاني القطاع الصحي في مدينة حلب من ضغوط متزايدة نتيجة عوامل متشابكة تراكمت خلال السنوات الماضية

وتسهم هذه العمليات في تخفيف أعباء كبيرة عن أهالي الأطفال المرضى، كأم الطفل عبد الرحمن (6 سنوات) من حي السكري في مدينة حلب التي تحدثت عن معاناة مرض ابنها قائلة: "ابني يعاني منذ أكثر من عام من تضيق في الوصل الحويضي الحالبي، ما سبب له آلاماً شديدة وتكرار الالتهابات في الكلية. كنا نراجع الأطباء باستمرار ونحصل على أدوية مسكنة ومضادات حيوية، لكن الأطباء أكدوا لنا في النهاية أن الحل الوحيد هو التدخل الجراحي. وتكاليف العملية في المستشفيات الخاصة كانت تفوق إمكانياتنا، وتجاوزت أضعاف ما نكسبه في أشهر طويلة. كنا في حيرة وخوف على مستقبل صحة عبد الرحمن، لأن أي تأخير في العلاج كان يهدد بضرر دائم على الكلية". مضيفة لـ"العربي الجديد": "حين سمعنا أن مستشفى الأطفال في حلب سيجري عمليات مجانية بالتعاون مع أطباء من تركيا، لم نصدق في البداية. توجهنا للعيادة الخارجية، وتم إدراج اسم عبد الرحمن ضمن البرنامج بعد إجراء الفحوصات اللازمة. شعرت بأن الله أرسل لنا فرجاً في الوقت المناسب وأن ابني سيكون بخير بعد إجراء العملية له". ووجهت رسالة شكر للأطباء السوريين والأتراك وكل من ساهم في هذا البرنامج. وخاصة أن "هناك مئات الأطفال في حلب بحاجة لمثل هذه العمليات، وأتمنى أن تتكرر المبادرة ليستفيد كل طفل يعاني مثل عبد الرحمن".

أما والد الطفلة ليان (4 سنوات) من بلدة سرمدا بريف إدلب، فتحدث عن تجربة عائلته بعد تحويل ابنته إلى مستشفى الأطفال في حلب لإجراء عملية تنظيرية: "ليان منذ ولادتها كانت تعاني من مشكلة في الأمعاء، واكتشف الأطباء لاحقاً أنها مصابة بحالة عدم انثقاب الشرج، وهو ما سبب لها معاناة كبيرة في النمو الطبيعي، إضافة إلى آلام متكررة وصعوبة في التغذية. كنا نتابع حالتها في مشفى باب الهوى بشكل دائم، والأطباء هناك أخبرونا بأن العملية الجراحية ضرورية لكن تحتاج إلى فريق مختص في الجراحة التنظيرية للأطفال". ويتابع: "حين وصل إلينا خبر البرنامج الذي ينفذه مستشفى الأطفال في حلب بالتعاون مع أطباء من تركيا، تم إدراج ليان ضمن الحالات الأكثر حاجة، ومنذ لحظة وصولنا إلى المستشفى، لمسنا حسن الاستقبال والتنظيم، فالفحوصات أجريت بسرعة، والأطباء شرحوا لنا تفاصيل العملية والمخاطر المحتملة وكيفية متابعة ليان بعدها. هذا الاهتمام خفف كثيراً قلقنا".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "أطباء حول العالم" هي منظمة إنسانية دولية تأسست في فرنسا عام 1980، ولديها فروع في عدة دول بينها تركيا. تعمل المنظمة على تقديم الرعاية الطبية للفئات المتضررة من النزاعات والكوارث، وتنشط في سورية منذ عام 2008 عبر برامج للرعاية الصحية الأولية والثانوية، ودعم الصحة النفسية وخدمات الأمومة والطفولة، إضافة إلى الاستجابة الطارئة عند الأزمات. ويركز فرعها التركي على تنسيق التدخلات الطبية داخل الأراضي السورية، وتأمين المستلزمات والأجهزة غير المتوفرة في المستشفيات المحلية.

ويأتي هذا البرنامج في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في مدينة حلب من ضغوط متزايدة نتيجة عوامل متشابكة تراكمت خلال السنوات الماضية. فالمستشفيات الحكومية تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، إذ اضطر العديد من الأطباء والممرضين إلى مغادرة البلاد أو الانتقال لمناطق أكثر استقراراً، فيما يعمل من بقي منهم تحت ضغط كبير لتغطية الحاجات المتزايدة. إلى جانب ذلك، ترتفع تكاليف العلاج والأدوية والمستهلكات الطبية بشكل مستمر، ما يجعل الرعاية الصحية عبئاً ثقيلًا على غالبية الأهالي، خاصة أن نسبة كبيرة منهم تعيش في ظروف اقتصادية صعبة. وفي الوقت نفسه، يعتمد كثير من المرضى على المبادرات الإنسانية والبرامج المدعومة لتعويض النقص في الإمكانات الحكومية. ورغم هذه الجهود، ما تزال الحاجة ماسة لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر المحلية، خاصة في مجالات الجراحة التخصصية مثل التنظير الجراحي، الذي يتطلب مهارات دقيقة وتجهيزات متطورة. من هنا تبرز أهمية التعاون بين المستشفيات المحلية والمنظمات الدولية، باعتباره رافعة لتعزيز قدرات القطاع الصحي في حلب وتخفيف الأعباء عن الأهالي.