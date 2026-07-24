جرائم تهريب المهاجرين تتراجع في ألمانيا بأكثر من 40%

- شهدت ألمانيا في عام 2025 انخفاضاً في جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية بنسبة 9.41%، مع تسجيل 4,622 عملية تهريب و147 حالة خطرة، واستمرار الحدود الشرقية كبؤر رئيسية للتهريب. - تراجع عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير نظامية بنسبة 30%، مع انخفاض ملحوظ في مسارات الهجرة عبر المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان. - قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز إلغاء فرص إعادة التوطين للأفغان بشكل جماعي، مؤكدة على ضرورة النظر في كل حالة على حدة ودعم الأفغان في باكستان.

شهدت جرائم تهريب المهاجرين المرصودة في ألمانيا تراجعاً ملحوظاً في عام 2025، وقد أتى ذلك بالتزامن مع انخفاض الهجرة غير النظامية بصورة عامة. ووفقاً لتقرير جديد صادر عن المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية، سجّلت ألمانيا 4,622 عملية تهريب مهاجرين، بانخفاض نسبته 9,41% مقارنة بالعام الذي سبق، وشمل ذلك 147 حالة خطرة بصورة خاصة أو حالات أدّت إلى وفاة أشخاص، بانخفاض بلغت نسبته 6,57%.

وتتعلق هذه الجرائم بأنشطة إجرامية يُصار خلالها إلى إدخال أشخاص إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية، من دون تأشيرة سارية أو حقّ إقامة. وبلغ عدد الأشخاص الذين جرى تهريبهم 4,190 شخصاً، أي أقلّ بنسبة 7,55% مقارنة بعام 2024. وبخصوص الجنسيات المرصودة، فأعداد الأشخاص الذي تعرّضوا لذلك تعود بمعظمها إلى أفغان وسوريين وأتراك وصوماليين وأوكرانيين.

وظلّت الحدود الشرقية لألمانيا مع بولندا والنمسا تمثّل أبرز بؤر عمليات تهريب المهاجرين، غير أنّ تراجعاً واضحاً سُجّل، في حين نُقل جزء من هذه الأنشطة إلى الحدود الغربية. وكان المشتبه فيهم في قضايا التهريب، بمعظمهم، من الشبّان. وسجّلت السلطات 3,088 مشتبهاً فيهم، بانخفاض نسبته 1,23%، والعدد الأكبر من الجنسيات الآتية: السورية والألمانية والتركية والأوكرانية والأفغانية.

ويتزامن تراجع عمليات التهريب مع انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى ألمانيا بطريقة غير نظامية، مقارنةً بالأعوام التي سبقت. ووفقاً لإحصاءات الشرطة الجنائية، سجّل عام 2025 ما مجموعه 187 ألفاً و220 حالة دخول أو إقامة غير قانونية، بانخفاض نسبته 30% مقارنة بعام 2024 الذي سجّل 267 ألفاً و497 حالة. وكانت تركيا وسورية وأفغانستان أبرز دول المنشأ.

إلى جانب ذلك، بيّن التقرير الصادر عن المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية أنّ عدد الوافدين إلى أوروبا بطريقة غير نظامية انخفض في عام 2025 بنحو الربع، إذ سُجّلت 180 ألفاً و139 حالة عبور غير قانوني عند الحدود الخارجية الأوروبية. وكان أكبر تراجع في مسارات الهجرة عبر المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط بنسبة 42%، وعبر منطقة البلقان بنسبة 8,41%. ومع ذلك، أكد التقرير أنّ ألمانيا ما زالت واحدة من أبرز دول أوروبا التي تمثّل وجهة للمهاجرين.

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ألمانيا: محكمة ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

من جهة أخرى، قضت أعلى محكمة في ألمانيا بعدم جواز أن تلغي الحكومة، في خطوة واحدة، مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي سبق أن تعهّدت بها البلاد لفائدة الأفغان، مشيرةً إلى وجوب النظر في كلّ حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية العليا شكوى تقدّمت بها أمّ أفغانية وابناها بعدما اختيروا في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب قائمة لحقوق الإنسان، وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب من ذلك العام.

وفي قرارها الأخير، أفادت المحكمة بأنّ قرار وزارة الداخلية الحالية القاضي بإنهاء البرنامج في ديسمبر/ كانون الأول 2025، الذي يلغي نحو 640 تعهداً مماثلاً من دون مراجعات فردية، ينتهك حظراً دستورياً على اتّخاذ الدولة الإجراءات التعسفية.

ودوّنت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أنّه "حتى في الحالات التي تتمتّع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنّها لا تكون حرّة بصورة مطلقة". أضافت أنّه بمجرّد إخطار السلطات شخصاً ما بأنّه مقبول، فهذا يعني أنّ أيّ تراجع لاحق عن هذا القرار لا بدّ من أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

وبالتالي، رأت المحكمة وجوب إعادة النظر في القضية المرأة الأفغانية وولدَيها، في الوقت الراهن، من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة. يُذكر أنّ المرأة المعنية بالقضية تقيم، في الوقت الراهن، في باكستان، حيث تتلقّى دعماً بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بوجوب أن تواصل برلين دعم الأفغان في باكستان، وذلك إلى حين إصدار التأشيرات أو اتّخاذ الوزارة قراراً جديداً يتماشى مع الدستور الألماني. ولم تردّ وزارة الداخلية الألمانية على طلب وكالة رويترز للتعليق على قرار المحكمة الأخير.

تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا هي كيان قضائي مستقلّ، ويحقّ لها التحقق من أعمال الحكومة وهيئاتها المختلفة بالإضافة إلى الحكم في مدى تطابق ذلك مع الدستور الألماني. كذلك تُعَدّ أحكامها ملزمةً للحكومة ومؤسسات السلطة التنفيذية الأخرى.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)