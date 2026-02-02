جدل في تونس حول مقترح قانون لإلغاء انتخابات رؤساء الجامعات

- يثير مقترح قانون تعيين رؤساء الجامعات بدلاً من انتخابهم جدلاً في تونس، حيث يُعتبر تهديداً لاستقلالية الجامعات والحوكمة الديمقراطية. يقترح تعديل قانون التعليم العالي لتعيين الرؤساء بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي. - تعارض الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام التونسي للشغل هذا المقترح، معتبرين أنه تراجع عن المكاسب الديمقراطية ويؤدي إلى سيطرة سياسة الولاءات، مما يضعف مشاركة الطلبة والأساتذة في صنع القرار. - يبرر النواب المقترح بصعوبات الانتخاب مثل ضعف التنسيق، بينما يرى المعارضون أن الانتخاب يعزز الديمقراطية الجامعية، وأن التعيين يهدد استقلالية الجامعات وأداءها.

يثير مقترح قانون يقضي بإلغاء آلية انتخاب رؤساء الجامعات واستبدالها بالتعيين الإداري جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والنقابية والطلابية في تونس، في خطوة يرى كثيرون أنها تمسّ استقلالية الجامعة ومبادئ الحوكمة الديمقراطية داخل مؤسسات التعليم العالي. يُقدَّم المقترح التشريعي تنقيح الفصل 15 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي، بحيث يُلغى نصّ انتخاب رؤساء الجامعات من قبل هيئة التدريس، ويُستبدل بنص يسمح بتعيينهم بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي، بعد فتح باب الترشح بين الأساتذة الجامعيين المتميزين.

كما يحدد مقترح القانون مدة الولاية الجامعية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في خطوة اعتبرها جامعيون ومنظمات طلابية ارتداداً على المكاسب الديمقراطية المراكمة في الكليات التونسية منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وقد أثار المقترح ردود فعل قوية من داخل الجسم الأكاديمي على المستوى النقابي، حيث عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها القاطع لمقترح تعديل القانون، معتبرة أنه لا يعالج المشاكل الجوهرية التي تواجه الجامعة، بقدر ما يغيّر ميزان القرار داخلها ويمس بسيادة الأسرة الجامعية على اختيار قياداتها.

بالإضافة إلى ذلك، عبّر الاتحاد العام التونسي للطلبة عن اعتراضه على فكرة التعيين، مشيراً إلى أن ذلك يمثل رجوعاً عن مكاسب ديمقراطية في الحياة الجامعية يترتب عليه إضعاف مشاركة الطلبة والأساتذة في صنع القرار داخل مؤسساتهم التعليمية. كما ظهرت مواقف فردية لأساتذة جامعيين بارزين عبر وسائل التواصل أكدوا في تدوينات أن الإلغاء التام لآلية الانتخاب ضد منطق الاستقلال المؤسسي وبعيد عن تطلعات المجتمع الأكاديمي.

وقالت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، في بيان، إن مقترح القانون المودع لدى البرلمان يعد "تراجعاً خطيراً عن أحد أبرز مكاسب إصلاح التعليم العالي بعد سنة 2011، وفي مقدمتها مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات"، مشيرةً إلى أن القانون الجديد قد يفتح المجال لإعادة إنتاج منطق التعيين والولاءات داخل الجامعات.

وأكدت الجامعة أن مقترح القانون الجديد يهدّد مبدأ الانتخابات ويستبدله بمنطق التعيين الفوقي، ما قد يؤدي إلى ما وصفته بـ"سياسة الولاءات". ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العودة إلى العمل التشاركي مع الهياكل البيداغوجية المنتخبة والجامعة العامة لصياغة أمر انتخابي جديد يعزز الشفافية والاستقلالية والجودة في إدارة الجامعات.

من جانبه، عبّر الاتحاد العام التونسي للطلبة عن رفضه مقترح القانون المتعلق بتعيين رؤساء الجامعات عوض انتخابهم، معتبراً أنه لا يعالج مشاكل الجامعة بقدر ما يغيّر ميزان القرار داخلها. وشدد في بيان له أصدره أمس الأحد على أن الجامعة التي تجرّدت من آلياتها الديمقراطية، مهما تغيّرت صيغ إدارتها، ستبقى عاجزة عن إنتاج معرفة حرّة، وعن أداء دورها الاجتماعي والتنموي.

وقال الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للطلبة، نزار الجراي، إن هناك توجهاً نحو سلب الجامعات التونسية استقلالية القرار، عبر إلغاء آلية انتخاب رؤساء الجامعات وإعادتها إلى مربع ما قبل الثورة. وأكد الجراي أن آلية الانتخاب ساهمت على مدى 15 سنة في إرساء ممارسات ديمقراطية داخل الجامعات، ما ساعد في تطوير أدائها سواء في ما يتعلق بالبحث العلمي والبنية التحتية.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن إخضاع رؤساء الجامعات للمساءلة بعد كل دورة انتخابية يحفز الاجتهاد على الارتقاء بأداء الجامعات ويحسن مناخات التعليم والبحث العلمي. واعتبر أن العودة إلى آلية التعيين يمثّل مساساً جوهرياً بالديمقراطية الجامعية واستقلاليتها وضرباً لأحد الأسس التي قامت عليها الجامعة التونسية والمكفولة دستورياً.

وأفاد النواب الذين تقدموا بمقترح القانون، في وثيقة شرح الأسباب، بأنه رغم ما حملته تجربة الانتخاب من نيّات إيجابية هدفت إلى توسيع المشاركة وترسيخ استقلالية الجامعات، فإن التطبيق العملي كشف عن جملة من الصعوبات والنقائص، من أبرزها ضعف التنسيق بين الجامعات والسلطة الإشرافية، وغياب الانسجام في تطبيق السياسات الوطنية، وتراجع عنصر المحاسبة الإدارية، إضافة إلى تغليب الطابع الانتخابي على حساب البرامج العلمية والإدارية للمترشحين.