- تتفاقم الأزمة بين وزارة التعليم العالي العراقية ونظيرتها في إقليم كردستان بسبب عدم الاعتراف المتبادل بمخرجات الجامعات، مما يؤثر على آلاف الطلاب ويزيد من فوضى التعليم الأهلي. - يطالب الأكاديميون بحل يتضمن مراجعة مشتركة وإجراءات غير انفعالية، مع تشكيل لجنة مستقلة لمعالجة القضية بعيداً عن الضغوط السياسية والإدارية. - يشدد الخبراء على ضرورة إعادة صياغة قواعد الاعتماد والجودة وربطها بلجان تقييم مشتركة، مع التركيز على إصلاح التعليم العالي في العراق لمواجهة الخلل البنيوي.

يتواصل الجدل بين وزارة التعليم العالي في الحكومة العراقية ببغداد، ونظيرتها في أربيل بإقليم كردستان، بشأن عدم الاعتراف المتبادل بمخرجات كثير من الجامعات، بعد سنوات من التباين في السياسات الأكاديمية وموضوع الرصانة العلمية. ووسط اتهامات متبادلة بغياب المعايير العلمية وتفاقم فوضى التعليم الأهلي، يشكو الآلاف من طلاب الجامعات في البلاد من أنهم وقعوا ضحية لعدم معالجة الملف.

الأزمة تصاعدت منذ سنوات عدة، بعدما قررت وزارة التعليم في إقليم كردستان، عدم الاعتراف بعدد من الجامعات الأهلية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، بدعوى ضعف الرصانة العلمية وارتفاع معدلات النجاح بشكل غير منطقي، إضافة إلى تدني مستوى البرامج الأكاديمية. في المقابل، ردت وزارة التعليم في بغداد بإجراءات مماثلة تجاه جامعات داخل الإقليم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "ردة فعل غير مبنية على أسس أكاديمية واضحة".

وحمّل وزير التعليم العالي العراقي، نعيم العبودي، وزارة التعليم في الإقليم مسؤولية تفاقم الملف، وقال أمس الأحد، إنّ وزارته "وجهت أكثر من كتاب بهذا الاتجاه، والكرة الآن في ملعب وزير التعليم العالي في الإقليم"، مشدداً، في تصريحات صحافية، على أنّ "ما حصل منا هو التعامل بالمثل. لا يمكن أن يصدر قرار من وزير التعليم في الإقليم بعدم الاعتراف بالجامعات الأهلية في المركز، فهذا أمر لا دستوري ولا قانوني". وأوضح أنّ وزارته "أرسلت أكثر من كتاب رسمي لمعالجة الملف"، مشيداً بالكادر الأكاديمي في وزارة التعليم بالإقليم، ومعبّراً عن أمله بحسم القضية "لأنها مهمة جداً وتمس مستقبل الطلبة".

التوسع العشوائي باستحداث الجامعات الأهلية خلق بيئة تعليمية يصعب ضبطها

امتدت الأزمة سريعاً إلى الميدان الأكاديمي، حيث وجد آلاف الطلبة أنفسهم وسط حالة من الضبابية بشأن الاعتراف بالشهادات، وإمكانية إكمال الدراسات العليا، أو الحصول على فرص عمل داخل المؤسسات الحكومية. ويقول عمر الباجلان، الأستاذ جامعي في السليمانية، إن المشكلة ليست جديدة، لكنها بلغت "مرحلة خطيرة بعدما أصبحت الجامعات الأهلية في المركز لا تخضع لمعايير موحدة، ووجود برامج أكاديمية تفتقر إلى المختبرات، أو تعتمد على كوادر غير متخصصة"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن "التوسع العشوائي باستحداث الجامعات الأهلية خلق بيئة تعليمية يصعب ضبطها".

في المقابل، يصف الدكتور حسن علي، من جامعة بغداد قرار الإقليم بـ"المتسرع"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، "صحيح أن هناك جامعات أهلية تعاني من ضعف واضح، لكن اتخاذ قرار شامل بعدم الاعتراف هو بمثابة معاقبة للطلبة أكثر مما يعالج الخلل"، وشدد على أن "ما نحتاجه هو مراجعة مشتركة، لا إجراءات انفعالية".

ورغم تأكيد الوزير العبودي إرسال مخاطبات رسمية، إلا أن الأكاديميين يحذرون من أن حل الأزمة ليس سهلاً، خصوصاً أن الملف تشابكت فيه عناصر سياسية وقانونية وإدارية. ويعتبر الباحث في شؤون التعليم في بغداد، مناف العلياوي، أن "معالجة القضية تحتاج إلى لجنة مشتركة مستقلة لا تخضع لضغط الوزارتين"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن أي قرار "يجب أن يستند إلى معايير جودة واضحة، لا إلى مواقف سياسية أو حسابات نفوذ". ويضيف أن الطرفين "يستخدمان الآلية نفسها الضغط عبر الاعتراف أو عدم الاعتراف، وهذا يضر بسمعة التعليم العالي العراقي برمته".

يجري ذلك، في الوقت الذي يؤكد فيه طلاب الجامعات الأهلية في بغداد والإقليم شعورهم بالقلق، إذ تلوح الحاجة إلى إعادة صياغة قواعد الاعتماد والجودة، وربطها بلجان تقييم مشتركة ومعلنة، وتطبيق معايير واضحة على جميع الجامعات من دون استثناء. ويرى الأكاديمي في أربيل كاوه علي، أن "المشكلة ليست في الاعتراف، بل في غياب خريطة طريق مشتركة لإصلاح التعليم العالي في العراق"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، "طالما بقيت الجامعات تفتح بلا تقييم، سيبقى الجدل مستمراً".

وتؤشر الأزمة إلى خلل بنيوي في منظومة التعليم الأهلي في البلاد، مع غياب مؤسسات اعتماد رصينة، جعلت من الجامعات الأهلية تقدم معيار "الربحية" على الرصانة العلمية، في وقت تتزايد فيه الشكاوى المقدمة من آلاف الطلبة الذين وقعوا ضحية ذلك، مطالبين بحل للملف.