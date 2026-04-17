جبريل الصفدي يروي جحيم سجون إسرائيل... من درع بشري إلى أب مفجوع

- يروي جبريل الصفدي تجربته القاسية في السجون الإسرائيلية، حيث تعرض للإهمال الطبي والتعذيب، مما أدى إلى فقدانه ساقه وتدهور حالته الصحية، وترك آثاراً نفسية وجسدية عميقة عليه. - تتزامن شهادته مع "يوم الأسير الفلسطيني"، حيث تصاعدت الانتهاكات داخل السجون، وشهدت غزة مسيرات تضامنية واسعة مع الأسرى، في ظل ظروف صعبة. - بعد الإفراج عنه، فقد الصفدي نجله خلال الحرب، وارتفع عدد الأسرى إلى أكثر من 9600، مع استشهاد أكثر من 100 أسير منذ أكتوبر 2023.

بجسد منهك وساق مبتورة، يروي الأسير الفلسطيني السابق جبريل الصفدي تفاصيل تجربة قاسية داخل سجون إسرائيل، خلفت آثاراً نفسية عميقة، ولم تنته بالإفراج عنه، إذ وجد نفسه أمام مأساة إضافية تمثلت بفقدان طفله أثناء محاولته البحث عن طعام وسط المجاعة بقطاع غزة. يقول الصفدي من سكان قطاع غزة، إنّ الجيش الإسرائيلي اعتقله بوزن 90 كيلوغراماً وبصحة جيدة، لكنه خرج منه بما لا يتجاوز 50 كيلوغراماً، وفقد ساقه نتيجة الإهمال الطبي، فيما تعاني الأخرى أضراراً جسيمة.

وتتزامن شهادته مع "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يوافق 17 إبريل/نيسان من كل عام، ويحييه الفلسطينيون بفعاليات تضامنية مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويحيي الفلسطينيون، الجمعة، "يوم الأسير الفلسطيني" في ظروف توصف بأنها الأصعب منذ عقود، مع تصاعد الانتهاكات داخل سجون إسرائيل، بالتزامن مع إقرارها تشريعات تتيح إعدام أسرى.

وأمس الخميس شهدت مختلف محافظات قطاع غزة المحاصر، مسيرات حاشدة نظّمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، وسط مشاركة واسعة من عائلات الأسرى، ومؤسسات حقوقية، وفصائل وطنية، إلى جانب حشود من المواطنين.

اعتقال خلال النزوح

بدأت معاناة الصفدي مطلع مارس/آذار 2024، عندما حاصر الجيش الإسرائيلي مدينة حمد السكنية في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وأجبر الفلسطينيين على النزوح نحو حواجز عسكرية. وخلال محاولته الخروج مع عائلته، اعتقل الصفدي عند أحد الحواجز، بعد فصله عن زوجته وأطفاله، لتبدأ رحلة من المعاناة، وفق روايته، استمرت أكثر من عام داخل السجون الإسرائيلية.

ويؤكد أنه تعرض للاستخدام "درعاً بشرياً"، إذ أجبر على السير أمام جنود إسرائيليين والدخول إلى مبانٍ كانوا يدهمونها، وسط مخاطر إطلاق النار أو الانفجارات، ويقول: "كانوا يدفعونني للتقدم أمامهم دون أي اكتراث بحياتي، كنت درعاً بشرياً لهم".

تعذيب وإهمال طبي

ويشير الصفدي إلى أنه نُقل لاحقاً إلى مراكز احتجاز، إذ تعرض للضرب والتنكيل خلال نقله، إضافة إلى تقييده بقيود حديدية تسببت بإصابات في أطرافه. ويضيف أن حالته الصحية تدهورت سريعاً داخل السجن، خصوصاً في ساقه التي أصيبت بالتهاب حاد، دون تلقي العلاج اللازم.

ويتابع: "كنت أصرخ من شدة الألم وأطلب العلاج، لكن لم تتم الاستجابة". وبعد أيام من الإهمال، تفاقمت حالته ليُفاجأ ببتر ساقه اليمنى في مستشفى ميداني، قبل أن يُعاد إلى السجن مجدداً.

احتجاز قاسٍ

وخلال فترة التحقيق، تعرض الصفدي، وفق روايته، لأساليب قاسية شملت التقييد لساعات طويلة والضرب والتهديد، ويقول: "كنت مقيداً على كرسي حديدي، وإذا لم تعجبهم إجاباتي يبدأ الضرب"، كما أشار إلى تعرض أسرى آخرين لانتهاكات جسدية وممارسات مهينة، مؤكداً أن بعضهم توفي نتيجة الضرب داخل السجون الإسرائيلية.

صدمة خارج السجن

وبعد الإفراج عنه، واجه الصفدي صدمة جديدة، إذ علم بارتقاء نجله خلال الحرب، أثناء محاولته تأمين الطعام، ويقول: "الخبر كان أقسى من كل ما مررت به، فقدت ابني كما فقدت ساقي".

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين، عانى الفلسطينيون في القطاع من مجاعة جراء إغلاق إسرائيل للمعابر وعدم إدخال المساعدات إلا على نحوٍ محدود. في 22 أغسطس/آب 2025، أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "حالة المجاعة في مدينة غزة" (شمال)، وتوقعت امتدادها إلى محافظتَي دير البلح (وسط) وخانيونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/أيلول. وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات "هاتفية".

أكثر من 9600 أسير

ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات الأسرى، فإنّ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية ارتفع 83% منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليتجاوز 9600 أسير، مقارنة بنحو 5250 قبل الحرب.

ومن بين الأسرى 86 أسيرة، ونحو 350 طفلاً. كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين، الذين تحتجزهم إسرائيل دون تهمة أو محاكمة، 3532 أسيراً، بينهم نساء وأطفال، في ارتفاع غير مسبوق. وتشير المعطيات إلى أن معظم المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، إضافة إلى فئات أخرى تشمل طلبة وصحافيين ومحامين وأكاديميين ونواباً وناشطين. وتشير معطيات مؤسسات الأسرى إلى أن "أكثر من 100 أسير استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، أُعلنت هويات 89 منهم، فيما لا يزال آخرون، خاصة من معتقلي غزة، رهن الإخفاء القسري".

(الأناضول، العربي الجديد)