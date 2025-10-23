- أبرمت إدارة ترامب اتفاقاً مع جامعة فرجينيا يلزمها بتبني وجهة نظرها القانونية بشأن التنوع والمساواة والشمول، مقابل وقف تحقيقات الحقوق المدنية واستمرار أهليتها للحصول على التمويل الاتحادي. - الاتفاق يمثل أول تسوية بين جامعة حكومية وإدارة ترامب، ويشمل تقديم الجامعة بيانات دورية حتى نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تعليق التحقيقات إذا أكملت الجامعة الإصلاحات المطلوبة. - استقال رئيس الجامعة السابق تحت ضغط من الإدارة، بينما أكد الرئيس الحالي أن الاتفاق يحافظ على الحرية الأكاديمية ولا يتطلب مدفوعات مالية.

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنها أبرمت اتفاقاً مع جامعة فرجينيا يلزم الجامعة بتبني وجهة نظرها القانونية بشأن التنوع والمساواة والشمول مقابل وقف تحقيقات تتعلق بالحقوق المدنية، فضلاً عن استمرار أهليتها للحصول على تمويل اتحادي.

ويُمثّل الاتفاق، الذي أعلنته وزارة العدل، المرة الأولى التي تتوصل فيها جامعة حكومية إلى تسوية مع إدارة ترامب في حملتها واسعة النطاق للضغط على الجامعات الأميركية الكبرى التي على صلة باحتجاجات طلابية مناصرة للفلسطينيين والسياسات المصممة لزيادة التنوع والتي تستنكرها الإدارة وتعتبرها تمييزية.

وكان رئيس الجامعة السابق قد استقال في يونيو/حزيران تحت ضغط من مسؤولي إدارة ترامب. وقال رئيس جامعة فرجينيا، بول ماهوني، في بيان، إن الاتفاق لا يتطلب أي مدفوعات مالية ويحافظ على الحرية الأكاديمية ويمثل "أفضل مسار متاح للمضي قدماً". وأضاف "في الاتفاق، تقر جامعة فرجينيا بالتزامها باتباع قوانين الحقوق المدنية... فيما تعبر الولايات المتحدة عن التقدير للعمل الذي نقوم به لإثبات الامتثال الكامل، وتوافق على تعليق التحقيقات بينما نواصل هذا العمل".

وكانت إدارة ترامب قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاقات مع جامعة كولومبيا لدفع 200 مليون دولار وجامعة براون لدفع 50 مليون دولار لإنهاء التحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية واستعادة التمويل الاتحادي للأبحاث والأنشطة الأخرى.

ويتطلب الاتفاق من جامعة فرجينيا أن تتبنى وجهة نظر وزارة العدل التابعة لإدارة ترامب بشأن ما يشكل تمييزاً عنصرياً غير قانوني في التوظيف والبرامج والقبول في الجامعة. وسيتطلب من الجامعة تقديم بيانات كل ثلاثة أشهر حتى نهاية ولاية ترامب الثانية في عام 2028.

وقالت وزارة العدل إنها "ستوقف مؤقتاً" تحقيقات الحقوق المدنية في سياسات القبول في الجامعة وغيرها من القضايا، على أن يتم إغلاق هذه التحقيقات رسمياً إذا أكملت الجامعة "الإصلاحات المخطط لها التي تحظر التنوع والمساواة والشمول في الجامعة". وأضافت أنه سيجري التعامل مع الجامعة على أنها "مؤهلة تماماً للحصول على المنح والترشيحات المستقبلية".

وأصبحت الجامعة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شارلوتسفيل، هدفاً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إبريل/نيسان الماضي، عندما بدأت وزارة العدل مراجعة إجراءات القبول والمساعدات المالية في الجامعة. واتهمت السلطات رئيس الجامعة جيمس رايان بالفشل في إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول التي وصفها ترامب بأنها غير قانونية.

وأدى تصاعد الضغوط إلى إعلان رايان استقالته من منصبه رئيساً للجامعة في يونيو/حزيران الماضي، قائلاً إن المخاطر كبيرة جداً على الأشخاص الآخرين في الحرم الجامعي في حال قرر مواجهة الحكومة الفيدرالية من أجل الاحتفاظ بوظيفته.

(رويترز، أسوشييتد برس)