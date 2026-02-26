- ألغت جامعة جنوب مين الأميركية مؤتمرًا حول فلسطين بسبب مشاركة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، التي تخضع لعقوبات أميركية، مما أثار مخاوف من مخالفة القانون الفيدرالي. - يسعى منظمو المؤتمر لإيجاد مكان بديل ويدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة، مشيرين إلى أن الإلغاء يقمع حرية التعبير، بينما أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن استضافة أفراد خاضعين للعقوبات لا تُعدّ خدمة محظورة. - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيز بتهم معاداة السامية ودعم الإرهاب، ورغم الضغوط، يصر المنظمون على عدم إلغاء المؤتمر.

ألغت جامعة جنوب مين الأميركية، اتفاقها لاستخدام مرافقها قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر حول فلسطين، وذلك بذريعة مشاركة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، التي تخضع لعقوبات أميركية بسبب تصريحاتها المناهضة لحرب الإبادة، وذلك بعد ضغط من نواب محليين.

كان من المقرر أن يحضر أكثر من 300 مشارك مؤتمر "عواقب فلسطين"، بمشاركة قسم علم الجريمة وعلم الاجتماع بالجامعة، وبالتعاون مع تحالف "مين من أجل فلسطين" و"أصوات مين من أجل حقوق الفلسطينيين". واعتبر مسؤولو الجامعة أن مشاركة فرانشيسكا ألبانيز قد تعرض المؤسسة العامة لمخالفة القانون الفيدرالي.

في المقابل، يسعى منظمو المؤتمر جاهدين لإيجاد مكان بديل في اللحظات الأخيرة لعقد المؤتمر. وصرحوا لـ"ذا غارديان" بأنهم "يرفضون الصمت" ويدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة. ونقلت الصحيفة عن أبيغيل فولر، أستاذة علم الاجتماع في جامعة جنوب مين قولها: "نحن جامعة حكومية، ويخضع نظام الجامعة لقوانين التعديل الأول للدستور الأميركي. ونعتقد أن لدينا قضية قوية جداً تُثبت أنهم يقمعون حرية التعبير لدينا".

ويحظر قانون العقوبات على الأفراد والكيانات الأميركية تبادل "أي سلع أو خدمات" مع الأفراد الخاضعين للعقوبات، وتراوح العقوبات بين غرامات مالية والسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. إلا أن تعريف "الخدمة" المحظورة غير واضح، وينتقد خبراء حرية التعبير القانون لكونه غامضاً للغاية ويُقيّد حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور الأميركي.

بدورها كتبت سامانثا وارين، رئيسة قسم الشؤون الخارجية والحكومية في جامعة مين، في رسالة بريد إلكتروني إلى "ذا غارديان": "إن استضافة مؤتمر يُروَّجُ بنشاط على أنه يضم متحدثاً خاضعاً لعقوبات من الحكومة الأميركية، سيُعرّض جامعتنا لمخالفة القانون الفيدرالي". وأضافت أنه كان ينبغي للمنظمين الحصول على إذن من وزارة الخزانة لإشراك المتحدث الخاضع للعقوبات.

ووفق "ذا غارديان" يبدو أن هذا الموقف يتعارض مع التوجيهات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ديسمبر/كانون الأول، والتي أوضحت أن استضافة أفراد خاضعين للعقوبات متحدثين في المؤتمرات لا يُعدّ تقديماً لخدمة محظورة، ولا يتطلب ترخيصاً مسبقاً. وقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا التوضيح ردّاً على رسالة نيابةً عن جمعية دراسات الشرق الأوسط، التي كانت تسعى أيضاً إلى استضافة مشاركة ألبانيز افتراضياً في فعالية.

ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية، المشرفة على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على الفور على طلب للتعليق. لكن المكتب كتب في رسالته لجمعية دراسات الشرق الأوسط أنْ "لا حاجة إلى أي تصريح" لاستضافة ألبانيز، ما دامت لم تتلق أجراً أو تعويضاً عن المصاريف، ولم تُقدَّم لها أي "تدريبات أو مساعدة".

واعتبر شيانغنونغ وانغ، محامٍ في معهد نايت للتعديل الأول، أنّ إلغاء المؤتمر يعكس تأثير العقوبات الواسع، مضيفاً أن إدراج متحدثين خاضعين للعقوبات ليس مخالفاً للقانون الأميركي، لكنه ما زال يثبط العديد من العلماء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من المشاركة خشية التعرض للمسؤولية القانونية، وفقاً للمصدر نفسه.

ويعتقد المنظمون أن إدارة الجامعة استجابت لضغوط خارجية، بما في ذلك رسالة من نواب جمهوريين طلبوا معلومات حول "خطوات حماية الطلاب اليهود". وقال فتح عزام، حقوقي وعضو في تحالف مين من أجل فلسطين، إن المنظمين مصممون على عدم إلغاء المؤتمر، معتبرين أن هذه الأزمة قد تزيد الاهتمام والمشاركة في الحدث، وفق تصريحات نقلتها "ذا غارديان".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ألبانيز المدافعة البارزة عن حقوق الفلسطينيين في يوليو/تموز الماضي، متهمة إياها بـ "معاداة السامية، ودعم الإرهاب، وازدراء الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب". ولم ترد ألبانيز على طلب للتعليق، لكنها سبق أن أدانت العقوبات واعتبرتها دليلًا على "ذنب" الولايات المتحدة، ونفت باستمرار أي اتهامات بمعاداة السامية.

وتحدثت ألبانيز في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد" عن محاصرة الأكاديميين في العديد من الجامعات الأوروبية عندما يتعلق الأمر بمناقشة حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف ضد الإبادة. وأشارت إلى منعها من المشاركة في جامعتَين ألمانيتَين.

وقالت: "نعم، بالتأكيد. هناك عصر من إسكات وقمع، بدأ قبل محاولتي التحدث في جامعات ألمانية. كنتُ مدعوّة من هذه الجامعات نفسها، لذلك كانوا وقحين للغاية، دعوني في البداية ثم سحبوا دعوتي من دون التواصل معي أيضاً، ومن دون إرسال أي اعتذار". وأضافت " لقد تعرضتُ لإهانة بالغة في سلطتي بصفتي خبيرةً مستقلّة للأمم المتحدة. حتى الحكومة نفسها، أعني، أعربت في اجتماعات لاحقة عن أسفها واعتذارها عمّا حدث. ولكن مجدداً، حدث ذلك على أراضيها".