ثلوج دهوك العراقية: فرحة بيضاء تتخللها مخاوف على قرى معزولة

- شهدت محافظة دهوك تساقطاً كثيفاً للثلوج، مما حول المناطق الجبلية إلى مساحات بيضاء جميلة، وأدى إلى إغلاق الطرق الحيوية، مما أثار قلق الأهالي من عزل القرى وصعوبة التنقل. - تعمل فرق صيانة الطرق في دهوك على فتح الطرق المغلقة بسبب الثلوج، حيث تمكنت من فتح بعض الطرق الحيوية رغم التحديات، لكن استمرار تساقط الثلوج يعيد إغلاقها بسرعة. - رحب الأهالي بتساقط الثلوج لفوائدها المائية والزراعية، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم من تأثيرها على التنقل، مطالبين بتكثيف الجهود لفتح الطرق وتوفير بدائل سريعة.

حولت موجة تساقط الثلوج التي شهدتها محافظة دهوك، أقصى شمالي العراق، في الأيام الأخيرة، المناطق الجبلية إلى مساحات بيضاء لافتة، أعادت مشاعر الفرح والبهجة لدى الأهالي والناشطين، لما تحمله من فوائد مائية وزراعية طال انتظارها، في وقتٍ لم يخلُ فيه المشهد من مخاوف متزايدة من عزل القرى والنواحي بسبب قطع الطرق وصعوبة التنقل. ووصل ارتفاع الثلوج في عدد من المناطق الجبلية بالمحافظة والمناطق القريبة منها إلى نحو 30 سنتيمتراً، وهو مستوى تسبب في صعوبة حركة السير وإغلاق عدد من الطرق الفرعية، ولا سيّما الطرق الرابطة بين القرى الجبلية والمعابر الحدودية، ما أثار قلق الأهالي.

الثلوج تغلق طرقاً حيوية في دهوك

وفي سباق مفتوح مع الزمن، تواصل فرق دائرة صيانة الطرق والجسور في محافظة دهوك أعمالها لفتح الطرق الحيوية قبل الفرعية، وقال مسؤول إعلام الدائرة كمال محمد، إنّ "الفرق تمكّنت من فتح الطريق بين ناحية كاني ماسي ومعبر سرزير الحدودي مع تركيا رغم تراكم الثلوج بارتفاع نحو 30 سنتيمتراً"، وأضاف في تصريح صحافي، أمس السبت، أنّ "الجهود شملت أيضاً فتح الطريق بين ناحية سرسنك وقضاء العمادية، إلى جانب طرق أخرى، منها سوارتوكا وجمانكي، وتنظيف أجزاء من طريق جبل كاره"، مشيراً إلى أن "استمرار تساقط الثلوج يؤدي إلى إعادة إغلاق الطرق بعد وقت قصير من فتحها، ما يضاعف حجم الجهد المطلوب".

دهوك تلتحف البياض.. موجة ثلوج كثيفة تغمر ربوع المحافظة وتمنحها ثوباً شتوياً ساحراً محولةً مرتفعاتها إلى أيقونة من الجمال pic.twitter.com/urpFL15pyw — Zagros عربیة (@Zagrostv_arabic) January 10, 2026

وبينما تواصل الآليات الثقيلة أعمالها ميدانياً على مدى ساعات طويلة، عبّر عدد من أهالي المحافظة عن ابتهاجهم بالمشهد الشتوي، وقال محمد الدوسكي وهو أحد سكان المناطق الجبلية القريبة من الحدود التركية، لـ"العربي الجديد"، إنّ تساقط الثلوج "يمثل خيراً كبيراً للمنطقة، كونه يسهم في تعزيز الخزين المائي ويقلل من شح المياه خلال فصل الصيف المقبل"، فيما اعتبر ناشطون محليون أن الثلوج تشكل فرصة طبيعية لدعم المياه الجوفية وتحسين الموسم الزراعي، وأن المحافظة "بحاجة ماسة إلى مثل هذه الهطولات بعد سنوات من تراجع الأمطار".

في مقابل هذا الترحيب، برزت مخاوف من تأثيرات تلك الثلوج على الأهالي في المناطق والقرى التي تقطعت الطرق المؤدية إليها؛ إذ دعا الناشط إسماعيل سليفاني، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، الجهات المعنية إلى "تكثيف الجهد الخدمي وتسريع عمليات فتح الطرق، لمنع عزل العائلات داخل منازلها، خصوصاً المرضى وكبار السن، وتسهيل حركة التنقل بين القرى والنواحي"، وأكد أن "الحفاظ على الطرق مفتوحة خلال فترات تساقط الثلوج لا يقلّ أهمية عن الفوائد البيئية لهطول الثلج والمطر"، مطالباً بـ"استمرار انتشار الآليات الخدمية وتوفير بدائل سريعة في حال انقطاع بعض الطرق"، كما حذّر الناشط من خطورة قيادة السيارات في الفترة الحالية، داعياً السائقين إلى "الحذر وتجنّب الطرق الجبلية قدر المستطاع".