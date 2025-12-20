ثلاثة أفغان قضوا من شدة البرد خلال محاولتهم التوجه إلى إيران

- لقي ثلاثة أفغان حتفهم بسبب البرد أثناء محاولتهم العبور إلى إيران، حيث تم العثور على جثثهم في منطقة جبلية باردة في هرات، إلى جانب راعٍ توفي أيضًا بسبب البرد. - أُجبر أكثر من 1.8 مليون أفغاني على العودة من إيران بين يناير ونوفمبر 2025، مما زاد الضغط على الموارد المحدودة في أفغانستان، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. - تعاني أفغانستان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتداعيات تغيّر المناخ، وسط عقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مما دفع منظمة العفو الدولية لدعوة الدول لعدم إعادة الأفغان إلى بلدهم.

قضى ثلاثة أفغان بردا في إقليم هرات في غرب أفغانستان وهم في طريقهم خلسة إلى إيران، وفق ما كشف مسؤول محلي في الجيش السبت. وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن "الأشخاص الثلاثة الذين كانوا يريدون عبور الحدود قضوا من شدّة البرد"، مشيرا إلى العثور أيضا على راعٍ توفّي جراء البرد في هذه المنطقة الجبلية حيث الحرارة متدنّية جدّا.

وكان المهاجرون ضمن مجموعة أرادت التوجّه إلى إيران الأربعاء. وقد أوقفهم حرس الحدود الأفغاني وقال له البعض إن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة. وأشار المصدر إلى أن "عمليات بحث أطلقت مساء الأربعاء لكن لم يعثر على الجثث إلا الخميس".

اضطر أكثر من 1.8 مليون أفغاني إلى العودة إلى أفغانستان بضغط من السلطات الإيرانية بين يناير/ كانون الثاني وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أشارت إلى "ترحيل قسري" في أغلب الحالات.

وكتبت المفوضية على صفحتها الإلكترونية المخصّصة للوضع في أفغانستان أن "حالات الإعادة الجماعية هذه في ظروف غير مؤاتية زادت الضغوط على الخدمات والموارد المحدودة أصلا في أفغانستان وهي قد تؤدّي إلى حالات نزوح جديدة، من بينها محاولات للانتقال مجدّدا إلى باكستان أو إيران".

تضمّ أفغانستان المعرضة لتداعيات تغيّر المناخ الشديدة والتي شهدت زلزالين كبيرين في الأشهر الأخيرة أكثر من 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وتخضع البلاد لعقوبات دولية خصوصا بسبب إقصاء النساء من سوق العمل والأماكن العامة في ما تعتبره الأمم المتحدة "فصلا قائما". ودعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الدول إلى عدم إرجاع الأفغان إلى بلدهم بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" والأزمة الإنسانية الشديدة الوطأة.

(فرانس برس)