ثقب سحابة الأمان

- الحاجة مكة بنت أبو تحدثت عن تأثير الأنشطة البشرية على البيئة، مشيرة إلى دور الصواريخ الأميركية والروسية في التغيرات المناخية، مما يعكس قلقاً مبكراً حول التوازن البيئي. - تتزايد المخاوف من اختفاء الأنواع والتلوث والتغيرات المناخية، مع تزايد الحديث عن مشاريع سرية تهدف إلى السيطرة على الأرض، مثل مشروع "مانهاتن" وآثار تعديل الطقس. - اليوم العالمي لعدم استغلال البيئة في الحرب يسلط الضوء على الأضرار البيئية الناتجة عن الحروب، مع التركيز على استخدام الأسلحة المحرمة في الصراعات مثل الحرب السودانية.

هل كانت الحاجة مكة بنت أبو تشير إلى ما نحن فيه الآن من تدمير شامل للبيئة، في إفادتها التي أوردها كتاب أستاذ الأجيال أحمد محمد سعد بعنوان "أطلال تحت الرمال... أم العودة إلى الغابة"، من منشورات الجمعية السودانية لحماية البيئة عام 1997؟ إذ أرادت حينها أن تشارك النساء الحديث عن موجة الحرّ غير المسبوقة، وتحدثت عن أن "كل هذا الحرّ من الأميركيين والروس الذين أرسلوا صواريخهم إلى السماء".

لعل الحاجة مكة سمعت شيئاً عن هذا الأمر حين كانت الأحاديث عن ثقب الأوزون تشير إلى ما يمكن أن يحدث بسبب الأنشطة البشرية، ونما الرعب لدى من عرفوا نبوءة برتراند راسل التي أطلقها 1931 حول إمكانية تجاوز قوانين الطبيعية، وإحداث اختلال في التوازن البيئي بسبب تدخلات البشر غير المحسوبة من إزالة للغابات، واستنزاف الموارد، وسوء إدارة النفايات، وبناء السدود، وتجفيف مساقط المياه، والاستخدامات غير المرشدة للكيميائيات، والأنشطة التي تهدّد بتخريب شامل للبيئة كي تصبح غير قادرة على احتواء المخلوقات الحية.

وفي كل عام تزداد المخاوف بشأن اختفاء الأنواع، والتلوّث، وآثار التغيّرات المناخية. ويتحدث كثيرون بصوت عالٍ عن مشاريع محاكاة أفلام الخيال العلمي المرعبة، والجهود السرية والتخطيط المحموم لجعلها واقعاً بهدف إحكام القبضة على الأرض، وأيضاً عن مشاريع الإرهاب البيئي، مثل مشروع "مانهاتن" لصناعة القنبلة الذرية، والآثار المدمرة لمحاولات تعديل الطقس. ويؤكد تزايد الحديث عن تسليح خيالي جيوسياسي أن عمليات تحصل في الخفاء وفق قواعد سرية للاختراعات لقذف أسلحة مرعبة في ميادين الحرب من أجل تجربتها، لكن هل تعني التجربة عدم إحداث الدمار البيئي لأنها مجرد تجربة؟

بعد أيام يحل اليوم العالمي لعدم استغلال البيئة في الحرب 6 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يهدف إلى التذكير بالآثار المدمرة التي تحدثها الحروب والصراعات في البيئة، في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تستنكر استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في حرب السودان المندلعة منذ 15 إبريل/نيسان 2023. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 22 مايو/أيار الماضي أنه بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991 ستتم محاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية بعد ثبوت استخدامها في الحرب السودانية.

هل كانت الحاجة مكة بت أبو ستصدق أن ثقب سحابة الأمان النفسي سيصل إلى باب دارها، وأن ما شاهده أحفادها من أفلام الخيال العلمي سيصبح كارثة حقيقية على البيئة، حيث يحصل التدمير المتعمد وغير القانوني للبيئة بوصفه استراتيجية حرب.

(متخصص في شؤون البيئة)