تونس: وقفة تضامنية مع نشطاء الهجرة أمام مقرّ محاكمتهم

- نظمت جمعيات مدنية في تونس وقفة تضامنية لدعم نشطاء حقوق المهاجرين الذين يواجهون محاكمة بتهم تتعلق بتكوين وفاق ومساعدة دخول أشخاص خلسة، معتبرة ذلك تجريماً للعمل الإنساني. - أصدرت 28 جمعية بياناً تضامنياً مع النشطاء، مؤكدة أن التهم تتعارض مع التزامات تونس الدولية، وأن الأنشطة كانت لدعم اللاجئين وفقاً للقوانين. - تأسست جمعية "المجلس التونسي للاجئين" في 2016 لدعم قضايا اللجوء، وتواجه المحاكمات انتقادات من منظمات دولية لتجريم العمل الجمعياتي.

نفّذت جمعيات مدنية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة تونس، تضامناً مع نشطاء العمل الإنساني والدفاع عن حقوق المهاجرين، وذلك تزامناً مع بدء محاكمة عدد من النشطاء الموقوفين منذ أكثر من سنة ونصف السنة. ويشمل هؤلاء النشطاء مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي عن المجلس التونسي للاجئين، وشريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو عن جمعية أرض اللجوء، وسعدية مصباح عن جمعية منامتي، وعبد الله السعيد عن جمعية أطفال القمر، وسلوى غريسة عن جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.

ووقّعت 28 جمعية ومنظمة مدنية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة البوصلة، وحملة ضد تجريم العمل المدني، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود، بياناً صدر أمس الأربعاء، أعربت فيه عن تضامنها التام مع النشطاء الموقوفين، مطالبة بإطلاق سراحهم ووقف الملاحقة القضائية لنشطاء العمل الإنساني.

ومنذ مايو/أيار 2024، نفذت سلطات تونس حملة إيقافات طاولت نشطاء جمعيات ومنظمات إنسانية على خلفية التضامن مع اللاجئين والمهاجرين، ووجّهت إليهم تهماً تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم.

وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن التهم الموجهة إلى رئيس المجلس التونسي للاجئين، مصطفى الجمالي، ومديره التنفيذي، عبد الرزاق الكريمي، المحالين على القضاء، تشكل تجريماً مباشراً للعمل الإنساني، وتتعارض مع التزامات تونس الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين.

وأكد بن عمر في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تونس، بمحاكمتها لنشطاء العمل الإنساني، تخالف الالتزامات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1969، وغيرها من الصكوك الدولية التي تلزمها باحترام وحماية حقوق اللاجئين والعمل الإنساني.

وتابع قائلاً: "بحسب محاضر ختم البحث وقرار ختم التحقيق، لم تُثبت أي جرائم مالية أو شبهات فساد، بل اقتصرت التهم على أنشطة تضامنية وإنسانية في إطار دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، وذلك على خلفية إعلان عن طلب عروض نُشر في الصحافة الوطنية لإيواء الحالات الهشة من اللاجئين واللاجئات، استجابةً لمقتضيات الشفافية ووفقاً للتراتيب القانونية الوطنية".

وتُعنى جمعية "المجلس التونسي للاجئين"، التي تأسست سنة 2016، بالمساعدة في إدارة القضايا المتعلقة باللجوء إلى تونس، ودعم السلطات في جهودها لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي يواجهها اللاجئون في البلاد. وتُعد الجمعية شريكاً أساسياً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي يربطها بالدولة التونسية اتفاق منذ عام 2011، بهدف دعم التزامات تونس في مجال اللجوء.

ومنذ تأسيسه، نفّذ المجلس التونسي للاجئين عدداً من المشاريع في إطار شراكة مع الدولة، عبر اتفاقيات موقعة مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية، والتوعية بقضية اللجوء، ودعم الإدماج الاجتماعي للاجئين وطالبي اللجوء.

واعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن محاكمة نشطاء الهجرة والعمل الإنساني واستمرار سجنهم يأتي في سياق سياسي يتسم بتبني خطابات معادية للاجئين والمهاجرين، وأيضاً في سياق مقاربات عنصرية إزاء تحدّ إنساني ووصم المتضامنين.

وتعارض المنظمات المدنية بشدة مواصلة سجن نشطاء العمل الإنساني على خلفية عملهم في مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء، ولا سيما بعد إسقاط الأبحاث القضائية المتعلقة بتهم تبييض الأموال وإجراء الاختبارات اللازمة على أرصدة الجمعيات.

وكان قرار قاضي التحقيق قد نفى الصبغة الجنائية لملفات المتهمين في وقت سابق، ليتضمن جنحة المساعدة على الاستيطان بالنسبة للمهاجرين واللاجئين وإيوائهم بطريقة غير قانونية، إلا أن النيابة العمومية تولت بعد ذلك استئناف قرار ختم البحث.

وفي وقت سابق قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من الصادم أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي لمجرد مساعدة اللاجئين والمهاجرين"، مؤكدة أن هذه الحملة أسفرت عن "عواقب إنسانية مدمرة وتمثل انتكاسة لحقوق الإنسان في تونس".

من جهتها، اعتبرت منظمة "محامون بلا حدود" أن متابعة نشطاء المجتمع المدني تأتي على خلفية نشاطهم الإنساني في مجال رعاية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وفي سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تجريم العمل الجمعياتي وتقييد حرية المجتمع المدني، وتجريم قيم التضامن مع الفئات الأكثر هشاشة.