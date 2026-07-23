تونس: موجات الحر تفرض مراجعة سياسات البناء وترشيد الاستهلاك

- تواجه تونس تحديات مناخية متزايدة تؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه، مما يستدعي اعتماد البناء المقتصد للطاقة وإحياء التكييف الطبيعي. يشير الخبراء إلى ضرورة تعديل قوانين البناء لتتوافق مع التغيرات المناخية. - رغم وجود إطار تشريعي لترشيد استهلاك الطاقة، إلا أن تطبيقه محدود بسبب ضعف الرقابة وارتفاع كلفة مواد العزل، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في الأحياء الجديدة. - تتجدد الدعوات لإحياء "المواجل" لتخفيف الضغط على الشبكات المائية، مع تشجيع بناء المواجل واقتناء تجهيزات الاقتصاد في المياه، ودمج معايير المناخ في مشاريع البناء الجديدة.

تتصاعد دعوات خبراء المناخ في تونس إلى اعتماد البناء المقتصد للطاقة وإحياء حلول تقليدية أثبتت نجاعتها في استخدام الموارد الطبيعية، خصوصاً في ظلّ موجات الحر المتكرّرة التي تسبّبت بمستويات قياسية في استهلاك الكهرباء لتشغيل المكيفات ومضخات المياه.

لم تعد موجات الحر التي تضرب تونس خلال فصل الصيف حدثاً استثنائياً، بل صارت واقعاً متكرراً يختبر قدرة البنية التحتية على الصمود، ويكشف هشاشة الأنماط العصرية في البناء، إذ إنّها تجبر السكان على الاستعمال المكثف لوسائل التبريد. وخلال الصيف الحالي، سجّلت تونس درجات حرارة قياسية وصلت إلى حدود 49 درجة مئوية، ما أدّى إلى ارتفاع شديد في استهلاك الكهرباء والمياه، وسط تصاعد دعوات خبراء المناخ إلى تسريع اعتماد البناء المقتصد للطاقة وإحياء حلول تقليدية أثبتت نجاعتها في استخدام الموارد الطبيعية المتاحة.

ويؤكد متخصّصون أنّ آلاف المساكن الجديدة تُشيَّد سنوياً من دون احترام معايير العزل الحراري، ما يجعلها أكثر استهلاكاً للكهرباء بسبب الاعتماد المكثف على أجهزة التكييف خلال الصيف، مطالبين بتكييف قوانين البناء مع المستجدات المناخية والعودة إلى آليات التكييف الطبيعي التي اعتمدها الأجداد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الحلول التقليدية التي يمكن إحياؤها لمواجهة موجات الحر في تونس؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه تطبيق معايير العزل الحراري في البناء الجديد بتونس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويقول الخبير المناخي حمدي حشاد إنّ التخطيط العمراني في تونس لا يراعي تداعيات التغير المناخي، حيث لا تستجيب أغلبية الأبنية الجديدة لقواعد الهندسة البيومناخية التي تفرض قواعد صارمة في الأمثلة الهندسية للحدّ من استهلاك الطاقة وضمان رفاهية عيش أكبر داخل المنازل في فترات الحر الشديد. ويؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ التونسيين صاروا يتعاملون مع فترات حر طويلة المدى بسبب التغير المناخي، ما يفرض توجيه سياسات البناء والتخطيط العمراني مستقبلاً نحو الحلول التي تجعل من الأبنية أقلّ استهلاكاً لطاقة الكهرباء.

الصورة معاناة للحصول على المياه قرب بنزرت، 21 يوليو 2026 (فتحي بلعيد/فرانس برس)

ومنذ أكثر من عقدين وضعت تونس إطاراً تشريعياً لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع البناء، وتطوّرت هذه المنظومة مع إصدار اللوائح الفنية الخاصة بالعزل الحراري للمباني الجديدة، وخصوصاً المساكن والإدارات، بإشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وشهدت السنوات اللاحقة إصدار عدد من النصوص التطبيقية التي تضبط الخصائص الحرارية للبناء، كما أُدرجت متطلبات النجاعة الطاقية ضمن بعض رخص البناء العمومية، غير أنّ تطبيق هذه المواصفات ظلّ محدوداً، خصوصاً في البناء السكني الخاص، بسبب ضعف الرقابة وارتفاع كلفة مواد العزل وغياب الحوافز المالية الكافية.

ففي 23 يوليو/تموز 2008 صدر القرار المشترك المتعلق بالتقنين الحراري للمباني الإدارية والخدمية، وفي 1 يونيو/حزيران 2009 دخل التقنين الحراري للمباني السكنية حيّز التنفيذ، إذ نصّ على الحد الأدنى لمواصفات العزل الحراري للمساكن الجديدة. وتعتمد المنظومة التونسية تصنيفاً للنجاعة الحرارية من الدرجة 1 (الأكثر نجاعة) إلى الدرجة 8 (الأكثر استهلاكاً للطاقة)، مع اشتراط ألا يقلّ أداء المباني الخاصة عن الدرجة الثالثة، بينما يُفترض ألا تتجاوز المباني العمومية الدرجة الثانية، وتتولى البلديات مراقبة احترام هذه الشروط عند دراسة رخص البناء، إلا أنّ خبراء يؤكدون أنّ التطبيق لا يزال متفاوتاً.

ويلفت حشاد، الخبير المناخي، إلى أنّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس، والتركيز على بناء أحياء سكنية اقتصادية بأقلّ كلفة ممكنة، عاملان لم يسمحا بتطبيق معايير التقنين الحراري للمباني. ويضيف: "تُشيَّد سنويّاً آلاف المساكن الجديدة من دون احترام معايير العزل الحراري، كما أنّ المباني ذات الواجهات البلورية تُعدّ أكثر استهلاكاً للكهرباء، بسبب التقاطها الكبير لحرارة الشمس ونقص وسائل التهوية الطبيعية". وبحسب المتحدث، أظهرت موجات الحر الأخيرة مدى ارتباط قطاع البناء بأزمة الطاقة، حيث سجّلت تونس مستويات قياسية في استهلاك الكهرباء في الأحياء الجديدة، بسبب الاستعمال المكثف للمكيفات وتشغيل مضخات المياه، وهو ما دفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد إجراءات التقسيط وقطع الكهرباء لتخفيف الضغط على الشبكة.

بيئة تونسيون يختبرون العيش بلا كهرباء وسط موجة حر قياسية

ويكشف حشاد أنّ المنزل المقتصد للطاقة يمكن أن يخفّض استهلاك التكييف بشكل ملحوظ عبر تحسين العزل الحراري، واستخدام مواد بناء مناسبة، وتوجيه المبنى للاستفادة من التهوية الطبيعية، إلى جانب تشجير المحيط لتقليل امتصاص الحرارة، مشيراً إلى أنّ جزءاً كبيراً من البنية التحتية التونسية صُمّم في فترةٍ كانت فيها درجات الحرارة أقلّ، والجفاف أضعف، وهو ما يجعل البنية التحتية اليوم تواجه تحديات غير مسبوقة. ويؤكد حشاد أنّ للتونسيين إرثاً كبيراً في طرق التعامل مع الخصوصيات الطبيعية والمناخية، إلى جانب إرثٍ مهمّ في طرق التكييف الطبيعي والتخزين التقليدي للمياه.

وبالتوازي مع الدعوة إلى البناء المقتصد للطاقة، تتجدّد المطالب بإحياء "المواجل"، وهي خزانات تقليدية لجمع مياه الأمطار اعتمدها التونسيون منذ قرون، خصوصاً في المناطق التي تعاني شحّ الموارد المائية. ويعتبر حشاد أنّ إعادة تشجيع الأسر على بناء "المواجل" سيخفّف الضغط على الشبكات العمومية، ويساعد في استغلال كميات مهمة من مياه الأمطار التي تُهدر سنويّاً.

وقد تضمّن قانون المالية لعام 2025 إجراءات لتشجيع اقتناء تجهيزات الاقتصاد في المياه وإنجاز المواجل المنزلية، من خلال مِنحٍ وامتيازاتٍ مالية في إطار برامج ترشيد استهلاك المياه والتكيّف مع التغير المناخي، غير أنّ خبراء يدعون إلى تبسيط إجراءات الانتفاع بهذه الحوافز، وتوسيع دائرة المستفيدين منها. ويطالب خبراء المناخ والطاقة بإدماج معايير المناخ في كلّ مشاريع البناء الجديدة، وإطلاق برنامج وطني لتأهيل المباني القديمة عبر تحسين العزل الحراري وترشيد استهلاك المياه والطاقة. كما يرى المتخصّصون أنّ التغير المناخي الذي يطاول تونس، أسوة بغيرها من دول العالم، يستدعي الاستفادة من التجارب القديمة في مكافحة الحر، مع تطويرها وتكييفها لتواكب التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الإنذار المبكر والذكاء الاصطناعي.