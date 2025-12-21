تونس: فرص عمل مؤقتة للمهاجرين في حقول الزيتون رغم القيود

- يتجمع المهاجرون، خاصة السودانيين، في تونس للعمل في موسم قطاف الزيتون، حيث يعتمد المزارعون على العمالة الأفريقية لتعويض نقص العمالة المحلية. - يواجه المهاجرون تحديات اقتصادية بسبب القيود الحكومية، مما يدفعهم للعمل بأجور أقل، رغم أن بعضهم يحصل على أجور مماثلة للعمال المحليين. - تراجعت أعداد المهاجرين بسبب برامج العودة الطوعية والقيود المتزايدة، مما أثر سلبًا على فرص العمل في القطاعات التقليدية، وفقًا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

يتجمع عشرات المهاجرين في تونس، لا سيما السودانيين، بانتظار الاستعانة بهم في قطاف الزيتون، وسط حاجة المزارعين إلى العمالة الأفريقية ذات الأجور الأقل، رغم القيود الحكومية المفروضة عليهم منذ صيف 2023.

على تخوم مدينة جرجيس جنوب شرقي تونس، يقف عشرات المهاجرين يومياً على قارعة الطريق عارضين على المزارعين خدماتهم في جني محاصيل الزيتون، باعتباره موسماً يفتح أمامهم أبواب رزق مؤقّت في ظل نقص العمالة المحلية.

ويقول عيسى، وهو مهاجر سوداني يقيم في مخيم بمدينة جرجيس منذ عامين، إنّه يأتي يومياً إلى المكان المخصص لتجمع العمّال الذين يُنقلون إلى الحقول لجني الزيتون، على أمل الحصول على فرصة عمل. ويؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ المزارعين ينقلون يومياً في شاحناتهم عشرات العمّال إلى حقول الزيتون لقطف المحاصيل، لكنهم يعطون الأولوية إلى العمّال المحليين، ثم بدرجة ثانية للمهاجرين.

يعتبر عيسى (28 عاماً) أنه من بين المحظوظين، إذ تمكن منذ بداية الموسم من الاتفاق مع صاحب حقل كبير للزيتون على المشاركة في جمع المحصول بصحبة عدد من رفاقه السودانيين، وهو ما قد يساعدهم في تأمين ما لا يقلّ عن 30 يوم عمل. ويضيف: "يبدو موسم الزيتون جيداً هذا العام، وتشكو المنطقة من نقص كبير في العمالة المحلية، لذلك يضطر المزارعون إلى تشغيل المهاجرين، لا سيما السودانيين منهم" .

وخلال السنوات الماضية، اعتاد أصحاب مزارع الزيتون في تونس الاستعانة بالمهاجرين لمساعدتهم في جمع المحاصيل، لكن الأمر تغيّر منذ العام 2023 بسبب التدابير المشددة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد مهاجري دول جنوب الصحراء. وفي صيف 2023، شددت الحكومة التونسية القيود المفروضة على المهاجرين السريّين وحظرت وصولهم إلى سوق العمل.

وتهدف السلطات بذلك إلى منع المهاجرين من تمويل عبورهم عبر البحر الأبيض المتوسط، وإلى تجفيف مصادر دخل مهرّبي البشر، خصوصاً في المناطق القريبة من البحر، والتي تنشط فيها شبكات الهجرة السريّة. لكن هذه التدابير أدّت إلى تدهور أوضاع المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، الذين صاروا بلا موارد مالية، يعيشون في هشاشة شديدة. وبسبب حاجتهم الملحّة للمال، يعرض مهاجرون خدماتهم على المزارعين بأجور يومية أقل من الأجور التي يحصل عليها العمال المحليون.

لكن عيسى أكد أنه يتقاضى الأجرة اليومية نفسها التي يتقاضاها العمال المحليون، مشيراً إلى أن يومية عمال الزيتون تُراوح هذا العام بين 40 و50 ديناراً تونسياً (بين 14 و17 دولاراً أميركياً)، لكن الاتفاق على الأسعار يختلف بين مزارع وآخر لجهة مدى تأمين الغذاء والنقل والمبيت أحياناً.

ويحتاج موسم الزيتون في تونس إلى نحو 120 ألف عامل لجمع المحاصيل في حال كانت الظروف المناخية جيدة، ما يجعل أصحاب المزارع يبحثون دائماً عن عمال متخصصين، لا سيّما أن أكثر من 80% منهم لا يزالون يعتمدون على الطرق التقليدية في جني المحاصيل، فيما يستخدم نحو 20% منهم فقط أجهزة قطف، ويمثل ذلك نقطة ضعف في عمل القطاع، بحسب بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية.

الصورة يستعين مزارعون تونسيون بالعمالة الأفريقية، باجة، 12 نوفمبر 2025 (فتحي بلعيد/ فرانس برس)

ويؤكد المزارع الأسعد الكواش حاجة المزارعين في محافظات الجنوب إلى العمالة الأفريقية هذا العام من أجل المساعدة في قطف الزيتون، مشيراً إلى أن هؤلاء يتجمعون يومياً في ساحات على الطرق المؤدية إلى الحقول لعرض خدماتهم. ويقول لـ"العربي الجديد": "يَجمع المزارعون يومياً العمال من الموقف، وهو مكان تجمّع عمال المياومة، بهدف نقلهم إلى حقول الزيتون. غير أن المهاجرين يتميزون بطرق تنظيم خاصة، إذ يتجمعون عند أطراف المدن لتجنّب أي منافسة مع العمال المحليين". ويضيف: "في ظل النقص الشديد في اليد العاملة المحلية، ينتدب المزارعون في الجنوب مئات المهاجرين لقطف الزيتون، لا سيما السودانيين منهم، كونهم يجيدون اللغة العربية ويُتقنون العمل الفلاحي ويتميزون بمردودية إنتاج عالية".

وبحسب الكواش، لا يتعرض أصحاب حقول الزيتون الذين ينتدبون المهاجرين إلى مضايقات من قبل السلطات المحلية خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن وضع المهاجرين في محافظات الجنوب التونسي أفضل بكثير مما هو عليه في باقي المحافظات. ويُعدّ المهاجرون السودانيون الأعلى عدداً في تونس مقارنة بباقي المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقد ارتفع عدد السودانيين المسجلين لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس إلى نحو 4 آلاف و850 لاجئاً وطالب لجوء، ليحتلوا بذلك المرتبة الأولى أمام السوريين، ثم العاجيين عام 2024، بينما كان عددهم حتى يناير/ كانون الثاني 2022 لا يتجاوز 513 شخصاً بين لاجئ وطالب لجوء.

وخلال العامين الأخيرين، يشهد عدد المهاجرين في تونس تراجعاً ملحوظاً بعد عودة أعداد كبيرة منهم إلى ديارهم في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، إذ عاد نحو 7 آلاف و250 مهاجراً إلى بلدانهم خلال العام 2024 مقارنةً بـ2,250 عام 2023، بحسب إحصاءات السلطات التونسية التي أعلنت مؤخراً ترحيل نحو 10 آلاف مهاجر هذا العام.

ومنذ أن قرّرت السلطات التونسية وضع حد لتدفقات الهجرة، بدأت في فبراير/ شباط 2023 خطة ترحيل المهاجرين السريّين، ويواجه هؤلاء انحسار فرص العمل في القطاعات التقليدية التي كانوا يعملون فيها سابقاً، ما يدفعهم إلى العمل في قطاعات "غير مرئية" .

ويؤكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن المهاجرين كانوا يعملون قبل العام 2023 في حضائر البناء والزراعة والقطاعات الخدماتية، غير أن السياق السياسي الراهن في تونس أثّر على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وجعل حصولهم على عمل أمراً صعباً.