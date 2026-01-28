تونس تعلن درجة إنذار كبيرة في أربع ولايات بسبب رياح قوية

- رفعت تونس مستوى الإنذار إلى "درجة إنذار كبيرة" بسبب رياح قوية في شمال البلاد، مع دعوات للحذر في الوسط والجنوب. تتراوح سرعة الرياح بين 50 و100 كيلومتر في الساعة، مع توقع عواصف رملية وأمطار متفرقة. - حذرت السلطات من تأثير الرياح على الأنشطة اليومية والنقل والكهرباء، وأوصت بتجنب الأنشطة الخارجية والتنقل إلا للضرورة. - تأتي هذه التحذيرات بعد تقلبات جوية حادة تسببت في شلل النقل ووفاة 7 أشخاص، بينما تستمر عمليات البحث عن بحّارين مفقودين.

رفعت سلطات تونس، اليوم الأربعاء، مخاطر التقلبات المناخية إلى "درجة إنذار كبيرة" مع هبوب رياح قوية وغير اعتيادية في عدد من الولايات الواقعة بشمال البلاد. وتسبق درجة الإنذار الحالية، الدرجة القصوى في تصنيف معهد الرصد الجوي، حيث شملت ولايات نابل وبنزرت وجندوبة وباجة، بينما كانت درجة الإنذار في باقي أنحاء البلاد، في الوسط والجنوب، عادية لكن مع دعوات بملازمة الحذر.

وحدّد المعهد سرعة الرياح بما بين 50 و80 كيلومتراً في الساعة في آخر نهار اليوم الأربعاء، لتصل إلى 100 كيلومتر في ليل اليوم التالي مع دواوير رملية (عواصف رملية دوارة) في جنوب البلاد وأمطار متفرقة. وطالبت الحماية المدنية السكان بالبقاء في الأماكن المغلقة وتجنب الخروج إلا عند الضرورة.

وأوضح الرصد الجوي أن قوة الرياح قد تعرقل الأنشطة اليومية والترفيهية بشكل كبير، وتؤثر على حركة النقل الجوي والبري والبحري، إلى جانب شبكات توزيع الكهرباء والاتصالات، مع احتمال تساقط فروع الأشجار والأعمدة. وأوصى المعهد المواطنين بتوخي الحذر أثناء التنقل، وتجنب الأنشطة المرتبطة بالنقل الجوي والبحري، والامتناع عن ممارسة الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، إضافة إلى تفادي الصعود أو العمل فوق أسطح المباني والأماكن المرتفعة.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من تقلبات جوية حادة، تسببت مطلع الأسبوع الماضي في ارتفاع منسوب المياه بعدة مدن، ما أدى إلى شلل في حركة النقل وتعليق الدراسة بعدد من الولايات، وسط تدخلات ميدانية لفرق الحماية المدنية. وأسفرت تلك التقلبات الجوية عن وفاة 7 أشخاص، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن بحّارين اثنين فُقدا قبل نحو عشرة أيام قبالة سواحل جزيرة قوريا بولاية المنستير (شرق).

وكانت الجزائر المجاورة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إغلاق المدارس في أغلب أنحاء البلاد يومي الأربعاء والخميس تحسباً لرياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومتراً في الساعة. وتعد تونس من بين الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي في حوض البحر المتوسط.

(أسوشييتد برس، الأناضول)