تونس تشدد قيود نشر صور الأطفال واستغلالهم عبر شبكة الإنترنت

تُحاول سلطات تونس فرض قيود مشددة على نشر صور الأطفال واستغلالهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق حملة للمطالبة بحمايتهم من الاستغلال لأغراض دعائية أو من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

وفي السياق، استجابت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لمطالب تقييد نشر صور الأطفال على شبكة الإنترنت، بعد انطلاق التحقيقات في شبهة تعرض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لاعتداء جنسي داخل إحدى حضانات الأطفال، والاشتباه في استغلاله من قبل أحد المصورين الذين كانوا يعملون في المؤسسة.

ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء، القائمين على إدارة مؤسسات الطفولة الخاصة، من حضانات ورياض أطفال ونوادٍ، إلى الامتناع تماماً عن نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن "نشر صور روّاد هذه المؤسسات من الأطفال والكشف عن هوياتهم، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية، وخرقاً صريحا للقانون". ودعت القائمين على هذه المؤسسات إلى الامتناع عن نشر صور منظوريهم من الأطفال لغايات إشهارية وترويجية حتى في حالة موافقة أولياء الأمور.

وبحسب المندوب العام لحماية الطفولة، المنصب بن عبد الله، فإن مؤسسات الطفولة المبكّرة مُلزمة بحماية هويّات الأطفال ومعطياتهم الشخصية، بالإضافة إلى اعتماد المناهج البيداغوجية والتربوية الرسمية، والحرص على أن تكون الأنشطة الموجهة للأطفال والتي يشاركون فيها مُراعية لخصوصية الطفل وضامنة لمصلحته الفضلى. وأكد بن عبد الله في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة تعمل على تطبيق القانون بشأن حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال، باعتبارهم فئة هشة محمية بموجب مجلة الطفولة، مشدداً على ضرورة انخراط الأولياء في واجب الحماية.

وغالباً ما تستخدم حضانات الأطفال ومؤسسات الطفولة المبكرة صور الأطفال ومقاطع الفيديو لترويج أنشطتها لغايات دعائية، من دون مراعاة الخصوصية أو الحساسية المرتبطة بظهور القُصّر في محتوى عام.

من جانبه، يقول رئيس جمعية حماية حقوق الأطفال، الدكتور معز الشريف، إن "الأطفال يتعرضون لإيذاء مباشر وغير مباشر نتيجة تحولهم إلى مادة تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على سلامتهم على المدى الطويل. ويؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأطفال يتحولون إلى مواد ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي بتواطئ من أسرهم ومؤسسات الدولة، في غياب الحماية الكافية لمعطياتهم الشخصية، وخرق شامل لقانون حماية المعطيات الشخصية الذي ينص على عدم نشر الصور والمعطيات الخاصة للقصر بشكل واضح وصريح، دون موافقة أسرهم ولأغراض محدودة فقط.

ويتابع: "نقلق من غياب الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تتيح تصوير الأطفال ونشر صورهم دون رقابة، ما قد يحول الأطفال إلى هويات رقمية يمكن استغلالها في جرائم سيبرانية خطيرة ويعرضهم للابتزاز من قبل شبكات إجرامية ". ووصف المتحدث التطبيع مع انتهاك الخصوصية بالأمر الخطير، مشدداً على ضرورة تطبيق مقتضيات مجلة حماية الطفل، التي تنص صراحة على احترام كرامة الطفل وعدم استغلاله بأي شكل من الأشكال، خاصة في وسائل الإعلام.

وانتقد في سياق متصل، التدخل الرسمي الظرفي لحماية الأطفال بينما تُنتهك حقوقهم وخصوصياتهم بشكل متواصل ومستمر حتى من قبل المؤسسات الرسمية التي تنشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض ترويجية متعددة.

وكانت تونس قد أطلقت منذ عام 2021 بوابة لحماية الأطفال من الانتهاكات والاستغلال عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع الشراكة العالمية "إنهاء العنف ضد الأطفال". وكان الهدف من هذه البوابة المساهمة في المسار الوطني للوقاية وحماية الأطفال من العنف الجنسي السيبراني، وخلق فضاء لتلقي الإشعارات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ بصفة سرية ومن دون الكشف عن هوياتهم، عن الصور والفيديوهات المنشورة على الإنترنت والتي تحتوي على انتهاكات أو عنف جنسي تجاه الأطفال، بهدف حذفها.

وتعتبر تونس الدولة رقم 45 المنخرطة في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاكات الجنسية، والمعروفة باسم "اتفاقية لانزاروت"، التي تُجرم جميع أنواع الجرائم ذات الصبغة الجنسية المرتكبة ضد الأطفال. في السياق نفسه، تنص المادة رقم 23 من الاتفاقية على تجريم "كل استخدام للأطفال لأغراض جنسية عبر تكنولوجيات المعلومات والاتصال".