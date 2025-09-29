تونس تسجل أعلى معدل للهجرة الخارجية... أغلبهم شباب متعلّمون

- أظهرت نتائج التعداد العام في تونس ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الهجرة الخارجية بين 2019 و2024، حيث غادر 156,497 شخصاً، معظمهم من الشباب بين 20 و34 عاماً، مع زيادة في نسبة الإناث. فرنسا وإيطاليا وألمانيا كانت الوجهات الرئيسية، مع تزايد الهجرة نحو دول الخليج وأمريكا الشمالية. - شهدت تونس عودة 20,6 ألف مهاجر، معظمهم من حاملي المؤهلات الجامعية، لأسباب تتعلق بالاستقرار الأسري والعمل. - تباطأت الهجرة الداخلية، حيث انخفض عدد المهاجرين بين المحافظات، مع بقاء الشريط الشرقي ومحافظات تونس الكبرى الأكثر استقطاباً.

أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى في تونس، التي أفصح عنها معهد الإحصاء، اليوم الاثنين، أن تونس سجلت أعلى مستوى لمعدلات الهجرة الخارجية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2024، إذ غادر البلاد 156,497 شخصاً مقابل 65,9 ألف فقط ما بين عامَي 2009 و2014. وكشفت ذات البيانات أن الشباب ما بين 20 و34 عاماً هم أكثر المغادرين، وأغلبهم من الإناث بنسبة تصل إلى 33,9% في صفوف الفئة العمرية المتراوحة ما بين 25 و29 عاماً.

وبحسب الأرقام التي قدمها معهد الإحصاء شملت الهجرة الخارجية كل الفئات العمرية بمن في ذلك من تجاوزوا سن الستين عاماً. ويعد الحاصلون على تأهيل علمي أكثر عدد من المهاجرين إلى الخارج خلال السنوات الخمس الماضية وفق الأرقام المعلن عنها، إذ تصل نسبة المغادرين من حاملي الشهادات العليا إلى 39,5% مقابل 45.6% من حاملي شهادات المرحلة الثانوية 4,5% فقط من الحاصلين على تدريب مهني.

وتبيّن خريطة الهجرة الخارجية أنّ فرنسا تظل المقصد الأول للتونسيين الذين غادوا خلال السنوات الأخيرة تليها إيطاليا ثم ألمانيا، بينما تشهد الخيرطة زيادة في المهاجرين نحو دول الخليج العربي مقارنة بالفترة الممدة ما بين 2009 و2024، إذ حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً ضمن الدول التي يهاجر إليها التونسيون مع زيادة في تدفقات الهجرة نحو دول أميركا الشمالية ولا سيما كندا.

تباطوء الهجرة الداخلية في تونس

ومقابل ارتفاع عدد المهاجرين رصد معهد الإحصاء عودة 20,6 مهاجراً من دول الإقامة، إذ أظهرت البيانات أن 13,2% من العائدين هم ممن تجاوزوا ستين عاماً. ولم تقتصر عودة المهاجرين على كبار السن، إذ أثبتت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى أن 11,1% من العائدين تتراوح أعمارهم ما 35 و39 سنة. ويعد حاملو المؤهلات الجامعية الأكثر رغبة في العودة من المهجر، إذ تصل نسبتهم إلى 40.3% من نسبة العائدين مقابل 30,8% فقط قبل 10 سنوات. وتمثل الرغبة في الاستقرار الأسري بمصاحبة العائلة أو الزواج السبب الأول لعودة المهاجرين من دول الإقامة، وذلك بنسبة تفوق تصل إلى 33% يليها العمل بنسبة 21%.

وعلى خلاف تطور ديناميكية الهجرة الخارجية سجلت الهجرة الداخلية تباطؤاً، فتراجع عدد المهاجرين ما بين محافظات البلاد من 430 ألفاً خلال الفترة المتراوحة ما بين 2009 و2014 إلى 228,4 مهاجراً فقط ما بين 2019 و2024.

ويعد الشباب في الفئات العمرية ما بين 20 و34 سنة الأكثر نشاطاً في خريطة الهجرة الداخلية، كما تتوفق الإناث على الذكور في حراك الهجرة الداخلية سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة ذاتها. ويشكل الشباب من المستوى التعليمي الثانوي والجامعي الأكثر قدرة على الهجرة الداخلية، بينما يبقى الشريط الشرقي للبلاد ومحافظات تونس الكبرى الأكثر استقطاباً للوافدين من باقي المحافظات. وتتصدر محافظات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، أريانة، منوبة) المرتبة الأولى في الولايات المستقطبة للمهاجرين الداخليين، تليها محافظات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ومدنين.