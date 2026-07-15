تونس ترفع مستوى الإنذار في نصف ولاياتها بسبب موجة الحر

- أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة البرتقالية في 12 ولاية بسبب موجة الحر الشديدة التي تجاوزت 40 درجة مئوية، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي والمياه، واحتجاجات في بعض المناطق. - تعاني تونس من تداعيات التغير المناخي، حيث تسببت الحرارة المرتفعة والرياح الجافة في اندلاع حرائق، منها حريق في ولاية جندوبة أدى إلى تدمير 30 هكتاراً من الغابات وأضرار بالمنازل. - تواجه البلاد تحديات في شبكات الكهرباء والمياه بسبب ارتفاع الاستهلاك وتأخر الصيانة، مما دفع السلطات إلى اعتماد القطع الدوري للكهرباء للحفاظ على استقرار الشبكة.

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، اليوم الأربعاء، رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة البرتقالية، وهي الدرجة التي تسبق الإنذار الأقصى، في 12 ولاية من بين 24، مع استمرار موجة الحر التي تجتاح البلاد وتسبِّب انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. وتشهد معظم الولايات درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، فيما يُتوقع أن تبلغ ذروتها عند 47 درجة، بالتزامن مع هبوب رياح جافة. وحذر المعهد، في خريطة اليقظة الخاصة بمتابعة تطورات الأحوال الجوية، من استمرار موجة الحر اليوم وغداً الخميس، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة، ولا سيما الأطفال والمسنين وذوي الأمراض المزمنة، نظراً إلى ارتفاع مخاطر التعرض لضربات الشمس.

وأدت موجة الحرارة إلى اضطرابات في شبكات الكهرباء وفي التزود بالمياه في عدد من القرى والبلدات، ما سبَّب حالات غضب واحتجاج وقطع للطرق، ولا سيما في ولاية قفصة جنوباً وجندوبة والكاف شمال غرب البلاد. وتأتي الاضطرابات في التزود بالمياه على الرغم من إعلان السلطات تحسن الإيرادات المائية في السدود بعد موسم ماطر لتبلغ حوالي 60% من إجمالي طاقة استيعابها، وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ عقود.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية لمعالجة اضطرابات شبكات الكهرباء والمياه؟ كيف أثرت موجة الحر على القطاع الزراعي في تونس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتعاني كثير من المناطق النائية استنزاف الآبار أو ضعف تدفق المياه بسبب أعطاب في الشبكات وتأخر عمليات الصيانة. وقال مدير عامّ "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" فيصل طريفة، لإذاعة موزاييك الخاصة، اليوم الأربعاء، إن انقطاع الكهرباء في عدة ولايات يعود إلى الارتفاع غير المسبوق في الاستهلاك، والذي تجاوز منذ يوم الأحد الماضي القدرة المتاحة للإنتاج. وأوضح طريفة أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بـ"القطع الدوري للكهرباء" بصفة وقتية وبالتناوب بين مختلف المناطق، بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها.

وتصنف تونس من بين الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب الإجهاد المائي وتواتر مواسم الجفاف. وتشهد تونس منذ أيام موجة حر مرتفعة، دفعت الحماية المدنية إلى توجيه دعوات متكررة إلى المواطنين لتوخي الحذر، محذرة من أن درجات الحرارة القياسية والجفاف والرياح الحارة تشكل ظروفاً مواتية لاندلاع حرائق سريعة الانتشار.

وفي هذا السياق، تمكنت فرق الإطفاء التونسية، الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في مناطق بولاية جندوبة شمال غربي البلاد، بعد تدميره أكثر من 30 هكتاراً من الغابات، مسبِّباً أضراراً بمنازل ونفوق عدد من الحيوانات. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصادر من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة (حكومية) ومتضررين وشهود عيان، أن فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني، بمساندة متطوعين، أنهت السيطرة على حريق اندلع مساء الثلاثاء في مناطق تابعة لمعتمديتي فرنانة وبلطة بوعوان. وأفادت المصادر بأن الحريق ألحق أضراراً بمحيط عدد من المنازل، وسبَّب تضرُّر بعضها، كما أدى إلى احتراق أكثر من 30 هكتاراً من الغابات، ونفوق عدد من الحيوانات واحتراق كميات من الأعلاف الجافة والحطب.

(أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)