تونس: تحذيرات أممية تكشف تحولات خطيرة في سوق المخدرات

- أطلقت السلطات الصحية في تونس حملات توعية بمخاطر المخدرات مع بداية الموسم الصيفي، مستهدفة الشباب من خلال أنشطة تثقيفية وورشات تعبير، وذلك بالتزامن مع تقرير أممي يحذر من انتشار الكوكايين وتصنيع الكبتاغون محليًا. - يشير التقرير العالمي للمخدرات لعام 2026 إلى توفر الكوكايين في شمال أفريقيا، بما في ذلك تونس، وتحول تصنيع الكبتاغون إلى المنطقة بعد تفكيك مختبرات في سوريا، مع اعتبار شمال أفريقيا نقطة عبور للكوكايين المتجه إلى أوروبا. - يؤكد الخبير الأمني علي الزرمديني على استغلال الأماكن الترفيهية لترويج المخدرات، مشددًا على ضرورة خطة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، مع توسع تجارة الكوكايين في تونس واستهداف الفئة العمرية بين 15 و35 سنة.

مع انطلاق الموسم الصيفي وتوافد مئات الآلاف من المصطافين على الشواطئ التونسية، أطلقت السلطات الصحية حملات للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، في خطوة تأتي بالتزامن مع صدور تقرير أممي جديد يدق ناقوس الخطر بشأن التحولات التي يشهدها سوق المخدرات في تونس، والتي لم تعد تقتصر على استهلاك القنب الهندي والأقراص المهلوسة، بل امتدت إلى انتشار الكوكايين وظهور مؤشرات على تصنيع مخدر الكبتاغون محليا أو إقليميا.

وأعلن ديوان الأسرة والعمران البشري التابع لوزارة الصحة عن إطلاق حملات ميدانية متنوعة تشمل حصص تثقيف وورشات تعبير ورسم، واتصالات مباشرة بالشباب في الفضاءات العامة، إلى جانب المشاركة في تظاهرات رياضية بالشراكة مع مختلف المتدخلين، هدفها تعزيز الوعي بمخاطر الإدمان الذي يهدد الشباب. وتشهد تونس في السنوات الأخيرة تحولات جذرية في ما يعرف بـ"سوق المخدرات" التي تحولت من مرحلة "الاستهلاك المحدود" إلى مرحلة أكثر تعقيدا تتداخل فيها شبكات الجريمة المنظمة والتهريب العابر للحدود، وهو ما يرفع من التهديدات الأمنية والصحية والاجتماعية، خاصة بالنسبة لفئة الشباب.

وأفاد التقرير العالمي للمخدرات لعام 2026، الصادر هذا الأسبوع عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن الكوكايين قد اخترق أسواق البيع بالتجزئة في شمال أفريقيا بما في ذلك تونس، فيما انتقل جزء من عمليات تصنيع "الكبتاغون إلى بلدان في المنطقة عقب تفكيك مختبرات إنتاج هذا المخدر في سورية أواخر عام 2024. وجاء في التقرير، الذي يُعدّ المرجع السنوي الرئيسي للأمم المتحدة لرصد اتجاهات إنتاج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها على المستوى العالمي، أن شمال أفريقيا لا تزال، إلى جانب غرب أفريقيا، تمثل نقاط عبور مهمة لكميات الكوكايين المتجهة إلى أوروبا، كما أشار إلى "ورود تقارير خلال العام الماضي (2025) عن إعادة تشكيل أنشطة تصنيع الكبتاغون، مع سعي المهربين إلى إيجاد مواقع جديدة، ما أدى إلى انتقال جزء من عمليات التصنيع إلى بلدان أخرى في شمال أفريقيا، ولفت في هذا السياق إلى "وجود مؤشرات على تعاطي هذا المخدر في بعض بلدان شمال أفريقيا"، بعد أن كانت بلدان شبه الجزيرة العربية تمثل أسواق الاستهلاك الرئيسية "للكبتاغون".

ويشير الخبير الأمني علي الزرمديني إلى أن الأماكن الترفيهية تتحول خلال الصيف إلى فضاءات تستغلها بعض الشبكات لترويج المواد المخدرة مستفيدة من كثافة الحضور وصعوبة المراقبة، ما يجعل التوعية المباشرة وسيلة ضرورية للحد من انتشار الظاهرة ،غير أن ذلك يبقى غير كاف، قائلا لـ"العربي الجديد" إن التحولات التي تشهدها سوق المخدرات في تونس ليست بمعزل عن التحولات التي يشهدها العالم من اتساع لنفوذ شبكات الجريمة العابرة للقارات التي تستغل كل الإمكانيات المتاحة لتنفيذ خطط نشر السميات على نطاق واسع لتحقيق الربح. مضيفا في سياق متصل إلى أن مكافحة المخدرات في تونس يستوجب خطة وطنية شاملة تتداخل فيها جميع الأطراف حتى لا تكون مواسم ظرفية للتوعية أو الحملات الأمنية لمداهمة أوكار الترويج.

وقال الزرمديني "بعد أن ظل القنب الهندي المعروف محليا بـ"الزطلة" المخدر الأكثر استهلاكا لعقود، بدأت البلاد تسجل توسعا في تجارة الكوكايين الذي كان في السابق مقتصرا على الفئات الميسورة، قبل أن تتراجع أسعاره نسبيا بفعل زيادة العرض وتطور شبكات التهريب"، معتبرا أن أخطر ما كشفه التقرير يتمثل في اتساع دائرة انتشار الكوكايين، الذي أصبح يمكن أن يصل إلى فئات عمرية واجتماعية مختلفة بعد أن كان حكرا على عدد محدود من المستهلكين، مؤكدا أن ذلك قد يعود إلى تنامي نشاط شبكات التهريب الدولية، وتنوع طرق إدخال الشحنات عبر الموانئ والحدود البرية، إضافة إلى اعتماد المهربين على كميات صغيرة يصعب كشفها.

وفي تونس تعد الفئة العمرية بين 15 و35 سنة الأكثر عرضة لخطر الاستقطاب من قبل شبكات الترويج، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تستغل أحيانا للتواصل مع المستهلكين وإبرام صفقات البيع بعيدا عن الطرق التقليدية. ويؤكد مختصون في علم الاجتماع أن البطالة والهشاشة الاقتصادية والتفكك الأسري والانقطاع المبكر عن الدراسة تشكل عوامل تزيد من قابلية بعض الشباب للوقوع في دائرة الإدمان