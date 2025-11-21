تونس: تجدد المطالبات بوقف قتل الحيوانات الضالة

- أطلق ناشطون تونسيون حملات توعية بعنوان "تونس وقتاش" للمطالبة برعاية الحيوانات الضالّة، مستلهمين من التجارب الدولية، بعد قرار الجزائر بوقف قتلها. - تشير الدراسات إلى عدم فعالية قنص الكلاب الضالّة، وتوصي بتكثيف التلقيح ضد داء الكلب، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن تلقيح 70% من الكلاب سنوياً يمكن أن يقضي على المرض. - يسعى البرلمان التونسي لإصدار قانون لحماية الحيوانات يتضمن 111 بنداً، ينظم حيازة الحيوانات ورعايتها، ويشمل عقوبات للمتقاعسين عن تلقيح الكلاب.

بعد قرار الجزائر القاضي بالوقف الفوري لكل حملات قتل الحيوانات الضالّة، عاد الجدل في تونس بشأن حقوق الحيوانات، حيث بادر ناشطون محليون إلى إطلاق حملات توعية تحت عنوان "تونس وقتاش" (متى يحين دور تونس)، مطالبين سلطات بلادهم بالاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة في مجال رعاية الحيوانات الضالّة، وتقنين تربيتها ورعايتها.

وسبق أن انتقد الناشطون مراراً مواصلة البلديات في تونس تنفيذ حملات قنص الكلاب الضالّة ليلاً في المناطق السكنية، بذريعة الحد من تكاثرها، بالرغم من تأكيد الطب البيطري عدم جدواها. ويطالب المدافعون عن حقوق الحيوانات بتنظيم قواعد حضانة الحيوانات الأليفة، وتنظيم حدائق الحيوانات، وإنشاء مراكز لحمايتها. وأكدت منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب، كوثر حرابش، في تصريحات للإذاعة الحكومية في تونس، أن "السلطات التونسية لا تملك حصراً لأعداد الكلاب، سائبة أو مملوكة، لكن التقديرات تشير إلى أن عددها يتجاوز المليون". وإزاء تواتر الدعوات المطالبة بوقف قنص الكلاب وحمايتها، طرح البرلمان التونسي مشروع قانون لحماية الحيوانات، ووضع أطر لامتلاكها والتعامل معها.

وتقول الناشطة في مجال رعاية الحيوانات، آية بالحاج، إن أغلب الدول أوقفت بشكل نهائي حملات قنص الكلاب الضالّة، ووضعت استراتيجيات لحمايتها بالشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، مدينة الممارسات العنيفة للبلديات بحق الحيوانات، والتي تنتهك حقوق هذه الكائنات. وتؤكد لـ"العربي الجديد" أن "مطالب وقف قنص الكلاب لم تتوقف منذ سنوات، لكنها عادت بزخم أقوى بعد إعلان الجزائر الوقف النهائي للقنص الذي يضرّ بصورة الدول".

وتشير بالحاج إلى أن كل الدراسات العلمية أثبتت أن القنص لا يحدّ من مخاطر الحيوانات الضالّة، داعية إلى تكثيف حملات التلقيح ضد داء الكلب، ورقمنة الحيوانات التي تعيش في الفضاءات العامة، وتوفير الرعاية الصحية لها ضمن إطار قانوني تلتزم به البلديات والمنظمات المدنية، لافتة إلى أن حملات القنص التي تُنفّذ منذ سنوات في البلاد لم تحدّ من تكاثر الكلاب الضالّة، ومن تعرّضها لمخاطر صحية، وانتشار داء الكلب، ما يؤكد عقم هذه الحلول وضرورة إنهائها".

يؤكد الأطباء والناشطون أن القنص ليس حلاً، بنزرت، 22 مايو 2025 (فتحي بلعيد/ فرانس برس)

وأعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد الجزائرية أخيراً الوقف الفوري لكل حملات قتل الحيوانات الضالّة عبر البلديات كافة، وقالت إن "هذه الممارسات تشوّه صورة الجزائر دولياً، وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية للمجتمع، فضلاً عن كونها غير مجدية بيئياً، حيث أثبتت التجارب أن القتل الجماعي لا يحدّ من تكاثر الحيوانات الضالّة، بل يخلق فراغاً بيئياً يساهم في انتشار قوارض وحيوانات أخرى".

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن "إعدام الكلاب السائبة والجوالة في الشوارع لا يُعتبر وسيلة فعالة لمكافحة داء الكلب، بل إن تلقيحها يبقى الاستراتيجية الأعلى مردودية لوقاية الأشخاص من الإصابة بالداء". ويؤكد عميد الأطباء البياطرة في تونس، أحمد رجب، أن "تلقيح 70% من الكلاب سنوياً، بالإضافة إلى التعقيم، قد يؤدي إلى القضاء على داء الكلب في غضون بضع سنوات".

ويضيف لـ"العربي الجديد" أن "تحسين التشريعات بشأن حيازة الحيوانات وتربيتها ورعايتها سيمكن من إيجاد حلول للحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن الحيوانات الضالّة". وإذ يؤكد رجب أهمية الحملات السنوية التي تطلقها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مختلف المحافظات التونسية لتلقيح الحيوانات مجاناً، يشدد على ضرورة استفادة المواطنين والجمعيات الراعية للحيوانات من هذه الحملات.

ويقترح مشروع قانون حماية الحيوان المقدم إلى البرلمان التونسي وجوب تلقيح الكلاب المملوكة ضد داء الكلب، وفرض عقوبة سجنية ومالية بحق المتقاعسين. كما يقترح فرض عقوبة مالية على صاحب الحيوان عندما يتخلى عنه، إلا في حال وجود ظرف استثنائي، وبشرط إيداعه في مركز متخصص. ويأتي القانون بمبادرة من منظمات مدنية وحقوقيين وأعضاء من مجلس نواب الشعب، بعد توسّع حضانة الحيوانات ومراكز إيوائها والتجارة بها، وسط غياب إطار يضمن سلامة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويرى عضو البرلمان، شكري البحري، أن تنظيم التعايش مع الحيوانات عبر نص قانوني واضح صار أمراً ضرورياً في إطار مبدأ الصحة واحدة. ويؤكد لـ"العربي الجديد" أن البرلمان سيعمل على إصدار أول قانون خاص بالحيوانات، مشيراً إلى أن هذا القانون الذي يتضمن 111 بنداً سيوفّر الحماية الكاملة لاستخدام الحيوانات في العمل، أو ضمن البحوث العلمية، ولحيازتها وإيوائها، فضلاً عن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. واعتبر البحري أن السلامة الجسدية للإنسان ليست في معزل عن سلامة الحيوان، إذ يتقاسمان فضاءً مشتركاً.