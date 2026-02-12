تونس: تأجيل سابع للبتّ في قضية المجمّع الكيميائي في قابس

- أجّل القضاء التونسي للمرة السابعة البتّ في قضية تعليق نشاط الوحدات الصناعية الملوّثة في المجمّع الكيميائي بولاية قابس، مما أثار استياء الأهالي الذين يطالبون بحل نهائي. - يُعتبر المجمّع الكيميائي في قابس مصدراً كبيراً للتلوث، وقد تعهدت الحكومة في 2017 بوقف سكب الفسفوجيبس وتفكيك الوحدات الملوّثة، لكن التنفيذ لم يتم. - وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 110 ملايين دولار لتونس لإعادة تأهيل وحدات الإنتاج في المجمّع الكيميائي، بهدف تحسين الأداء البيئي وتقليل التلوث.

للمرّة السابعة، أجّل القضاء التونسي البتّ في القضية المستعجلة بشأن تعليق نشاط الوحدات الصناعية الملوّثة في المجمّع الكيميائي بولاية قابس جنوب شرقي البلاد. أتى ذلك في وقت كان فيه الشارع يترقّب إعلان حكم نهائي بشأن ذلك، بعد تأجيل تكرّر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع العلم أنّ الفارق بين كلّ جلسة وأخرى أسبوعان.

وأفاد رئيس الفرع الجهوي لهيئة المحامين في قابس منير العدوني "العربي الجديد" بأنّ الدائرة الاستعجالية لدى محكمة قابس الابتدائية ارتأت، اليوم الخميس، طلب مزيد من الوقت للنظر في ملفّ القضية، على أنّ تعلن حكمها بعد أسبوعَين، في 26 فبراير/ شباط الجاري. وأوضح العدوني أنّ تمديد النظر في القضايا الاستعجالية إجراء قانوني معتمد يستند إليه القضاة في الملفّات الشائكة، فيما يصف ما جرى اليوم بأنّه "تأجيل جديد للحسم" في القضية الذي كان من المفترض أن تخرج به هيئة المحكمة اليوم، بعدما قدّم المحامون كلّ معطياتهم في جلسات المرافعة السابقة.

وعند سؤال العدوني عن إمكانية مواصلة المحكمة تمديد النظر في ملفّ المجمّع الكيميائي التونسي في قابس مستقبلاً، قال إنّها مطالبة بإصدار حكمها في الجلسة المقبلة المحدّدة، مؤكداً أنّه لم يعد أمام هيئة المحكمة أيّ مجال إضافي لتأجيل الملفّ أو تمديد النظر فيه، وشرح أنّه "في حال لم تصدر المحكمة قرارها خلال جلسة 26 فبراير الجاري، فإنّ ذلك يصنَّف قانونياً إنكاراً للعدالة".

ويُقصَد بمصطلح "إنكار العدالة" في القانون التونسي امتناع قاضٍ أو جهة قضائية عن القيام بواجبهما بشأن الفصل في قضية ما أو تأخير ذلك من دون مبرّر قانوني، الأمر الذي من شأنه أن يحرم المتقاضين من حقّهم في التقاضي والبتّ في النزاعات. وأشار العدوني إلى أنّه رغم عدم اشتمال التشريع التونسي على تعريف مفصّل مستقل بمصطلح "إنكار العدالة"، فإنّ المبدأ مستمدّ من دستور 2022 الذي يضمن الحقّ في التقاضي والمحاكمة العادلة والقواعد العامة للإجراءات القضائية التي تفرض على القاضي الفصل في النزاعات وعدم الامتناع عن الحكم.

وبعدما كان أهالي قابس قد أملوا خيراً وراحوا يترقّبون قرار المحكمة اليوم بتأجيل البتّ في قضية المجمّع الكيميائي التونسي، انتابهم استياء كبير بعد قرار التأجيل المستجدّ. ورأى الناشط في حملة "ستوب بوليوشن" (أوقف التلوّث) فراس الناصفي أنّ "قرار وقف نشاط المجمّع وتفكيك وحداته الملوّثة إنّما هو قرار سياسي لا يمكن أن يصدر عن القضاء". أضاف الناصفي متحدثاً لـ"العربي الجديد": "وحده، رئيس الدولة، هو القادر على اتّخاذ هذا القرار"، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشدّداً على أنّ "المسار القضائي الذي يراهن عليه أهالي قابس صار بلا أفق".

وبيّن الناشط التونسي أنّ "الأهالي في قابس يشعرون بغبن كبير" في وقت يتواصل فيه النشاط الملوّث للمجمّع الكيميائي التونسي في منطقتهم، الذي "يقضي على الحياة البحرية كما البرية، ويسبّب كذلك أمراضاً مميتة تهدّد المواطنين، في غياب كلّ شكل من أشكال الحماية" اللازمة.

ويطالب أهالي قابس السلطات المعنية بتنفيذ التزاماتها السابقة والتعهّد بمشروع تفكيك وحدات المجمّع الكيميائي التونسي أو إصدار قرار قضائي بتعليق نشاط الوحدات الملوّثة فيه، وذلك استجابةً للدعوى المرفوعة من قبل عدد من المحامين في المنطقة. يُذكر أنّ هؤلاء أُصيبوا بخيبات، الواحدة تلو الأخرى، مذ راحت الدائرة الاستعجالية لدى محكمة قابس الابتدائية تؤجّل البتّ في القضية.

ويمثّل المجمّع الكيميائي التونسي في مدينة قابس مصدراً كبيراً للتلوّث البيئي في المنطقة، وقد خاض المجتمع المدني حراكاً على مدى سنوات طويلة للمطالبة بنقل الوحدات الصناعية إلى خارج المنطقة بعدما تسبّبت الغازات المنبعثة من المجمّع في أضرار جسيمة على البيئة والصحة. وفي عام 2017، أعلنت الحكومة التونسية التزامها التام بوقف سكب مادة الفسفوجيبس في البحر، بالإضافة إلى العمل على تفكيك الوحدات الملوّثة واستبدالها بأخرى تحترم المعايير الدولية للسلامة البيئية، مع نقلها من الموقع الحالي إلى موقع آخر يُتَّفَق عليه لاحقاً، غير أن هذا لم يُنفَّذ.

وينتج المجمّع الكيميائي التونسي في قابس حمض الفوسفوريك وفوسفات ثنائي الأمونيوم ونترات الأمونيوم، التي تصدّر عبر الميناء التجاري في المنطقة، إلى جانب ما يوفَّر منها من أسمدة للقطاع الزراعي. لكنّ نشاط المجمّع المتواصل منذ أكثر من 55 عاماً، الذي تحوّل إلى مصدر تلوّث كبير، أدّى إلى احتجاجات انطلقت قبل أشهر للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية وتعليق نشاطها الفوري، نتيجة تكرر حالات الاختناق بين المواطنين من جرّاء استنشاق الهواء الملوّث.

تجدر الإشارة إلى أنّ البنك الأفريقي للتنمية أعلن، أخيراً، موافقة مجلس إدارته على منح تونس تمويلاً بقيمة 110 ملايين دولار أميركي، بهدف إعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي في مدن قابس والصخيرة (ولاية صفاقس - وسط)، والمظيلة (ولاية قفصة - جنوب غرب). وأوضح البنك، في بيان، أنّ هذا الدعم المالي سوف يساهم في تخفيض تلوّث الهواء بصورة مستدامة، وتحسين الأداء البيئي والتشغيلي للمنشآت الصناعية التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي في المدن الثلاث المذكورة.