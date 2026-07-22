تونس: انقطاع الكهرباء وأدخنة المجمع الكيميائي يخنقان قابس

سجلت مدينة قابس، جنوب شرقي تونس، حالات اختناق جديدة، فجر الأربعاء، تزامناً مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات في عدد من الأحياء، ما اضطر العديد من الأسر إلى مغادرة منازلها هرباً من الحرارة الخانقة، لتجد نفسها في مواجهة سحب من الغازات المنبعثة من المجمع الكيميائي.

وأدى تجدد حالات الاختناق، التي سُجلت غالبيتها في حي السلام القريب من المجمع الكيميائي، إلى نقل عدد من المواطنين إلى المستشفيات إثر معاناتهم من صعوبات في التنفس. وفي هذه الأثناء، تداول ناشطون ومنظمات محلية صورا ومقاطع فيديو أظهرت تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من مداخن المجمع الكيميائي، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة.

وقال نشطاء إن السكان اضطروا إلى قضاء ساعات الليل في الشوارع وعلى أسطح المنازل بعد توقف أجهزة التكييف والمراوح بسبب انقطاع الكهرباء، لكنهم فوجئوا بانبعاث روائح خانقة وغازات سامة غطت الأحياء المجاورة، ما تسبب في موجة من الاختناقات وحالات الإغماء، خاصة لدى الأطفال والمسنين والمصابين بأمراض تنفسية.

وأكد الناشط في حراك أوقفوا التلوث (ستوب بوليوشن)، إسلام الزرلي أن انقطاع الكهرباء تزامن مع الانبعاثات الصناعية، ما فاقم معاناة السكان. وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن العديد من الأسر لاذت بالشوارع والأسطح هربا من ارتفاع درجات الحرارة داخل البيوت التي تعاني أيضا من انقطاع المياه، لكن مداخل المجمع الكيميائي نفثت كميات كبيرة من حمض الكبريت، ما أدى إلى اختناق المواطنين. وأضاف: "تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة إلى تركيز انبعاث الغازات السامة التي تؤدي إلى صعوبات في التنفس لدى المواطنين"، وأكد تسجيل حالات إغماء في صفوف نساء وأطفال، استوجبت نقلهم إلى المستشفيات.

واعتبر الزرلي أن أهالي قابس يعيشون أزمة مضاعفة، تلتقي فيها الحرارة مع انقطاع الكهرباء وتواصل انبعاثات الغازات السامة، فضلا عن تواتر انقطاع الماء. واعتبر الناشط البيئي أن تكرار هذه الحوادث يكشف استمرار غياب منظومة رقابة بيئية فعالة، رغم الوعود المتكررة بإيجاد حلول جذرية.

وتعد أزمة التلوث في قابس من أقدم الملفات البيئية في تونس، إذ يشكو الأهالي منذ عقود من تأثير أنشطة المجمع الكيميائي، الذي يحول الفوسفات إلى أسمدة كيميائية، على صحة السكان والبيئة. ويؤكد خبراء ومنظمات بيئية أن المنطقة سجلت معدلات مرتفعة من الإصابة بالأمراض التنفسية والحساسية وبعض أنواع السرطان، إلى جانب تدهور الغطاء النباتي، وتلوث مياه البحر، وتراجع النشاطين الفلاحي والصيد البحري.

بيئة عودة الاحتجاجات البيئية إلى شوارع قابس بعد شهرين من الهدوء النسبي

ويخوض سكان قابس منذ سنوات تحركات احتجاجية وإضرابات عامة للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي ونقل الوحدات الصناعية الملوثة خارج المنطقة السكنية أو إلزامها باحترام المعايير البيئية. كما ينفذ الأهالي، مع تجدد حالات الاختناق، اعتصامات ومسيرات ووقفات احتجاجية للتنديد باستمرار الانبعاثات الغازية. ورغم الضغوط الشعبية التي مارسها المواطنون ونشطاء البيئية في قابس، رفضت المحكمة في شهر فبراير/ شباط الماضي، دعوى قضائية طالبت بإيقاف نشاط المجمع الكيميائي، معتبرة أن الملف لم يتضمن ما يثبت وجود ضرر يستوجب تعليق النشاط، وهو قرار أثار استياء واسعاً لدى الجمعيات البيئية وسكان الجهة الذين رأوا فيه تجاهلاً لمعاناتهم اليومية.

ويأتي تجدد حالات الاختناق في وقت تواجه فيه تونس موجة حر استثنائية، رافقتها انقطاعات متكررة للكهرباء في عدد من المحافظات، بسبب الضغط على الشبكة الكهربائية، ما زاد من هشاشة الأوضاع في المدن الصناعية التي يرتفع فيها منسوب التلوث الهوائي. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، احتلت الاحتجاجات البيئية مرتبة متقدمة في مجموع التحركات الاحتجاجية في تونس. وبحسب تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منتصف الشهر الحالي، احتلت الاحتجاجات المرتبطة بالقضايا البيئية وقطع المياه المرتبة الثالثة في دوافع تنظيم 1884 تحركا احتجاجيا شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.