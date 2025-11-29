تونس: المجتمع المدني يحتج ضد قيود السلطة

- شهدت تونس مسيرة احتجاجية بقيادة منظمات المجتمع المدني للمطالبة بحق التنظّم وحماية الناشطين، بعد تعليق نشاط عشرات الجمعيات بقرارات قضائية. - نائلة الزغلامي أكدت أن تعليق نشاط الجمعيات يهدف لإسكات المجتمع المدني ويهدد الحريات، مستندة إلى مرسوم 2011، مما يعوق الدفاع عن قضايا مثل حقوق النساء والبيئة. - رمضان بن عمر أشار إلى أن التضييق على المنظمات يهدف لإلغاء الأجسام الوسيطة، بينما تواجه المنظمات اتهامات بتلقي تمويلات خارجية، وتؤكد قانونية أنشطتها.

قادت منظمات المجتمع المدني، اليوم السبت، بالعاصمة تونس مسيرة احتجاجية رفعت فيها شعارات تدافع عن حق التنظّم والنشاط المدني وذلك عقب تعليق نشاط عشرات الجمعيات خلال الأسابيع الماضية بقرارات قضائية وبحجة مخالفة المرسوم المنظم لعمل الجمعيات المدني. ورفع نشطاء الجمعيات في مسيرة السبت لافتات تطالب بـ"حق الجمعيات في الوجود والعمل" وحماية الناشطات والناشطين من التتبع" إلى جانب شعارات تطالب بـ"إطلاق سراح سجينات وسجناء الرأي" و"الدفاع عن كرامة النساء وحقوقهن" والمطالبة بـ"الشغل والحرية والكرامة الوطنية".

وقالت عضو جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي بعد شهر من تعليق نشاط الجمعية وحرمان مئات النساء ضحايا العنف من الانتفاع بخدمات الجمعية: "نعود رافعات شعار "عائدات"" مؤكدة أن الغاية من تعليق عمل الجمعيات ليست إجراءات إدارية ولا قضائية بل قرار سياسي هدفه إسكات المجتمع المدني وإخماد الأصوات المستقلة. وأكدت الزغلامي لـ"العربي الجديد" أن غلق الجمعيات لا يهدد فقط المستفيدين من خدماتها في مجالات متعددة بل أيضا يشكل تهديدا مباشرا للحريات واعتداء على حق الموطنين في التنظم والدفاع عن قضايا عادلة من بينها حقوق النساء ضحايا العنف وقضايا الهجرة والحقوق البيئية والحريات الفردية والعامة.

وخلال الأسابيع الماضية اتخذت السلطات التونسية قراراً بتعليق نشاط أبرز الجمعيات المدنية الناشطة في البلاد، من بينها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، وسط قلق عارم من تصاعد التضييق على الجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني، وصرف النقاش العام عن القضايا المعيشية. ويشهد الفضاء المدني في تونس أخيراً، موجة متصاعدة من التضييق والضغط على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي نشطت في ميدان الحقوق والحريات منذ الثورة التونسية والاحتجاجات الشعبية بين عامَي 2010 و2011. وتستند السلطات في قرار تعليق نشاط الجمعيات أو حلها إلى فصول مرسوم صدر عام 2011، بحجة مخالفة تلك الجمعيات مبادئ النشاط الجمعياتي أو وجود تجاوزات في حساباتها المالية والجبائية.

واعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن "التضييق على عمل المنظمات المدنية يندرج في إطار مشروع شامل للسلطة لإلغاء الأجسام الوسيطة، وإنهاء فاعلية كل الكيانات المعارضة لها أو التي تخالفها الرأي". وقال لـ"العربي الجديد" إن تصعيد السلطة ضد المنظمات المدنية، ليس سوى محاولة لإلهاء الرأي العام وتحويل انتباهه عن القضايا المهمة في البلاد"، مؤكدا أن الحملة الممنهجة ضد الجمعيات تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة والمنظمات المدافعة عن الحقوق والحرّيات رغم استجابة الأخيرة لكل المتطلبات القانونية وتقديم جميع المؤيدات التي تثبت ذلك في آجالها.

وأضاف قائلا: "لا خيار أمام المنظمات المدنية سوى مواصلة النضال بلا تردد او تراجع ومواجهة كل أشكال الظلم وكل السياسات غير العادلة بإصرار لا يلين وثبات راسخ بحق كل مواطن في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، وأكد أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي استأنف، أمس الجمعة، نشاطه سيظل مساندا لكل الحركات الاجتماعية والبيئية والعاملات والعمال ولكل المهاجرات والمهاجرين ولكل أصحاب الحق وفق قوله.

وفي الأشهر الأخيرة، هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد منظمات المجتمع المدني بشكل متكرر، متّهماً إيّاها بتلقي تمويلات ضخمة من الخارج، والعمل بوصفها واجهات استخبارية لأطراف تسعى إلى التدخل في شؤون تونس. في المقابل تؤكد منظمات المجتمع المدني أن أنشطتها وتمويلاتها "قانونية" تخضع لرقابة مستمرة من الحكومة، وتعتبر أن هذه الخطوة تأتي بهدف إضعاف المجتمع المدني واحتكار السلطة.

وتشهد تونس منذ أسابيع طفرة من الاحتجاجات تحت عناوين مختلفة، حيث سُجل خلال شهر أكتوبر 545 تحركاً احتجاجياً. وفق بيانات نشرها اليوم السبت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنذ بداية 2025 بلغ مجموع الاحتجاجات 4248 احتجاجاً مقابل 2308 في نفس الفترة من السنة الماضية، أي زيادة بـ84.06%.