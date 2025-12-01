تونس: استبيان للحد من العنف ضد النساء في الفضاء المروري

- أطلقت السلطات التونسية استبيانًا حول العنف ضد المرأة في الفضاء المروري لتحديد أشكاله ومدى نفاذ النساء المعنفات إلى حقوقهن القانونية، بالتزامن مع حملة دولية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. - تشير الباحثة نجاة العرعاري إلى أن العنف في الفضاء المروري هو امتداد للعنف المجتمعي، ناتج عن تنشئة تقلل من قيمة المرأة، رغم أن الدراسات تثبت أن النساء أقل ارتكابًا للحوادث. - رغم وجود القانون عدد 58 لسنة 2017، إلا أن تطبيقه في المجال المروري محدود، مما يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء، وتوصي الباحثة بتعزيز المراقبة وإطلاق حملات توعية.

أطلقت السلطات التونسية أول استبيان حول العنف ضد المرأة في الفضاء المروري تزامناً مع حملة ستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة دولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، التي تنطلق كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر. ويهدف الاستبيان الذي تنفذه وزارة الداخلية إلى تحديد أشكال العنف الذي تتعرض له النساء في الفضاء المروري ووسائله، إلى جانب التعرف على مدى نفاذ النساء المعنفات إلى الحق في تتبع مرتكبي العنف ورضائهنّ على وسائل التعهد القانوني بهنّ.

ومنذ إصدار تونس للقانون الأساسي لمكافحة العنف ضد النساء عام 2017 تحاول السلطات تحسين التشريعات ووسائل تطبيق هذا القانون، في ظل انتقادات لضعف آليات التعهد بالنساء ضحايا العنف. ويمثل الفضاء المروري واحداً من أبرز الفضاءات التي تتعرض فيها النساء التونسيات للعنف المادي والمعنوي، وفق الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة، إذ تتعرض النساء إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية والتحرش في الطرقات ووسائل النقل.

العنف ضدّ المرأة والتنشئة الاجتماعية

وتقول الباحثة في علم الاجتماع والناشطة النسوية نجاة العرعاري إنّ العنف ضدّ النساء في الفضاء المروري هو امتداد للعنف المسلّط على الإناث في جميع الفضاءات المفتوحة الأسرية، وأكدت العرعاري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الشكل من أشكال العنف هو نتاج لتنشئة اجتماعية تحط من قيمة النساء وتستهدفهنّ، ولا سيّما عندما يكنّ خلف المقود، إذ يرى جزء من الذكور أن النساء غير جديرات بالسياقة"، وفق تقديرها. وأضافت "رغم أنّ كل الدراسات الميدانية تثبت أنّ النساء أقل ارتكابا للحوادث على الطرقات، إلّا أنهنّ لا يزلن عرضة لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي".

وأشارت في سياق متصل إلى أنّ النساء في تونس يتعرضن أيضاً للعنف الجنسي والتحرش في وسائل النقل العمومي، وهو ما يقلص حظوظهنّ في النفاذ إلى حق العمل والدراسة، بسبب تجنب استعمال النقل العام أو المشترك. وقالت الباحثة في علم الاجتماع إنّ "أغلب المعنفات لا يتقدمن بشكاوى رسمية لأسباب مختلفة، من بينها الخوف من الوصم الاجتماعي وعدم الثقة في جدوى التتبع إلى طول الإجراءات الأمنية والقضائية وغياب آليات حماية سريعة وفعّالة" بحسب تقديرها، وتابعت: "التبليغ أحياناً أخطر من الحادثة نفسها، لذلك تفضّل أغلب النساء الصمت".

وتعتبر المتحدثة أن العنف المسلّط على المرأة في الطرقات "جزء من ثقافة عنف مجتمعي تتجلى في الفضاء العام، وتستوجب تعزيز المراقبة داخل وسائل النقل العمومي للتبليغ الفوري وإطلاق حملات وطنية للتوعية باحترام المرأة في الفضاء العام، والتعريف أكثر بالقانون الأساسي للعنف ضد المرأة بوصفه أحدى وسائل الحماية والردع".

ورغم وجود القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إلّا أنّ تطبيقه في المجال المروري ما يزال محدوداً، ما يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء وسقوط 24 امرأة ضحية جرائم القتل منذ بداية العام الحالي. وكشفت دراسة سوسيولوجية حول العنف المسلط ضد المرأة في الفضاء المروري أنجزت عام 2023، أن النساء في تونس مستهدَفَات أكثر من الرجال في الطرقات لأسباب متعددة، من بينها التنشئة الاجتماعية، وأن أكثر من 42% من السائقين يعتبرونهنّ المسؤولات عن حوادث السير. وأظهرت الدراسة أن 59.1% من المستجوبين يشتمون سائق العربة أحياناً حين يكتشفون أنّه أنثى، فيوجّهون إلى المرأة السّائقة عبارات وأوصاف يحتلّ الكلام البذيء فيها المرتبة الأعلى بنسبة 33.9%.