تونسيون يختبرون العيش بلا كهرباء وسط موجة حر قياسية

رفعت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، مستوى الإنذار في 20 محافظة من أصل 24، بسبب موجة حر شديدة تضرب البلاد، بالتزامن مع تواصل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما يضع المواطنين أمام تحدٍ يوميّ لتدبير شؤونهم المعيشية في ظل غياب الكهرباء.

وقد تحوّل انقطاع الكهرباء في تونس، بالتزامن مع موجة الحر الحالية، إلى اختبار يومي لقدرة آلاف الأسر على التكيف مع حياة تفتقر إلى أبسط وسائل الراحة، في ظل درجات حرارة تجاوزت في بعض المناطق 49 درجة مئوية. وفي المقابل، تنشر الشركة التونسية للكهرباء والغاز يومياً جدولاً لانقطاعات التيار في مختلف محافظات البلاد، إذ تتراوح مدة الانقطاع بين ساعتَين، وقد تمتد إلى 12 ساعة في بعض المناطق التي تشهد ضغطاً متزايداً على شبكة الكهرباء.

وفي محافظات الجنوب والوسط، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى مستوياتها، يقضي السكان ساعات طويلة دون كهرباء، ويتزامن ذلك، في بعض الأحيان، مع انقطاع مياه الشرب، ما يفاقم معاناة السكان، ولا سيّما كبار السن والمرضى والأطفال.

وتبدأ رحلة التأقلم مع غياب خدمة الكهرباء منذ ساعات الصباح، إذ تحرص الأسر على شحن الهواتف المحمولة وتشغيل مضخات المياه وتبريد قوارير المياه قبل موعد الانقطاع المعلن. أما مع حلول فترة الذروة، فتتوقف المكيفات والمراوح والثلاجات لتبدأ رحلة البحث عن بدائل التبريد على الشواطئ في المناطق القريبة من البحر.

وتقول رجاء التليلي، التي ترعى والدتها المسنة في محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب تونس)، إنها باتت تنظم يومها وفق جدول انقطاع الكهرباء، فتسعى إلى إنجاز كل ما يحتاج إلى التيار الكهربائي مسبقاً، غير أنّ ارتفاع درجات الحرارة داخل المنزل يجعله غير قابل للاحتمال، وهو ما ينعكس سلباً على صحة والدتها الثمانينيّة، ويضعها في حالة قلق دائم.

أما فاطمة حسني، التي تقطن في محافظة باجة (شمال غرب تونس)، فتقول إن منطقتها تسجل يومياً درجات حرارة من بين الأعلى في البلاد، مؤكدة أن أصعب ما تواجهه أسرتها هو الحفاظ على سلامة المواد الغذائية في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وتضيف لـ"العربي الجديد": "نعمد إلى وضع قوارير مياه مجمدة داخل الثلاجة للحفاظ على برودتها أثناء انقطاع الكهرباء، لكن عندما تطول مدة الانقطاع نخشى فساد اللحوم والحليب، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

وترى فاطمة أن سكان المناطق الساحلية هم الأكثر حظاً في ظل هذه الظروف المناخية القاسية، إذ يمكنهم اللجوء إلى البحر للتخفيف من وطأة الحر، بينما يواجه سكان الشريط الغربي للبلاد درجات حرارة مرتفعة وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، من دون بدائل تخفف معاناتهم، وتقول: "لم نعتد في السابق على انقطاع الكهرباء، ولم يطور التونسيون أساليب للتأقلم مع الحياة من دون تيار كهربائي، لكن هذه الظروف المستجدة قد تعيدنا إلى نمط الحياة الذي عاشه أجدادنا".

وفي تطاوين، أقصى جنوب شرقي البلاد، يقول الشاب أشرف مرعي، الذي يعمل في القطاع الخاص، إن كثيرا من الأهالي باتوا يقضون ساعات انقطاع الكهرباء في المقاهي، بينما يفضل آخرون الخروج إلى الأرصفة أو الصعود إلى أسطح المنازل مع حلول المساء، هرباً من الحرارة التي تبقى محتبسة داخل البيوت.

وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن البدائل غير متاحة للجميع بسبب الكلفة المرتفعة لاقتناء مولد كهربائي أو منظومة طاقة شمسية، مشيراً إلى أن أغلب المواطنين في منطقته الصحراوية جنوب البلاد، يلجؤون إلى حلول بسيطة مثل استخدام البطاريات المحمولة لشحن الهواتف، وتجميد قوارير المياه مسبقاً، وإغلاق النوافذ نهاراً وفتحها ليلاً، وتقليل استعمال الأجهزة الكهربائية إلى الحد الأدنى.

ويشير المتحدث إلى أنّ الأزمة في مناطق الجنوب تصبح أكثر تعقيداً عندما يتزامن انقطاع الكهرباء مع انقطاع المياه، إذ يعجزون عن تشغيل المضخات المنزلية أو ملء الخزانات، فيتحول الحصول على الماء إلى تحدٍ إضافي وسط موجة الحر. ورغم تأكيد الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي تهدف إلى حماية الشبكة من الانهيار الكامل في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك، فإنّ عدداً من المواطنين يؤكدون أن مدة الانقطاع في بعض المناطق تتجاوز الفترات المعلنة، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان ويغذي الاحتجاجات التي شهدتها عدة محافظات خلال الأيام الأخيرة.