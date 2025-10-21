- ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على زوج الشاعرة والمذيعة نجاح المساعيد بعد اتهامه بسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي، وهو جزء من ثمن عقار باعته في دبي. - اعترف الزوج بالسرقة بعد القبض عليه، وتمكنت السلطات من استعادة مليون وستمائة ألف درهم، بينما لا يزال البحث جارياً عن باقي المبلغ. - عبرت المساعيد عن حزنها العميق بسبب الخيانة من أشخاص وثقت بهم، مؤكدة أنها ستستعيد أموالها بالقانون أو من خلال جهودها الشخصية.

أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على زوج الشاعرة البدوية والمذيعة الأردنية نجاح المساعيد بعدما تقدّمت بشكوى حول سرقته مبلغاً مالياً قيمته مليون دينار أردني (نحو مليون و400 ألف دولار أميركي). وقالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان، اليوم، إنّ "سيّدة تقدّمت أول أمس بشكوى للبحث الجنائي في العاصمة (عمّان) بتعرّضها لسرقة مبلغ خمسة ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وسرق المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار، وأنّ المبلغ هو جزء من ثمن عقار باعته في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي، وأبرزت الوثائق التي تشير لذلك".

وأضافت السلطات أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكّن، فجر اليوم الثلاثاء، من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكّن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ.

الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته.



وكشفت الشاعرة البدوية والمذيعة الأردنية نجاح المساعيد عبر مقاطع فيديو نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، عن تعرّضها لسرقة مبلغ مالي قيمته مليون دينار أردني (نحو مليون و400 ألف دولار أميركي). وقالت المساعيد في مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على "فيسبوك" إنها بانتظار أن تعود لها أموالها بالقانون، وإن لم تعد بالقانون ستقوم بتجميعها من جديد من تعبها وشقائها، والأهم أنها وأبناءها بخير. وفي حين تحدث البعض عن تعرضها للاحتيال، أكدت المساعيد أنها تعرّضت للسرقة.

وفي مقطع فيديو آخر نشرته سابقاً عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت نجاح المساعيد "المؤلم أنّ الغدر والخداع الذي تعرّضت له من أشخاص وثقت بهم لسنوات"، مؤكدةً "أشعر بالحزن العميق ليس على المال فقط، بل على الخيانة"، من دون أن تسمّي أحداً.

وتعتبر نجاح المساعيد واحدة من أبرز الأصوات الشعرية البدوية في الأردن، وبرزت في نهاية تسعينيات القرن الماضي عبر برنامجها الشهير "فيض المشاعر" الذي قدّم الشعر النبطي بصورة مختلفة وجديدة.