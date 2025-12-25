توقيفات المخدرات قضية رأي عام في تركيا

- توسعت تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول بشأن جرائم المخدرات لتشمل ولايات أخرى، مع اعتقال أكثر من 20 مشتبهاً، بينهم شخصيات بارزة مثل رئيس نادي فنربخشة، بتهم إنتاج المخدرات وتجارتها والتحريض على الدعارة. - أثارت قضية المؤثرة إزجي فندك اهتماماً كبيراً بسبب ارتباطها بشخصيات بارزة، مما زاد من تسليط الضوء على حياة المشاهير وعلاقتهم بالمخدرات، مع اعتقال عدد من المشاهير الآخرين. - تعكس القضية مخاوف المجتمع التركي من تأثير المشاهير على الشباب في تعاطي المخدرات، وتأتي ضمن جهود أوسع لمكافحة المخدرات، مع التركيز على دور المشاهير وتطبيق عقوبات قانونية صارمة.

تحولت ملاحقات النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية على خلفية جرائم ترويج المخدرات وتعاطيها إلى قضية رأي عام في البلاد، بعد توسع التحقيقات ووقائع التفتيش إلى ولايات موغلا، وأضنة، وأنطاليا، واعتقال أكثر من 20 مشتبهاً به، من بينهم رئيس نادي فنربخشة الرياضي، وضبط كوكايين وماريغوانا وأدوات تستخدم في تعاطي المخدرات.

وأكدت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان نشرته أمس الأربعاء، إصدار قرار بالقبض والتفتيش والمصادرة بحق 22 مشتبهاً بهم بتهم تتعلق بإنتاج المخدرات وتجارتها، وتوفير أماكن خاصة أو معدات لتسهيل استخدامها، فضلاً عن التحريض على الدعارة والوساطة فيها.

واحتج رئيس نادي فنربخشة، سعد الدين ساران، على نتيجة تحليل أثبت تعاطيه الكوكايين، مؤكداً أنه لم يستخدم المادة التي يُزعم أنها ظهرت في نتيجة اختبار الطب الشرعي طوال حياته، وتقدم بطلب رسمي للنيابة العامة لإعادة إجراء الاختبار. وأصدر رئيس النادي الرياضي الأشهر في تركيا، بياناً مكتوباً، اعتبر فيه أن "هذه المزاعم تمثل حملة تشهير واضحة تهدف إلى الإضرار بحقوقي الشخصية وسمعتي، كما أنها تهدف أيضاً إلى تشويه سمعة المؤسسات التي أمثلها. أؤكد أنني مستعد لتقديم أي عينات للفحص على الفور".



في الوقت ذاته، أصدرت النيابة العامة بإسطنبول قرار قبض على المؤثرة بمواقع التواصل الاجتماعي، إزجي فندك، في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن تعاطي المخدرات، ما زاد من تسليط الضوء على القضية، على اعتبار أن فندك تثير الانتباه بحياتها الفاخرة، مع نشرها صوراً مع صديقها المصري، سيف العتال، وقربها من الشخصية الرئيسية بقضية المخدرات، المعتقل سيركان ياشار.

ويأتي قرار القبض على فندك بعد القبض على مشاهير من بينهم عارضة الأزياء ميليسا فيدان جاليشكين، والراقصة نوران تشوكجاليشكين، ورجال الأعمال محمد توسمور، وحمدي بوراك بيشر، ومحمد أوغور زيليان.

وضمن الملاحقات، قضت محكمة تركية، أول أمس الثلاثاء، بسجن شابتين فرنسيتين لمدة عشر سنوات، بتهمة نقل نحو 25 كيلوغراماً من القنب من تايلاند. وأوقفت الشابتان ابتسام. ب (22 سنة) ومريم. ن (23 سنة) في 28 فبراير/شباط، خلال توقف في مطار إسطنبول، وبحوزتهما حقيبتان تحتوي كل منهما على 12 كيلوغراماً من المخدرات، وتم احتجازهما في سجن سيليفري، قبل أن يتم الحكم عليهما بتهمة نقل المخدرات، وليس الاتجار، ما خفف الحكم وفق محاميتهما الفرنسية، كارول أوليفيا مونتنو، والتي كشفت عن تواصل بين السلطات في تركيا وفرنسا لنقل المتهمتين إلى بلادهما.

ويتخوّف أتراك من اقتداء الشباب بالمشاهير في تعاطي المخدرات، ويقول الباحث بجامعة "إستينيا" في إسطنبول، سعات شاهين، إن "العدالة ضرورية، مع عدم التشهير بالمتهمين. ويوضح لـ"العربي الجديد"، أن "الإدمان مرض اجتماعي مدمر، سواء كان كحولاً أو مخدرات، وهو يكلف تركيا أكثر من 75 مليار دولار سنوياً، وفق أرقام جمعية الهلال الأخضر التركية".

بدوره، يقول المحامي بمنطقة الفاتح بإسطنبول، وليد الكردي، إن "تركيا تلاحق منذ فترة العديد من المشاهير المتورطين بقضايا تهريب المخدرات وتعاطيها بعد شكايات من انتشار الترويج والتوزيع خلال حفلات عامة، لما لهؤلاء من دور في تشجيع الشباب من رواد تلك الحفلات على تعاطي المخدرات وغيرها من المواد المجرمة". ويفرّق المحامي الكردي بين الحملة القضائية الحالية وبين حملات سابقة، آخرها جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشملت مشاهير آخرين، من بينهم نجوم سينمائيون، معتبراً أن "الحملة الحالية أوسع، كون الإدمان أكثر خطورة على الشباب، وحتى على الاقتصاد التركي، مع دخول رجال أعمال بين المشتبه بهم".

وحول العقوبات التي ينص عليها القانون التركي، يضيف الكردي: "العقوبة تكون على حسب التهمة، سواء كانت تعاطيا أو نقلا أو تجارة، لكن في العموم، يكون الموقوفون متهمين بالتعاطي، ويحاكمون وفق قانون العقوبات بين ستة أشهر وسنتين، وفي حالات التكرار، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن".